La FDA lâche une bombe concernant l’Ivermectine

C’est ce qu’a déclaré cette semaine un avocat représentant la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis.

Le gouvernement défend les exhortations répétées de la FDA à ne pas prendre d’Ivermectine pour le COVID-19, y compris un message disant « Arrêtez ça ».

L’affaire a été introduite par trois médecins qui allèguent que la FDA a illégalement interféré avec leur pratique de la médecine avec les déclarations.

Un juge fédéral a rejeté l’affaire en 2022, ce qui a donné lieu à un appel.

Le 21 août 2021, la FDA a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter :

You are not a horse. You are not a cow. Seriously, y'all. Stop it. https://t.co/TWb75xYEY4

— U.S. FDA (@US_FDA) August 21, 2021