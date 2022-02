La faillite d’une politique d’intervention militaire coloniale dans le sud du Sahel

Et voilà le bilan ! 2013-2022 : Dos au mur, la France et ses alliés confirment un « retrait coordonné » du Mali.

La France a donc dépensé plus d’un milliard et demi d’euros par an pour bricoler une présence militaire française depuis 2013 avec ses opérations dans le sud du Sahel pour finir par se rendre compte que toutes ses actions étaient désastreuses et ce pays préfère maintenant se désengager.

Et maintenant les populations sont aux prises à des révoltes dans tous les sens et les plus cinglés armés jusqu’aux dents et sans aucune humanité sont prêts à prendre la relève pour une tragédie hélas prévisible…

Mais le plus triste encore, c’est que la France ne propose aucune alternative crédible et constructive pour favoriser le retour à la paix ! Car elle est haïe par les pouvoirs et les populations depuis toutes ces décennies de comportements de type prédatrice néo-coloniale… (Dos au mur, la France et ses alliés confirment un « retrait coordonné » du Mali :

https://www.letemps.ch/monde/mur-france-allies-confirment-un-retrait-coordonne-mali)

Pourtant des « illuminés » proposaient depuis plusieurs décennies une approche plus viable comme celle de l’augmentation de l’aide au développement prônée par l’ONU depuis 1970 à hauteur de 0,7 % du PNB et dont la France est très loin de respecter ces engagements avec son 0,55% du RNB en 2022 (14,6 milliards d’euros) et 0,70% du RNB programmée pour 2025 ! (L’aide au développement française est donc encore loin des engagements internationaux : https://www.oxfamfrance.org/financement-du-developpement/?gclid=EAIaIQobChMIxaTc4oeH9gIVjuR3Ch36yQEAEAMYASAAEgK82fD_BwE)



Et pour le comique de l’histoire, sachez qu’en plus concernant l’Aide au développement : la France verse des millions à la Chine, bientôt première puissance mondiale ! Une énormité ! (https://www.capital.fr/economie-politique/aide-au-developpement-la-france-verse-des-millions-a-la-chine-bientot-premiere-puissance-mondiale-1419553)



Et nous ne parlerons pas non plus du détournement de l’APD : (Comment l’aide au développement se privatise au profit des grandes multinationales : http://cadtm.org/Comment-l-aide-au-developpement-se)



Vous allez me dire que j’exagère ! A peine !



« L’humanitaire ne se fait pas avec un Rafale, Ni avec des forces terrestres mais avec des principes ! »

déclarait en 2012 M. Jean-Louis Vielajus, président de Coordination SUD, pour la Commission Humanitaire (https://www.lemonde.fr/idees/article/2012/07/25/l-humanitaire-ne-se-fait-pas-avec-un-rafale_1737604_3232.html)

On est vraiment très loin de l’Humanitaire en 2022 !

Tout ceci, nous le dénoncions depuis très longtemps ! Mais hélas, ce pays préfère suivre les « va-t-en-guerre » de cette Ve République française.

Nous ne les accablerons pas par charité, mais nous leurs conseillons quand même d’aller piocher d’autres idées auprès « des moins que rien », qui parfois ont les solutions plus fraternelles à leurs petits soucis républicains !

Bien à vous, votre serviteur de la cause du développement des peuples,

Pierre Sarramagnan-Souchier, le 17 février 2022.

Pour rappel de notre position depuis 2013 publiées sur le site participatif Agoravox :

2013 : Qui est contre l’intervention militaire de la France au Mali ?

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/qui-est-contre-l-intervention-128851

2013 : Le pacifisme face à la guerre… l’exemple du Mali

https://www.agoravox.fr/actualites/societe/article/le-pacifisme-face-a-la-guerre-l-129078

2015 : Ils se trompent d’état d’urgence pour votre malheur à venir !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ils-se-trompent-d-ett-d-urgence-174798

2017 : « Ma réponse face au terrorisme d’Etat français »

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ma-reponse-face-au-terrorisme-d-190060

2019 : En Afrique : Et si les vrais terroristes, c’était nous…

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/en-afrique-et-si-les-vrais-219584

