La dystopie de notre temps

Le moment historique que nous vivons actuellement sera un sujet d’étude pour les décennies à venir. Non seulement nous ne sommes pas mieux sortis de l’urgence mondiale liée au Covid-19, mais, au contraire, le ton du débat public est devenu de plus en plus vif et on ne peut que constater une série d'omissions dont les médias témoignent au quotidien. Ou la censure que sur le sujet des vaccins et des passe-droits sanitaires puissamment mise en place par les réseaux sociaux les plus célèbres.

Carlo Freccero, auteur et universitaire italien, a récemment déclaré : « Aucun régime n'était allé jusqu'à exiger un permis de vivre ». Il partage également l'avis du philosophe Giorgio Agamben, pour qui le vaccin est « un symbole religieux » auquel il attribue un pouvoir salvateur. A tel point qu'un véritable culte l'entoure et que sa célébration doit être immortalisée sur les réseaux sociaux branchés.

Alors que le pape François répète que « vacciner est un acte d'amour pour soi même et pour tous les peuples », ce qui laisse penser qu’il veut ajouter un nouveau commandement aux dix autres (« Respectez le vaccin »), Monseigneur Carlo Maria Viganò est chargé de dénoncer les mensonges de notre époque : « Les mensonges séduisent beaucoup de monde, même parmi les conservateurs et les traditionalistes eux-mêmes. Même nous avons parfois du mal à croire que les opérateurs de l’iniquité sont si bien organisés, qu'ils ont réussi à manipuler l'information, à faire chanter les politiciens, à soudoyer les médecins, à intimider les commerçants, à forcer des milliards de personnes à porter une muselière inutile et à considérer le vaccin comme le seul moyen d'échapper à une mort certaine. Pourtant, il suffit de lire les directives que l'OMS a écrites en 2019 sur le “Covid-19” à venir, pour comprendre qu'il n’y a qu’un seul scénario sous une seule direction, avec des acteurs qui s'en tiennent à leur rôle assigné et une claque de mercenaires de la plume qui déforment la réalité sans vergogne.

Nous regardons l’ensemble de l'opération de l'extérieur, en essayant d'identifier les éléments récurrents : le caractère inavouable du dessein criminel de l'élite ; la nécessité de le dissimuler sous des idéaux acceptables ; la création d'une situation d'urgence pour laquelle l'élite a déjà prévu la "solution autrement inacceptable ».

Le ton s'est échauffé, comme nous l'avons dit précédemment. L'une des principales raisons de la tension qui règne dans le débat public est la tendance à montrer du doigt les personnes non vaccinées (par choix, en raison de maladies ou d'allergies dont elles sont conscientes), qui sont considérées comme onctueuses, tandis que les personnes vaccinées, qui bénéficient d'un laissez-passer, peuvent aller contaminer les autres, propager des variantes.

Soyons clairs : nous sommes en présence d'une thérapie génique expérimentale, et d’éminents scientifiques ont déclaré que c’est précisément la vaccination de masse qui mette en circulation des variantes plus contagieuses et souvent plus agressives. Et qui dit ça ? Des journalistes ? Non : Didier Raoult, John P.A. Ioannidis, Luc Montagnier, Martin Kuldroff, Michael Levitt, Robert W. Malone, Giulio Tarro, Loretta Bolgan, Stefano Manera, Francesco Oliviero, Stefano Montanari. Il s’agit de médecins, de chercheurs et d’hommes de science de renommée internationale, lauréats du prix Nobel et auteurs de publications importantes, qui ne bénéficient pas de la même visibilité médiatique que les virologues de la télévision.

L'avocat Robert F. Kennedy, leader bien connu du mouvement "free-vax" en Amérique, a donné des chiffres très précis lors d'une interview avec des journalistes : « Entre la mi-décembre 2020 et le 5 août de cette année, 571 831 événements indésirables au total, dont 12 791 décès, ont été signalés au Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) de notre gouvernement, mais les médias maintiennent un black-out sur le sujet". En comparaison, lorsqu'on a appris qu'une cinquantaine de personnes étaient mortes après avoir reçu le vaccin contre la grippe porcine en 1976, cette campagne de vaccination a été immédiatement interrompue ».

