La fin de la guerre de Gaza

Il n’y a plus de raison de parier qu’un accord de cessez-le-feu mettra fin à la guerre dans la bande de Gaza. Les indications actuelles suggèrent que la crise qui s’est déclenchée depuis l’attaque sanglante et terroriste du Hamas le 7 octobre a encore de nombreuses étapes à franchir. En fait, le pire semble encore à venir. Il existe plusieurs dilemmes, tous liés aux événements de Gaza.

Le plus important est la question de savoir ce qui se passera en cas d’invasion israélienne de Rafah. Le gouvernement Netanyahou s’en tient à cette invasion car c’est la seule garantie de sa survie, certains de ses membres ayant menacé de quitter la coalition si le plan d’invasion approuvé était abandonné.

Un point controversé est l’évaluation israélienne selon laquelle la guerre à Gaza pourrait durer des années. Personnellement, compte tenu de la réalité et des informations dont nous disposons, je ne vois aucune logique dans cette évaluation.

Si l’objectif est d’éliminer le Hamas terroriste et de l’expulser de la bande de Gaza, quelles hypothèses ont été émises lors de la planification initiale de la guerre ?

La question centrale de cette discussion est la suivante : comment Netanyahou et son gouvernement voient-ils réellement l’avenir ? Prennent-ils en compte toutes les analyses et études qui ont été publiées sur les conséquences de l’escalade Iran-Israël, en particulier sur la possibilité de former une alliance de défense régionale impliquant Israël ? Netanyahou et son gouvernement ont-ils clarifié leur position sur l’opinion exprimée par certains experts occidentaux selon laquelle il faut choisir entre l’invasion de Rafah et la normalisation des relations avec l’Arabie Saoudite ? Sur ce point, les priorités israéliennes et américaines se recoupent assez fortement.

Tous deux conviennent que la normalisation des relations entre Israël et l’Arabie saoudite est importante et représente une avancée diplomatique majeure. Cependant, en raison du calendrier, cette étape est secondaire pour Israël, alors que cette option semble être une priorité urgente pour le président Biden. La seule chose qui puisse le sauver lors des élections de novembre prochain est un succès politique majeur qui serve à la fois les intérêts d’Israël et des Etats-Unis. Il s’agirait d’un accord global avec Riyad visant à réorganiser la situation stratégique au Moyen-Orient conformément aux orientations de la politique étrangère américaine et à sa vision du monde post-Ukraine.

Il semble que Netanyahou ne soit pas très intéressé par les idées des Etats-Unis visant à normaliser les relations avec l’Arabie Saoudite et à rechercher la création d’un Etat palestinien après la fin de la guerre contre le mouvement terroriste pro-iranien Hamas. Il estime que mettre fin à la guerre signifie ignorer les leçons du 7 octobre et donner au groupe terroriste du Hamas un baiser de vie pour qu’il puisse perpétrer un nouveau massacre d’Israéliens. C’est problématique, car la survie du Hamas à Rafah et le retrait des forces israéliennes de Gaza signifient, en fait, l’acceptation des non-résultats de la guerre, malgré tous les revers, notamment en ce qui concerne les relations et la position d’Israël sur la scène internationale.

Si l’on pousse plus loin l’analyse, la position d’Israël apparaît confuse s’il ne parvient pas à vaincre l’une des milices iraniennes mandataires. Cela équivaudrait à une victoire stratégique pour ce que l’Iran appelle « l’axe de la résistance ». L’impact ne se limitera pas à Israël, mais à l’ensemble de la région, où il s’agira plutôt d’un feu vert implicite pour que l’Iran se comporte de manière encore plus agitée et rebelle au Moyen-Orient, sur terre, sur mer et dans les airs.

Les pays arabes sont tout à fait conscients que des relations à somme nulle avec l’Iran et Israël représentent automatiquement un compromis indésirable pour eux. Par conséquent, ces pays font preuve d’une grande prudence afin de préserver leurs intérêts stratégiques et leur sécurité nationale.

Notre région souffre de l’utilisation fondamentaliste et extrémiste de la religion par des organisations idéologiques bien connues qui exploitent tout ce qui se passe pour charger et enflammer les émotions des gens afin de régler des comptes personnels avec les régimes en place.

Après la fermeture du point de passage de Rafah, le Hamas se trouve dans sa situation opérationnelle la plus grave et la plus complexe, car il est assiégé de toutes parts. Il ne lui reste que peu d’options suicidaires.

D’autre part, le gouvernement Netanyahou ne peut pas mettre fin à la guerre après sept mois sans obtenir de véritables résultats. De leur côté, les Arabes ont également été mis sous pression par les décisions des parties au conflit. Le président américain paie le prix de sa popularité et pourrait être victime de cette guerre lors des élections de novembre. Mon analyse des faits est que tous les acteurs de notre région, et en particulier Israël, doivent éliminer les factions et ramifications iraniennes, l’une des principales causes de l’instabilité et du terrorisme, afin d’éviter que la situation ne s’aggrave et de ne pas donner une chance à certains acteurs louches qui agitent la région.