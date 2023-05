La dissuasion nucléaire comme moyen de stabilité. Ou de chaos total

Salut, quoique l’on fasse sur le mauvais chemin sera globalement mauvais, bien sur nous sommes sur ce chemin, par choix.

Il y a un chemin, un seul, et nous le refusons, il n’y a aucun pseudo libre arbitre sur ce chemin.........

Il est point !



nous essayions, avons essayé, essayons, allons essayer, de tout remettre en cause , sauf ??? la cause ultime, sans réellement le faire en plus,

et sauf de remettre en cause la cause ultime et donc d’aller à l’origine ultime du drame humain qui est l’humain et la dégénérescence de notre psyché, dégénération volontaire, en général même pas perçue comme telle, c’est dire ! sauf ça et bien le feu va bien sur tomber sur nous, fait par nous, sauf miracle initié par L’Origine ou Dieu, ou le mot qui convient, le mot n’est jamais la chose, essayons de nous nourrir avec des livres de recette.....



C’est aussi stupide et crétin, ce que nous sommes devenus, faisons et voulons, que de mettre sa main dans le feu, la laisser, elle va donc être brûlée et continuer après avec l’avant bras , le bras, l’épaule et tout le corps, tout en refusant de voir le fait évident que je suis en train de me détruire et bien sur en blâmant tous et tout sauf MOI ..

il y a un pourquoi à cette attitude démente bien sur



comment ça moi me détruire ? Elle doit être bonne la moquette ? faut te faire soigner mon p’tit père et fissa fissa encore !!

etc..merci à l’auteur..