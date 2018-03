La Drone de Guerre chez ISPRA

"Le drone anti-émeute de l’ISPRA offre aux forces de l’ordre un mode de travail extrêmement large, permettant de réagir contre les émeutiers et les manifestants à un stade précoce de l’événement, à distance, tout en évitant la confrontation directe avec les émeutier". C'est le descriptif de l'engin et c'est cool non ? Plus besoin d'envoyer un régiment de CRS ou les mecs de la BAC, seulement un ou deux drones au dessus des mécontents, et hop, libéré du gaz lacrymo, officiellement connu sous le nom d’agent lacrymogène, qui provoque de graves douleurs oculaires et respiratoires, une inflammation de la peau, des saignements et même la cécité. Cool, les manifestants aveugles ! Ce qui est certain c'est que ca dégage le terrain vite fait bien fait sur le... Gaz.

Qui fabrique ces bidules et où ? ISPRA. Il faut aller sur le site, car c'est un poème...ISPRA : smart solutions, for crowd control (des solutions intelligent pour le control des foules)- http://www.ispraltd.com/eee.html : "avec 40 ans d'expérience, ISPRA a construit une réputation internationale basée sur l'innovation, la qualité des produits, l'adaptation des besoins du marché et un excellent service après vente..." A lire, on dirait un argumentaire pour un labo pharmaceutique ou une société de jeux vidéo (en fait ce sont tous les mêmes) - "nos clients - forces de police dans le monde entier, et surtout nous sommes les fournisseurs préférés pour les forces de police, la défense israélienne, l'autorité des prisons et la force anti terroriste". Cette gentille boite à fabriquer du fascisme, du contrôle et de la répression est basée en Israël, précisément à HERZELYA (à coté du Sharon hôtel... oui-oui ça ne s'invente pas !)... Donc, soyez sympa, si un jour il vous prend l'idée de passer un weekend au Sharon, n'oubliez pas d'aller pisser contre la grille de ces psychopathes, inventeurs d'outils à répression/convulsions.

Un drone, dronement efficace

"Israël cible des civils à l’aide d’un drone chargé d’armes chimiques", il faut comprendre par "civiles" des palestiniens. "Pour la première fois, la chaîne libanaise Al-Mayadeen TV a diffusé de nouvelles images dramatiques montrant les forces israéliennes utilisant un drone sans pilote contre un rassemblement du Hamas dans la bande de Gaza, selon le Times of Israël."[i] "On voit le drone voler dans le ciel au-dessus de centaines de manifestants, tandis que les opérateurs de l’avion lâchent des armes chimiques dans la foule." "Yaakov Shabtai, le représentant du gouvernement à l’origine du déploiement du véhicule aérien sans pilote (UAV), a déclaré à Hadashot TV news que le drone chargé de gaz lacrymogène offre aux forces de sécurité une portée étendue pour lancer des armes chimiques sur les manifestants."Au-delà du fait que cet équipement neutralise tout danger pour les troupes, il permet d’atteindre des endroits que nous ne pouvions pas atteindre jusqu’à présent.[...]ce véhicule aérien armé peut transporter jusqu’à six bidons à la fois, et les déposer individuellement, en grappes, ou tous en même temps."

J'ai joint en fin d'article une tite vidéo promotionnelle concernant les drones de chez ces malades :

- "Le drone anti-émeute de l’ISPRA offre aux forces de l’ordre un mode de travail extrêmement large, leur permettant de réagir contre les émeutiers et les manifestants à un stade précoce de l’événement, à distance, tout en évitant la confrontation directe avec les émeutiers. Cette solution unique et innovante, développée par Ispra, permet aux services répressifs de réagir lorsqu’une barrière ou un obstacle sépare les parties. Avec plusieurs drones, une présence continue au-dessus des émeutiers peut être maintenue, dispersant des munitions non létales et fournissant aux commandants une image vidéo en temps réel de la situation sur le terrain."

Tout ca pour dire aux vues de nos chers "gouvernants"/valets, qui veulent tellement s'inspirer tellement des méthodes anti émeutes, des techniques anti terroristes venant d'Israël ; Il ne fera pas long feu avant qu'un Gégé Collomb voit en ces gadgets anti peuple "un grand saut dans le 21eme siècle" afin de "réguler" les comportements non avenus et les "débordements" des racailles syndicalistes...

La machine infernale se met en place, citoyens ! vivez dès à présent avec votre masque à gaz sur la tronche et sous un parapluie histoire de ne pas être repéré ; les macron's clones affutent leurs drones, et croyez moi ce ne sera pas pour vous conter de drones d'histoires ; ah ca niet !

Georges Zeter/mars 2018

le drone cyclone en action... (vous remarquerez qu'il asperge des champs vides...Avec des manifestants pourtant ce sera tellement plus parlant, criant !!!