Ceux qui rejettent le vaccin ont été qualifiés de “non-vax”, de "conspirationnistes", de "contrariants", d'"onctionnistes" - tout le contraire des bons citoyens qui se sont soumis au sérum expérimental en signant un formulaire de consentement éclairé dégageant l'État de toute responsabilité quant aux effets indésirables de la substance inoculée.

Au début du mois d'août, le Dr Denis Rancourt, de l’Association des libertés civiles de l'Ontario, et plusieurs universitaires ont envoyé une lettre sincère aux personnes non vaccinées, dans laquelle ils écrivaient notamment : « Il est tout à fait raisonnable et légitime de dire "non" à des vaccins insuffisamment testés pour lesquels il n'existe pas de données scientifiques fiables.

Vous avez le droit de protéger votre corps et de refuser un traitement médical si vous le jugez nécessaire. Vous avez raison de vous opposer à une violation de votre dignité et de votre intégrité corporelle.

Les effets à long terme sont inconnus. Les effets transgénérationnels sont inconnus. L'altération de l'immunité naturelle induite par le vaccin est inconnue. Les dommages potentiels sont inconnus car la notification des événements indésirables est retardée, incomplète et incohérente, et varie d'un État à l'autre ».

En Europe, EudraVigilance fait état de 15 000 décès signalés pour des causes vraisemblablement liées aux vaccins.

Reuters, l’agence de presse la plus importante au monde, a signalé de nouveaux effets indésirables des vaccins anti-Covid (en plus des effets connus tels que les crises cardiaques, les myocardites, les thromboses, les douleurs thoraciques, la disparition des menstruations), ce qui a entraîné une chute des actions des principaux acteurs (Pfizer, Moderna, etc.). Les nouveaux effets indésirables enregistrés par les instituts de recherche publics (voir EMA) concernent : érythème polymorphe, glomérulonéphrite ou inflammation rénale, syndrome néphrotique.

Si en Italie le Premier ministre Mario Draghi dit que « ne pas vacciner, c'est mourir » et si le général Francesco Figliuolo, commissaire à l'urgence coronavirus, dit clairement qu’il faut « chercher et vacciner les personnes de cinquante ans », le gouvernement français le jette sur le romantique, avec le slogan (accompagné d’une photo explicative) : Oui, le #vaccin peut avoir des effets désirables.

Non seulement nous n’en sommes pas sortis meilleurs, mais nous avons sombré dans une situation kafkaïenne, ou plutôt orwellienne. Le pass sanitaire s’est mis en place, contrôlant nos moindres et insignifiants mouvements. Agamben a déclaré : « Grâce à un décret-loi qui vient d'être promulgué, une catégorie de citoyens (des jeunes pour la plupart) sera privée de culture, de voyages et de vie sociale, pour ne pas s'être soumise à une obligation thérapeutique, interdite par la Constitution italienne.

Comme chaque fois qu’un régime d'exception despotique est instauré et que les garanties constitutionnelles sont suspendues, il en résulte une discrimination à l'égard d’une catégorie d'hommes et de femmes, qui deviennent automatiquement des citoyens de seconde zone.

C’est l’objectif de la création du "passeport vert" ».

Déjà interdit en Espagne, le passeport santé est appliqué de manière inhabituelle en France et en Italie.

Des nouvelles de soulèvements populaires contre une mesure qui n’a aucune valeur sanitaire, mais exprime seulement une volonté de contrôle, ainsi qu'une manière de criminaliser toute forme de dissidence contre la gestion sanitaire mise en place depuis un an et demi. Il sert à diviser et à discriminer sur le lieu de travail. Il sert également à créer un ennemi sur lequel se décharger la frustration de la majorité de la population, qui croyait aux politiques gouvernementales de lutte contre le virus. En bref, c’est du chantage déguisé en outil pour nous protéger.

S’il en était besoin, une étude de l’Université d'Oxford a, ces derniers jours, certifié l’invalidité totale du passeport sanitaire.