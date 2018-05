La face cachée de l’économie « verte » est terrifiante...

@Croa cela depend des domaines Impossible de concevoir un IRM performant sans aimants au néodyme. Le neoydme colbat permettent de concevoir des aimants plus petits et performants J utilse un tweeter a ruban a aimant neodyme dans ma chaine HI FI rendu extremement rapide et neutre et puissant Il est fabrique en chine et integres par des facteurs d enceintes haut de gamme Les aimants ferrites ne peuvent en aucun permettre cette performance C est ainsi Vous ne pouvez pas allez contre les lois de la physique Quant a l electronique la miniaturisation a ete rendu possible par l emploi de ces terres rares notamment votre ecran plat votre batterie au lithium pour votre portable ect . A moins que vous vouliez retourner a l ordinateur a triodes avec quelques octets de memoire et une lenteur de calcul ! Les grandes marques marques ne sont pas idiotes les cristaux organiques sont desoramais employes dans les TV haute definition mais le prix reste encore eleve Quant a la voiture electrique, tant que nous serions obliges d utiliser du lithium, les ecolos ne feront que deplacer le probleme Ils l ont deja fait avec les biocarburants Les resultats ne sont pas probants Les ecolos ne sont jamais responsable de leur decision et ils vivent bien comem des bons bourgeois C ’est pour cela que je ne les suis pas