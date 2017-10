suite de l'article « c'est pour mieux te croquer, mon enfant »

contexte :

Dans deux de ses commentaires, Self Con Troll – dont on pourrait commenter le choix du pseudo – perdant son self et essayant de me faire perdre le mien, perdant son con quelques commentaires plus bas, se retrouve Troll comme devant !

Je lui propose au final le riz-au-lait traditionnel apporté dans le grenier le soir de Noël dans les pays nordiques, destiné à amadouer avec égards ces petits êtres réputés « malfaisants ».

la scène :

Malgré ses éloges de Clostra, mélange harmonieux de la pensée et de l'action, il se permet deux petits écarts dans les commentaires suivant.

Deux écarts qui, s'ils sont expliqués peuvent alimenter le sujet de l'article et atteindre son objectif.

L'objectif de l'article « c'est pour mieux te croquer, mon enfant » qui traite du vol de données personnelles à l'aide des cookies afin de « profiler » (« croquer » au sens de réaliser un croquis, une description) l'internaute en suivant ses navigations, est de faire prendre conscience à ceux nombreux encore qui clament n'avoir rien à cacher (à personne ?).

Le sujet est si vaste qu'il faudrait bien que de nombreux rédacteurs illustrent les conséquences de ces vols à court, moyen et long terme.

C'est pourquoi je vais raconter la fabuleuse histoire du Cyclope et de Saint Benoit, espérant par ce récit en savoir plus.

Le Cyclope

Comment me suis-je retrouvée sur le site du Cyclope, moi seule devrait le savoir mais je vais vous le confier. Je me promenais sur le site du château de Courance parmi ses sources nombreuses et abondantes, lorsque par curiosité je vais voir ses tarifs d'entrée. Sur cette page, il est question d'une carte avantageuse qui permet d'autres visites dans d'autres lieux dont ce fameux Cyclope, chef d'oeuvre un peu barré du dadaïsme d'après guerre, situé près de Milly la Forêt. Je connais Milly, son marché couvert, sa chapelle (Saint) Cocteau, ses simples mais pas du tout où se trouve l'antre du Cyclope !

Alors, prenez note (si mes souvenirs sont bons), je me téléporte vers le site OpenStreetMap – que je vous conseille -, concurrent open source et collaboratif de googlemap mais sans son dispositif de borgnottage (oeïl dans le trou de la serrure), sauf que de Cyclope point n'en'a sur OpenStreetMap ! Ma rencontre avec le Cyclope étant fortuite mais finalement très motivée (j'apprends plein de choses sur le Dadaïsme, école que je pensais dirigée par Dada …) et n'ayant pas la fibre collaborative ce jour-là, j'adopte la solution de facilité en me rendant sur l'infaillible googlemap, sachant très bien que cette recherche sera capitalisée (mon IP, le jour, l'heure), d'autant plus qu'elle peut sembler tout à fait étrange ! Ai-je mis le résultat de cette recherche dans mes favoris ? Je ne crois pas car c'est juste l'endroit où la placer pour l'oublier dans mon foutoir !

Voilà pourquoi sans savoir vraiment comment il s'y est pris, Self Con Troll a évoqué le cyclope dans un premier commentaire. A lui de vous expliquer comment il a fait. Je parie qu'il va nier … Il le peut (mais google le sait)

Evidemment, ce constat peut soulever de la violence dans les hypothèses que peut faire celui qui se rend compte qu'on a volé un petit bout de sa vie privée. Est-ce un policier , un gendarme, un militaire, un enquêteur public ou privé – un détective ou ma voisine à qui je viens de demander de débarrasser le palier de ses oripeaux … que sais-je, quelqu'un qui me surveille pour une raison inconnue. Cette pensée occupe mon esprit un petit moment jusqu'à me faire flipper devant tant d'incertitude.

Non, Self Con Troll est sympathique et son discours est authentique, même s'il est fauconnier et que j'adore les oiseaux. Mais pourquoi, comment sait-il que je suis allée me renseigner sur le cyclope ?

S'il veut bien le dire, il pourrait convaincre quelques personnes « qui n'ont rien à cacher » de la facilité avec laquelle il a collecté cette information, comment en me faisant savoir « qu'il sait » il peut m'inquiéter sur d'autres recherches que j'aurais pu faire, plus personnelles (santé par exemple) et comment il pourrait les utiliser pour m'importuner et bien au-delà.

Remarquons toutefois que google « sait » et que si « google sait » Trump aussi ! Ou plutôt la CIA. Dans l'ensemble on s'en fiche mais il faut approfondir les raisons pour lesquelles ce peut être dangereux pour soi, pour les autres, pour un pays etc

Saint Benoit arrive comme un cheveux sur la soupe … Dans son commentaire, Self Con Troll fait un copié-collé des règles de saint Benoit, ce qui n'a rien à voir avec la recherche faites en suivant un peu le même processus que pour le cyclope, m'amenant finalement sur googlemap (voilà une conséquence : chercher à se justifier. Si on dévoile des boutss de votre vie privée, vous n'avez pas à vous justifier face au voleur). Une recherche effectuée pour localiser l'église où doit avoir lieu la cérémonie d'enterrement d'un de mes cousins … (pas de chance Self Con Troll, j'avais fait erreur, l'église que j'aurais du rechercher est Saint Bruno !)

Mes recherches sur google sont devenues rares, ce sont les deux dernières ci-dessus (le Cyclope et Saint Benoit). J'utilise plutôt QWANT qui respecte les données personnelles et donc la vie privée des internautes qui efectuent des recherches, destinées en particulier à proposer à l'internaute lambda la publicité lambda définie en fonction de sa navigation, estimant sans doute que la liberté de choix rime avec la liberté du chemin emprunté pour le définir.

Alors, qui dit vrai : Clostra ou Self Con Troll qui explique pourquoi il a parlé du Cyclope dans son commentaire. Nouvelle piste de rélfexion sur ce qu'engendre (comme incertitude) la certitude d'être pisté sur le Net grâce aux cookies.

Si nous sommes nombreux, nous pourrions combler les lacunes de OpenStreetMap en quelques mois et échapper à l'emprise de google pour lequel nous sommes nombreux cependant à éprouver de la reconnaissance pour nous avoir simplifié la vie dans bien des cas. Mais google n'est pas une entreprise philantropique et c'est bon de le savoir. Sa gratuité a ses contre parties.

J'utilise gohstery pour désactiver tous les cookies (c'est mon choix).

Je conseille d'internaliser ses logs de visites si on a un site web, avec Piwik qui devra cependant faire effort pour ne rien collecter pour son propre compte. Mais surtout, ces collectes de données seront plus aléatoires lorsque tous les internautes auront compris les enjeux et décidé librement de désactiver tous ou certains de ces cookies. Il faudra justifier leur utilisation et convaincre les internautes lorsqu'ils sont présents pour la bonne cause ou même pour la sécurité de certaines actions sur le Net.

A ce sujet, le « cloud COZY » hébergé sur un serveur domestique (à la maison) ou virtuel chez un fournisseur d'hébergement de confiance, peut être une solution pour chacun dans sa vie privée, comme pour les entreprises invitées à prendre connaissance d'une expression de besoins « chez » (dans son cloud) son client potentiel.

Ouvrez-nous tout grand votre boite à trouvailles destinées à protéger votre vie privée.