La discrimination des auteurs amateurs au Québec

Des universitaires québécois discriment les auteurs amateurs avec un grand mépris.

Les agents de l’Institution littéraire québécoise discriminent les auteurs amateurs sous de fausses perceptions de leurs loisirs littéraires, de l’écriture à la publication en autoédition. À l’opposée de l’idée reçue, les auteurs amateurs dont je suis ne se réclament d’aucun milieu littéraire reconnu et encore moins de s’arroger le statut d’écrivain. Nous demeurons, le temps d’une ou plusieurs œuvres, de simples adeptes d’une pratique culturelle en amateur et nous en sommes fiers.

Interrogé par la journaliste Catherine Lalonde du quotidien québécois LE DEVOIR dans le cadre de sa série d’articles sur l’écriture de soi, Simon Harel, spécialiste des récits de soi et autobiographies à l’UQAM[1], soutient, face aux services d’aide à la rédaction et à la publication d’autobiographie : « Là, on tente de donner à des gens qui vont passer par l’histoire orale l’impression qu’ils sont devenus des auteurs, en leur vendant un livre relié avec leur nom sur la couverture. » (Autobiographie, se raconter pour revivre, Catherine Lalonde, 4 janvier 2021, LE DEVOIR)[2]. Mme Lalonde a déjà noté dans son article, à la lumière des spécialistes qu’elle a consultés, que « Les réserves naissent du jeu sur l’apparence de livre professionnel, sur l’apparence — fausse — d’autobiographie, sur la rapidité du processus. »

Et alors ? Qu’est-ce que ça peut bien faire si le résultat offre l’apparence de livre professionnel ?

Et qu’est-ce que ça peut bien faire si nous avons l’impression d’être devenus des auteurs ?

Nous ne sommes pas dupes. Nous connaissons notre place et notre statut. Nous ne nous prenons pas pour des auteurs parce que nous avons en main un tel exemplaire ! C’est plutôt parce que nous avons consacré des heures et des heures, des jours et des jours, des semaines voire des mois à l’écriture que nous nous reconnaissons comme un auteur, un auteur amateur, sans prétention, même si la joie de tenir entre nos mains un tel exemplaire nous trahit. Nous éprouvons un sentiment du devoir accompli comme toutes personnes qui s’adonnent à des pratiques culturelles en amateurs à la vue de leurs œuvres qu’ils ont eu le courage de compléter.

Nous ne nous promenons pas en clamant « Je suis un auteur, je suis un auteur… », mais plutôt « J’ai écrit… » C’est pour dire que nous ne nous bombons même pas le torse sur notre statut d’auteur amateur, souvent éphémère parce qu’acquis de la publication d’une seule œuvre.

Aussi, nous nous distinguons des « auteurs entrepreneurs » (autonomes[3]) dont la démarche affiche des ambitions pécuniaires et même une aspiration avouée à une carrière professionnelle. À contrario, les pratiques de l’auteur amateur demeurent un simple loisir.

Notre connaissance limitée du fonctionnement du monde du livre ne nous permet pas de prétendre nous y inscrire. Le passage de nos œuvres à l’objet livre a pour seul objectif de les partager avec nos familles, nos amis et quelques lecteurs à portée de main ou d’un clic. Souvent intimes, nous ne souhaitons pas à nos œuvres une large distribution si ce n’est une accessibilité sur le web pour y référer nos lecteurs. Voilà pourquoi nous n’envisageons pas de soumettre nos œuvres à des éditeurs traditionnels, ce qui témoigne de nos attentes.

Un débat s’articule autour de l’usage des mots « autoédition » et « autopublication ». Certains agents de l’Institution de la littérature réduisent nos efforts à une simple autopublication, car, disent-ils, l’auteur amateur ne fait aucun travail éditorial comparable à celui d’un éditeur traditionnel. C’est vrai. Mais nous ne sommes pas pour autant la seule personne à juger nos œuvres ; nous disposons de plus d’un regard pour nous conseiller. Et d’autre part, nous suivons volontairement les guides mis à notre disposition par des professionnels. De plus, nous confions nos œuvres à des services spécialisés en autoédition par souci de qualité et par respect de l’objet livre. Nous voulons que les exemplaires de notre livre soient les plus professionnels possible même si ce n’est qu’en apparence, peu importe que les experts parlent d’autopublication ou d’autoédition ou encore d’édition hors édition.

Nous sommes souvent les artisans de la confection de la maquette à soumettre à l’imprimeur. Nous ne disposons pas des logiciels professionnels de la grande édition et nous ne connaissons pas toutes les normes typographiques, nous usons au mieux de nos traitements de texte pour soigner la mise en page afin de ne pas décevoir nos lecteurs.

La discrimination dont nous souffrons s’étend jusqu’à la bibliothèque locale qui refuse d’acheter un exemplaire de notre livre en raison de la Loi du livre[4] qui les oblige à effectuer tout achat auprès des librairies agréées. Discriminés par force de loi, nous ne pouvons pas inscrire nos œuvres dans le patrimoine littéraire local.

Enfin, le Groupe de recherches et d’études sur le livre au Québec[5] (Université de Sherbrooke) s’accorde avec le chercheur belge Jacques Dubois pour qualifier nos œuvres de « littérature sauvage »[6]. Dans le cadre historique québécois, le qualificatif « sauvage » possède un lourd passé négatif par son association aux « indiens », deux mots bannis de notre vocabulaire.

Nous, les auteurs amateurs, sommes déjà passablement discriminés sans que des universitaires en rajoutent une couche.

[1] Lien : https://professeurs.uqam.ca/professeur/harel.simon/

[2] Lien : https://www.ledevoir.com/lire/592642/livres-autobiographie-se-raconter-pour-revivre

[3] Lien : https://www.uneq.qc.ca/services/auteur-autonome/

[4] Lien : https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=4385

[5] Lien : https://www.usherbrooke.ca/grelq/

[6] Lien : https://www.erudit.org/fr/revues/memoires/2016-v8-n1-memoires02805/