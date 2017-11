La division l’arme du Capital

’’Même si les grands médias font un travail de sape, travail pour lequel ils sont payés’’



Ho ça c’est ben vrai.

Et même que ça marche plutôt bien !



’’le rôle des défenseurs de la classe ouvrière c’est d’amener la contre information qui permettra la bataille des idées et faire évoluer les consciences’’



Bon, en revanche là, c’est complètement foiré.

Normal, quand ’’l’ouvrier’’ se préoccupe bien plus de son dernier aîe-phone, de son forfait pour les matches du PSG-OM-Etc (rayez la mention inutile) et du renouvellement de son Gigaaaantessssque écran-plat, justement pour regarder les matches des danseuses sus-nommées...



Ben on n’est pas sortis !



Heu, au fait...

Vous ne vous êtes toujours pas rendu compte que ’’l’ouvrier’’, il n’en a plus rien à foutre de la conscience de classe, de la solidarité et tout s’ki s’en suit ?

Aujourd’hui, ’’l’ouvrier’’ mange chez Mc Do, va ’’au ski’’, achète la dernière caisse qui a reçu 5* dans sa revue auto préférée, surfe, touitte, gogolise, faisse-de-boukize, vit à crédit, regarde les z’infos sur TF1 ou BFMerde, se gave de ’’télé-réalité’’ et de feuilletons amerloques, et surtout, SURTOUT, jalouse son putain de voisin.



Ce qui compte, aujourd’hui, pour l’ouvrier (mais pas que, z’oubliez pas le fonksioère, le gratte-papier et tous les z’autres abrutis lobotomisés) c’est pas de bien s’en sortir.



Mais non, c’est juste que son putain de voisin soit juste un poil plus dans la merde que lui.

Et ça suffit à son bonheur.

D’ailleurs, ’’l’ouvrier’’, il a veauté sarkosy, hollande et macaron en masse.

Tain, elle est belle, la base !!!