La fête à Macron

Il est difficile de faire un comptage fiable en se mettant sur un ou deux points du parcours quand bon nombre des participants ne sont allés qu'au début pour pique-niquer sur la Place de l'Opéra, quand d'autres ont pris le cortège en marche ou sont allés directement à son terminus...

Quand on aime, on ne compte pas et il est inutile de vouloir trancher entre les appréciations des uns et des autres qui vont de plus de 39 000 participants à 160 000 ! Pour dire l'importance de la manifestation, il suffit de rappeler que la Préfecture de police a compté plus de participants le 5 mai que le 1er mai.

Il faut ajouter aussi que les autorités avaient annoncé des incidents pour la manifestation du 1er mai et que cela a pu refroidir certains participants potentiels.

Si l'expression, agressive, de Fête à Macron a pu choquer certains, ce qui frappait sur la Place de l'Opéra, dégagée de toute circulation automobile, c'était le calme festif... le pique-nique a envahi les marches du Palais Garnier, les trottoirs et même l'asphalte et les marchands de sandwichs, de boissons, de livres en solidarité, les stands associatifs et la musique...

Bien sûr, derrière le calme tranquille d'une foule heureuse d'être là avec le beau temps revenu, de dire son rejet de la politique en même temps de droite et... de droite, les batailles politiques continuent. C'était une manifestation lancée par François Ruffin et la France insoumise était partout mais on a pu noter aussi le présence, peut-être peu importante en nombre mais combien symbolique de formations syndicales et politiques de gauche.

Ce qui permet d'espérer une manifestation, encore plus importante, réellement unitaire, déjà annoncée pour le 26 mai.

Quelques images...