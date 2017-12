La famille Baylet, le Cercle algérianiste et le « gouvernement provisoire pied-noir en exil »

De passage dans le Gard fin octobre, je suis resté pantois en tombant sur une page du journal Midi Libre consacrée au « gouvernement provisoire pied-noir en exil » [1]. Celui-ci « est composé de 13 ministres, dirigé par Jacques Villard, cofondateur, en 1973, du Cercle algérianiste » [2]. Je me suis alors demandé comment une telle démarche pouvait bénéficier d’un tel relais médiatique. En faisant une petite recherche sur le Cercle algérianiste, on découvre qu’Évelyne-Jean Baylet, PDG de La Dépêche du Midi, fut l’une de ses membres [3]. Ce quotidien est propriété de la famille Baylet depuis les années 1920. D’après Yves Bordenave, en « 1959, celle qui deviendra pour tous les salariés du journal - journalistes, employés, ouvriers et cadres - “la patronne”, appelle à ses côtés René Bousquet. L’ancien chef de la police de Vichy, ami de François Mitterrand, devient l’administrateur du journal auquel il imprime une ligne éditoriale très anti-gaulliste. En 1965, lors de la campagne pour l’élection présidentielle qui oppose le leader socialiste au général de Gaulle, La Dépêche soutiendra sans coup férir le premier. En froid avec Evelyne, René Bousquet quittera le journal en 1971. » [4] À la suite de sa mère, Jean-Michel Baylet [5] est nommé président-directeur général du groupe La Dépêche en 1995.

Vingt ans plus tard, le groupe des Journaux du Midi (Midi Libre, L'Indépendant, Centre Presse, Le Journal de Millau, ...) fut racheté par… le groupe La Dépêche [6]. Quelle coïncidence ! À première vue, les liens entre la famille Baylet et Jacques Villard & Cie sont très loin d’être rompus…

J.G.

