La discipline, un mot quelque peu oublié...

Le mot "discipline" est très ancien, il a des origines latines... et cette notion a tendance à se perdre, elle n'est plus à la mode, elle semble même périmée à notre époque où un certain laxisme s'installe dans des établissements scolaires.

Ce nom vient d'un verbe latin "discere" qui signifie "apprendre". Cette étymologie révèle bien toutes les ressources de ce mot qui évoque toutes les branches de la connaissance.

Les disciplines sont multiples : mathématiques, sciences, langues, histoire, géographie, dessin, musique...

Le mot désigne aussi des règles de conduite, un respect de ces règles.

Et on se rend compte combien ce mot est devenu quasi obsolète : la transmission des connaissances s'amenuise, les programmes se réduisent de plus en plus comme peau de chagrin, c'est ainsi que grammaire et orthographe ont été délaissées dans le cursus des élèves, à l'école primaire comme au collège.

Quant à la discipline, en tant que règle de conduite, elle a aussi tendance à s'effacer : une sorte de manque de savoir-vivre ensemble s'installe dans la société. C'est l'individualisme qui prime, une forme de barbarie qui prévaut.

Dans certains établissements scolaires, on voit se multiplier des incivilités, la violence s'installe. la spontanéité est de plus en plus prisée par les inspecteurs : il faut que la classe soit vivante ! Et on en oublie les notions les plus élémentaires de respect, de discipline, de retenue.

Les apprentissages eux-mêmes ne sont plus valorisés : c'est la pédagogie de la découverte qui s'est imposée depuis de nombreuses années.

Voilà un mot "la discipline" qu'il conviendrait de remettre à l'honneur !

Alors, bien sûr, il n'est pas question de renouer avec les châtiments corporels, il n'est pas question d'user de ce fouet nommé "discipline" que l'on utilisait autrefois pour punir les élèves.

Mais il convient de rétablir des règles de conduite plus strictes d'abord dans les établissements scolaires où commence l'éducation à la discipline : on l'a vu avec cette vidéo qui circulait sur les réseaux sociaux où une enseignante était braquée par un élève tenant une arme factice.

De tels faits sont graves et inadmissibles dans l'enceinte d'un lycée.

Il serait temps de remettre à l'honneur la discipline et les disciplines.

Nous avons tous besoin de cadres pour évoluer, et les élèves en ont besoin pour grandir et s'épanouir : sans discipline, comment pourraient-ils accéder au savoir ?

Ne sommes-nous pas tous tenus à une certaine discipline dans notre vie de tous les jours ?

