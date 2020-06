La fin du covid-19 ? Vraiment ?

@Decouz

Je suis bien plus en phase avec l’article de Nabum.

On ne peut pas parler de deuxième vague pour l’Amérique du Sud, ils sont en pleine première vague, comme les USA, et il y a beaucoup de pays qui ne prennent pas les précautions nécessaires, que ce soit des choix politiques ou du à la faiblesse du système de santé et aux conditions socio économiques.

Après entre deuxième vague et pas de vague, tout le monde a parlé de clusters, dormants ou pas.