La feria, c’est aussi la fête de la malbouffe...

Cet article mélange d’un côté, un événement qui a lieu une fois par an, et de l’autre des habitudes alimentaires ayant cours tout au long de l’année. Tout ça pour démontrer quoi ? Que la malbouffe gagne du terrain ? La féria, en tant que telle, n’y est pas pour grand chose, franchement. Le problème se situe bien d’abord dans le milieu familial et tout les jours. Si vous mangez sainement, ce n’est pas une entorse de quelques jours qui va vous tuer…

Concernant ce genre de fêtes, j’ai la même chose chez moi : les fêtes de Bayonne. En cas de faim, trois options.

- 1) Les camions-bar avec grillades et kebab. Qualité variable mais ça baigne souvent dans la (mauvaise) graisse. Comme je m’étonnais d’un kebab à la dinde (? ??), le vendeur a eu le toupet de me dire que c’était ‘’traditionnel’’ ! Je lui ai quand même fait remarquer qu’il se foutait de ma gu… Pas content, le monsieur, tant pis. En fait, les déchets de dinde c’est beaucoup moins cher que le mouton et ça permet de faire un bénef maximum…

- 2) Les bars et les restaurants Alors que dans cette ville, en période normale, on mange très bien et à tous les prix, là, tout le monde s’aligne plus ou moins sur les mêmes prix (pas donnés) et les mêmes menus. Les cuissons sont aléatoires et le service complètement speedé. A éviter.

De plus, une pratique venue du côté espagnol : la sous-location pendant les fêtes. Ça consiste, pour le tenancier d’un bar, à le laisser à un ‘’intermittent’’ contre un forfait confortable et partir en vacances pendant ce temps, au lieu de se défoncer dès 9 heures jusqu’à 3 heures du matin. Elle n’est pas belle la vie ? Le dit intermittent va donc devoir se débrouiller pour récupérer son forfait et faire du bénef (il est venu pour ça). Ça se fait souvent au détriment de la qualité (la bière à la pompe est infecte).

- 3) Les ‘’sociétés’’. Associations à thèmes divers qui ont le droit d’ouvrir leurs locaux au public pendant ces fêtes. C’est, pour elles, une occasion importante de remplir le tiroir-caisse pour les activités du reste de l’année. Ambiance sympa, bouffe correcte mais places très limitées.

Alors voilà, la fête c’est aussi ça : un business avec ses côtés déplaisants…