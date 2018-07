La Fin de l’Ere de la Presse Papier

Il y a un débat important et constant sur l'avenir de la presse dans le monde arabe. En Occident, l'affaire a été résolue il y a des années et tout le monde a reconnu la fin de l'ère de la presse papier.

La controverse dans le monde arabe provient de données irréelles. Certains parlent de la faiblesse des taux de pénétration d'Internet dans la plupart des pays arabes et de la dépendance croissante à l'égard de la presse papier. D'autres croient que, dans certaines circonstances, cette dernière a encore l'occasion de se développer et de continuer à faire concurrence pour les années à venir. Un troisième groupe pense qu'il existe une période de transition où la presse papier peut maintenir son rôle et son existence.

Cet article est venu pour une raison importante dans le monde du journalisme. Le prestigieux journal panarabe Al-Hayat a annoncé la fermeture de son bureau au Liban. Son édition papier à Beyrouth a été suspendue pour des raisons financières. La version internationale sera publiée en ligne. La version imprimée saoudienne sera transférée à Dubaï.

42 ans après sa création, le journal arabe As-Safir, avec son importante influence médiatique, a suspendu sa publication fin 2016, évoquant des problèmes financiers. La fermeture est intervenue au milieu d'une controverse sur la distribution des journaux dans un pays aussi densément peuplé que l'Egypte. Il n'y avait pas plus de 350 000 exemplaires en 2016, soit une baisse par rapport à 3,5 millions d'exemplaires en 2000. Selon le Dr Abdel Moneim Said, président du conseil d'Al-Masry Al-Youm et ancien président d'Al-Ahram, il y avait seulement environ 10% de la taille de la distribution précédente.

Le monde rejette l'idée de la disparition de ce type de journaux. Il y a un pari sur un groupe de lecteurs rares qui aiment leurs habitudes de lecture de la presse papier. Le monde parie aussi sur le lecteur traditionnel et les publicités, les deux entités qui sont le plus sur le point de disparaître progressivement. Le lecteur traditionnel disparaîtra dans les dix prochaines années à la lumière de l'accélération des technologies de l'information et des mécanismes et schémas de circulation de l'information. Il n'y aura pas de place pour la presse papier. Les annonces n'utiliseront pas la presse papier en l'absence de son efficacité. Il y a un manque d'études et de chiffres précis et fiables sur la distribution réelle des journaux et les taux de lisibilité. Sans parler des autres raisons qui sont principalement sans rapport avec la compétitivité.

Les médias ne sont plus associés aux moyens traditionnels. Un changement qualitatif s'opère dans la circulation de l'information. Les médias ne sont plus le domaine des professionnels des médias, qui tirent maintenant leurs informations des médias sociaux. Il y a une diffusion du journalisme des citoyens, se référant aux citoyens publics qui rapportent et agissent comme une source de nouvelles et d'informations. Les sites d'information font généralement écho à ce qui est publié par de nouveaux moyens de communication. Le rôle des journalistes traditionnels a disparu. Le leadership dans le domaine de l'information a été déplacé vers le public, étant en mesure de répondre aux souhaits de l'autre pour obtenir de nouvelles informations. Il est difficile pour les médias traditionnels de rivaliser avec ce nouveau type d'information et d’actualités. Ils ont succombé à un nouveau schéma médiatique qui n'a pas encore été cristallisé. Le nouveau modèle de médias est une compilation de ce qui est publié sur les médias sociaux comme des tweets sur Twitter et des photos via Instagram et d'autres médias.

Ce modèle de médias disparaîtra également parce que les nouveaux médias se développent eux-mêmes grâce à des mécanismes d'auto-innovation très rapides. Il est difficile de dire que l'institutionnalisation des médias peut devenir un pari futur. Les médias sont très publicisés. Il est également difficile de dire qu'il y a une tendance à s'appuyer sur les grandes institutions médiatiques. Les changements doivent se produire en tenant compte des nouveaux modèles de médias et des dernières transformations.

Que les médias traditionnels (la télévision par satellite et les stations de radio en particulier) puissent continuer à fonctionner, se répandre et influencer pour les années à venir n'est pas connu. Mais il est certain que l'ère de la presse papier a pris fin ou dans les meilleures estimations est en train de prendre son dernier souffle. Le monde arabe doit penser à développer le journalisme électronique afin d'éviter d’échouer plus loin dans le domaine des médias. Les pays arabes n'ont pas besoin de copier les structures de développement technique de l’Occident parce que l'expérience, les données et les exigences du public sont complètement différentes. Les centres arabes doivent mener des études systématiques sur les besoins du public des médias et examiner les détails de la compétitivité des médias. Toute nouvelle expérience dans le domaine des médias doit répondre aux besoins réels de chaque communauté et non seulement suivre le rythme de ce qui se passe au niveau mondial.