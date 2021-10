La farce des énergies renouvelables

L'éolien et le solaire sont avancés comme solution d'avenir alors que c'est faux. Tout cela se fait pour garantir des profits à des investisseurs qui n'ont cure ni du pouvoir d'achat du consommateurs, ni du respect de l'environnement et pour caresser l'électeur dans le sens du poil. Le réchauffement climatique n'est pas une fatalité.

Cher.e.s Ami.e.s, aujourd'hui comme hier l'Heure est grave. En effet, il semblerait de la part des experts que nous ne puissions nous désintoxiquer du pétrole, de l'uranium, du gaz, du charbon et comble de l'horreur des forêts pour produire de l'électricité ou pour faire mouvoir nos véhicules, chauffer nos maisons, etc.

Il suffit d'écouter 5 mn Mr Jancovici pour se rendre à l'évidence : les renouvelables comme nous l'entendons actuellement ne sont absolument pas une solution pertinente pour résoudre le problème du réchauffement climatique et même de la demande énergétique. La mode lancée par les anti-nucléaires a été récupérée par les capitalistes qui se font un plaisir d'investir pour des profits garantis dans le solaire et l'éoliens. Le citoyens européens va devoir encore subventionner ces énergies renouvelables ainsi que le consommateur qui paie déjà le surcoût des énergies vertes au détriment de l'environnement. Pourquoi rester piégé dans ce clivage pro-nucléaires et pro-éolien et solaire ?

Or, il se trouve qu'un génial inventeur du milieu du XXème siècle Jean Pain vivait en autarcie énergétique grâce au gaz qu'il produisait à base de broussaille. Un groupe électrogène bricolé pour lui fournir l'électricité satisfaisait tous les besoin de sa maisonnée. Il avait été calculé que le Massif des Maures aurait pu subvenir à la consommation de la ville de Toulon en employant 6000 personnes ce qui n'est pas excessif tout en sachant que cela participerait à la prévention des incendies. Il semblerait que les Landes eussent été capable d'alimenter Bordeaux de la sorte.

Comme il était dit : « En France, on a pas de pétrole, mais on a des idées ! » Mais qu'en fait-on ? Rien !

Un autre exemple, car celui-ci ne résout pas le problème des émissions de Co2. Alors que de dangereux scientifiques s'ingénient à faire des systèmes bien compliqués coûteux et fort peu efficaces, alors qu'un ingénieur français a mis au point il y a 2 ans un système assez simple pour récupérer le gaz carbonique à sa source. Il récupère celui-ci d'une cimenterie espagnole qu'il fait transiter dans des algues qui absorbent le carbone. A la fin il a choisi d'en faire du pétrole après un certain processus pas trop coûteux. D'autres chercheurs ont mis au point des techniques pour en faire du gaz. Je suis certains que la plupart des déchets générés par la production de gaz peuvent servir à amender les terres appauvries en humus.

On nous bassine avec la voiture électrique dont la production crée des ravages alors qu'il s'agirait de récupérer le maximum de nos émissions de Co2 à la source, véritable matière première du XXIème siècle. Il est vrai que ces usines nécessitent un bon ensoleillement pour fonctionner.

Personnellement, je pense que ces solution ne sont pas appliquées car elles nous rendrait quasiment indépendantes des lobbies pétroliers. Il serait judicieux qu'ils investissent ce domaine plutôt que de faire du green-washing avec des champs éoliens ou photovoltaïques qui sont de véritables aberrations écologiques.

Si j’étais constructeur automobile, je me demanderai comment faire pour que la voiture collecte les gaz d’échappement et les compresse dans un réservoir au freinage. Ainsi en allant à la pompe on rendrait les gaz d’échappement à une borne. Ça c'est un peu un délire de science-fiction, mais pour les supers tankers, les cimenteries, les aciéries, les centrales à charbon, à gaz ou au fioul, cela doit être assez facile à concevoir.

Bref, ce sont des solutions simples pour infléchir le réchauffement climatique, mais les lobbies sont là et les affaires sont les affaires...

Regardons avec nostalgie nos centrales nucléaires, nos panneaux solaires et nos éoliennes ; elles seront bientôt démodées.

La lumière vaincra l'obscurité ! (mais quand ?)

Courage et Solidarité

Bonne chance à la Vie