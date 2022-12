La division, arme de dissuasion massive !

Merci. Entièrement d’accord. Votre réflexion est ce qui devrait nourrir et faire vivre l’intelligence collective alliée de la démocratie quel que soit le pouvoir en place et pour tous les lieux et instances où s’élaborent et se décident ce qui organise notre vie collective.

C’est à la fois un état d’esprit, un sens des responsabilités et une méthode qui permettent de pallier bien des dérives qui génèrent et entretiennent les divisions et l’impuissance comme les conflits d’intérêts dissimulés, les ambitions personnelles, les blocages jouant sur le découragement et la démobilisation, la confusion.

Cela va apparaître utopique à bien des beaux esprits mais au vu de la situation actuelle et du fait que pendant ce temps là, les pouvoirs en place (à tous les niveaux), dont la légitimité réelle est souvent très mince, circonstancielle et aléatoire (et ce n’est pas nouveau), ne se privent d’aucune occasion de parfaire leur emprise réglementaire et législative. En se gardant bien de mettre en œuvre une réflexion sur les fonctionnements de nos institutions.

Protégés, soutenus dans leurs manœuvres grâce à leurs principaux mentors qui ont le contrôle du ciel médiatique tout en dominant aussi les réseaux sociaux. Ce qui n’est pas rien quand une information libre, équilibrée, diversifiée a du mal à percer les radars dans le maelström entretenu de l’actualité.

Ce qui fait de nous des citoyens en voie de désocialisation civique faute de comprendre où est notre place et de pouvoir nous faire entendre.

L’issue en est : tous (le plus grand nombre de nos concitoyens de toutes couches sociales), tous divisés ou en retrait et tous perdants.

Et honneur donc aux gagnants qui l’auront bien mérité eux-aussi.