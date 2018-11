La fausse troisième voix : l’impasse populiste

Bah faut pas être défaitiste dans 10 20 30 ans vous vivrez encore certainement et il se sera passé des choses, juste à savoir si vous voulez participer ou pas.

A la FI il y a de vrais anti-capitaliste et les autres ne l’ont pas en odeur de sainteté mais on ne croit plus au grand soir du soulèvement populaire et de la pendaison des élites.

Le but est déjà de lui arracher le pouvoir et de le rendre minoritaire et ainsi de l’étouffer à petits feux pour société émancipatrice, coopérative et citoyenne.