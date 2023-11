La drogue s’invite même au sénat !

Les trafics de drogue gangrènent notre pays et même un lieu de pouvoir comme le sénat devient un repaire de dealers, il y a de quoi s'inquiéter...

" Sandrine Josso députée a confié qu'elle était encore en état de choc six jours après les faits qu'elle dénonce.

"C'était mardi dernier", raconte-t-elle. Elle est invitée à célébrer la réélection du sénateur Joël Guerriau chez lui. Mais le goût du champagne qu'il lui sert l'interpelle.

"J'ai bu une première gorgée et j'ai trouvé que le champagne n'avait pas le même goût que d'habitude..."

Quinze minutes plus tard, elle raconte les premières sueurs, les premières palpitations, puis elle assiste à cette scène qui va l'effrayer : le sénateur était dans la cuisine et il remettait un sachet blanc dans un tiroir sous le plan de travail.

Persuadée que le sénateur l'a droguée, elle veut s'échapper et commande un taxi.

"D'abord j'ai cru mourir d'une crise cardiaque, j'ai cru mourir parce que j'ai pensé qu'il allait abuser de moi, parce que dans l'ascenseur je ne tenais plus debout."

Des analyses ont révélé la présence d 'ecstasy dans l'organisme de la députée.

Joël Guerriau a donc été mis en examen, soupçonné d'avoir drogué Sandrine Josso à son insu pour la violer ou l'agresser sexuellement...

Des accusations démenties par le sénateur...

"Mon client se battra pour démontrer qu'il n'a jamais voulu administrer à sa collègue de travail et amie de longue date une substance pour abuser d'elle.", déclare son avocat.

Et pourtant, les analyses prouvent le contraire... et les explications données par le sénateur sont totalement lunaires et surréalistes !

Lors de sa garde à vue, le sénateur de Loire-Atlantique a invoqué de nombreux problèmes personnels, dont la mort de son chat, pour expliquer la présence d’ecstasy chez lui !

"Je suis désolé de ce qui s'est produit, je n’avais pas conscience de tout ça, je ne sais pas les conséquences de ce genre de produit", a d’abord déclaré le sénateur à la commissaire de police qui l’interrogeait le 15 et 16 novembre dernier.

Celui qui assure ne pas connaître la nature exacte de la poudre retrouvée dans sa cuisine lors des perquisitions, a affirmé qu’un autre sénateur le lui avait donné. Ensuite, il a expliqué pourquoi il avait accepté de prendre ces sachets, évoquant les élections sénatoriales, "des moments difficiles psychologiquement, très lourds". "Je voulais essayer, je suis un peu fou pour ça", a-t-il encore affirmé.

Puis, Joël Guerriau explique avoir finalement rétropédalé et ne pas avoir consommé de stupéfiant pendant la campagne des sénatoriales. Il ressort finalement les sachets d’ecstasy à la mi-novembre à cause de problèmes personnels, dit-il. Premièrement, le sénateur de Loire-Atlantique avait peur de se retrouver seul à Paris après sa réélection au Sénat. Deuxièmement, l’homme de 66 ans invoque la mort de son chat Papichat. Et troisièmement, le cancer d’un ami à lui.

Ces trois raisons l’auraient conduit, selon lui, à verser le sachet de poudre blanche dans une coupe de champagne, qu’il ne boira pas, expliquant ne "pas boire d’alcool tout seul". Joël Guerriau juge qu’ il est possible que ce soit ce verre qu’il a ensuite tendu à Sandrine Josso."

Ainsi, d'après le témoignage du sénateur, de la drogue circule dans notre assemblée de sénateurs ! ? C'est pour le moins inquiétant et désastreux.

Quel exemple donnent les hommes politiques ?!

