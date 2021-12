La FIN de vos soucis avec la SARCO capsule pour un départ paisible et serein

@Samson

< offrir gracieusement l’option à tout chômeur approchant de la fin de droit et tout autre présent ou futur SDF >

Au départ, il convient de convenir que, dans un environnement ’’normal’’, le choix de sa mort appartient à l’individu. Et non à sa famille, ni à la communauté sociale, ni à l’Etat. Et la Loi devrait me le garantir. Et m’offrir, au besoin à mes frais, la possibilité d’une mise en oeuvre de ce dernier choix personnel.

Un environnement social ’’normal’’, c’est ce que la communauté ou l’Etat devrait délivrer. Cet environnement ’’normal’’ devrait combattre effectivement les situations qui favorisent la détresse chronique, tant physique que psychique. Cela voudrait dire une attention portée à l’humain. La Belgique avance il me semble sur cette voie.

Si les gens sont traités comme des pièces d’un système économique implacable, plutôt que des individus libres, on les met dans des situation de détresse (mouroirs, marginalisation-exclusion, ...) qui leur enlève leur liberté sur leurs souffrances et les pousse à fuir leur désarroi, leur misère, en s’excluant de cette situation. Mourir n’est plus un choix paisible mais une fuite désespérée. Pour y remédier, il faut que la communauté s’en occupe et y mette des sous.

Si la communauté ne s’occupe pas vraiment du problème de création d’une situation ’’normale’’ (quelle doit définir), on encourage alors objectivement les gens à ’’s’extraire’’ de leur malheur, tout en condamnant ceux qui proposent des moyens dans un environnement laissé sans attention ’’normale’’.