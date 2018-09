La faute à la fachosphère

@siatom





ci-dessous, un lien vers un article assez éclairant sur les « antifas ». Je ne sais pas quelle est l’orientation politique d’un site ; on paraît y avoir une certaine sympathie pour les libertariens, mais cela n’a rien à voir avec aucune des formes du fascisme ;











Le lendemain de la bagarre entre les fachos et les antifas, clients du même magasin de fringues et partageant probablement le même look, j’étais allé voir le site du groupuscule d’extrême gauche. J’y avais trouvé un texte fort intéressant où ils expliquaient que Soral était un faux-ami et qu’il fallait se méfier : ils étaient tout comme lui férocement antisionistes, et pour les même raisons, mais il y avait quand même une grande différence, c’est qu’eux étaient à l’extrême gauche alors que l’autre était à l’extrême droite. On pouvait donc bien développer des discours hérités de l’idéologie du IIIe Reich, mais à condition d’être « de gauche » !!! Quelques jours plus tard, j’avais rouvert le site, mais tout cela avait disparu : on avait prudemment fait le ménage.





Entre l’extrême droite et l’extrême gauche en France, ll y a longtemps qu’on ne peut plus faire la moindre différence. Ces énergumènes sont les pires ennemis de l’état de droit, des libertés et de la démocratie.