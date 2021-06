La fin du diplôme national du baccalauréat

"Ce lundi, le ministre de l’Education, Jean-Michel Blanquer a annoncé qu’il comptait, à partir de 2022, supprimer les épreuves communes pour créer de nouvelles modalités d’évaluation propres à chaque établissement." Article dans LeParisien

Des évaluations "propres à chaque établissement " ? Comment ?

Voilà, nous y sommes... Jean Michel Blanquer nous annonce la fin programmée et définitive de l'examen qu'on appelait "baccalauréat" et qui avait une valeur de 1er grade universitaire reconnu nationalement, et même au-delà de nos frontières... Le sabotage a été savamment préparé et pourtant prévisible pour qui avait fait l'effort de lire le rapport Mathiot remis à Jean Michel Blanquer le 24 janvier 2018.

Tout ce que cachait ce rapport, qui n'a pas été dit, qui a été dissimulé dans une communication clientéliste qui se voulait bienveillante pour l'avenir des élèves, cachait en réalité ce bien sinistre dénouement. Tout ce sur quoi j'ai tenté d'alerter collègues et parents d'élèves, n'a cessé de se vérifier depuis lors. Je veux ici rappeler l'analyse personnelle du rapport Mathiot et les mises en garde que je formulais dès février 2018 en tant que professeur de sciences de l'ingénieur.

« Pour les enseignants, déchiffrer les objectifs réels des réformes successives est d’autant moins facile que leur projet professionnel n’est pas exactement celui du gouvernement. Et pourtant, nous devons faire cet effort avant qu’il ne soit trop tard. De son côté, le gouvernement sait en revanche parfaitement où il va, mais ne croyez pas que parce qu’il le sait mieux que nous, nous n’aurions pas à nous en soucier. Il compte précisément sur notre résignation ou sur la confiance aveugle que nous lui accorderions étant entendu que nous sommes d’accord sur le constat des dysfonctionnements et sur les enjeux de l’école de la « réussite ». Parce que l’objectif du gouvernement n’est pas le nôtre, et qu’il nous sait submergés de contraintes professionnelles quotidiennes dont il est lui-même responsable, il nous pense incapables de comprendre ce qu’il nous réserve comme nouvelle déconvenue : la fin de l’école égalitaire, et l'essor d'établissements scolaires en recherche de compétitivité dans les régions et entre les régions, une plus grande compétition entre les élèves, une nouvelle redistribution de nos enseignements, un nouveau rôle à jouer qui n’est pas celui pour lequel nous nous sommes engagés dans l’éducation, de nouvelles fonctions et au final la remise en question de nos statuts… car c’est bien de cela dont il s’agit. Il n’est pas possible que ce projet de réforme passe sans notre complicité ou sans notre soumission.

Oui, il nous est difficile de déchiffrer les enjeux et nous préférons parfois faire confiance à ceux qui ont pris le temps de la réflexion. Mais ne nous y trompons pas, le temps de la réflexion n’a pas été mis à profit pour le bien commun, car si cela était le cas alors le gouvernement aurait privilégié le temps de la concertation plutôt que l’urgence et le passage en force. Parce que fatigués de nous battre, nous préférons faire confiance, il aura suffi au gouvernement d’enrober cette réforme dans une communication rassurante pour qu’elle ne soit plus contestée : « réussite des élèves », « amélioration d’APB avec parcourSup », « non sélection par tirage au sort », etc. Mais il nous faut pourtant nous projeter dans le projet global et voir précisément ce qui se cache derrière l’enrobage démagogique. À chaque proposition, à chaque ligne du rapport Mathiot, nous devons nous demander en quoi elle apporte une réponse aux problèmes posés, et sinon, quel est le véritable objectif dissimulé. N’oublions pas qu’il s’agit là d’un enjeu fondamental, celui du devenir de l’école de la République et de ses valeurs pour l’avenir de nos enfants dans la société que nous voulons mettre en partage.

Ainsi donc le rapport Mathiot commence par le constat des dysfonctionnements actuels, sur lequel il existe un relatif consensus dans la société, et en particulier chez les parents d’élèves. Et puisque ce rapport est technique et complexe, nous sommes tentés de faire confiance à Mr Mathiot, ancien directeur à Sciences Po-Lilles, parce qu’il pense le lycée comme il pense l’université, avec des modules d’enseignements à la carte. Oui les parents d’élèves sont d’accord sur le constat d’un certain dysfonctionnement du lycée, mais nous devons leur rappeler les raisons réelles de la dégradation du service d’enseignement dans l’école publique, et de l’échec (très relatif et discutable) sur les poursuites d’étude… Ne nous y trompons pas, rien dans le rapport Mathiot ne vient apporter les solutions au constat, bien au contraire… Ce que projette le gouvernement n’est pas notre projet de société, celui que nous voulons défendre. Il est au contraire à l’opposé des valeurs qui font que nous avons choisi d’enseigner. Au mieux, il nous rendra donc de plus en plus malheureux dans notre profession. Au pire, il nous poussera à la démission pour nous remplacer par des statuts précaires (jeunes contractuels dociles et forcément dévoués s’ils ne veulent pas perdre leur contrat). Mais dans tous les cas, les valeurs que nous portons seront remplacées dès lors que les nouveaux enseignants seront recrutés sur de nouveaux critères tels que la distinction au mérite, distinction entre les professeurs d’un même établissement mais aussi entre les établissements. Nous y sommes déjà…

Le rapport Mathiot dévoile un changement complet de paradigme, une nouvelle vision purement managériale de l’éducation, des professeurs et des élèves. S’opposent ici deux courants de valeurs : il y a d’une coté l’idée historique et originelle d’une école sous tutelle d’un état bienveillant qui accompagne l’émancipation de tous ses citoyens et assure l’égalité des chances, sans que l’orientation professionnelle des élèves ne soit anticipée outre mesure. De l’autre coté, il y a au contraire une idéologie plus libérale, de dérégulation, d’affaiblissement de l’état et du service public, pour l’ouverture de l’enseignement à un grand marché qui serait forcément vertueux grâce à la compétition de tous contre tous. Ce concept Mathiot n’est que le prolongement de la loi Vidal. Il anticipe le devenir professionnel des élèves avant même que ne soit achevée leur formation citoyenne et culturelle. Nous sommes à l’aube du basculement complet de notre modèle et de ses valeurs républicaines. Si le modèle actuel dysfonctionne, c’est uniquement parce que tout est mis en œuvre pour qu’il dysfonctionne… C’est pourquoi je le redis : à chaque proposition dans le texte, nous devons nous demander en quoi elle améliore les problèmes posés et si ces propositions n’y répondent pas alors quel est leur but réel ?

C’est précisément parce que ce projet ne nous parle pas à priori que le travail de décodage est long, complexe et fastidieux. C’est précisément parce qu’il ne nous parle pas qu’il faut le faire parler, et parce que ceux qui le portent sont déterminés à nous y perdre. Nous n’avons pas le droit de nous dispenser de sa compréhension profonde. Je n’ai bien sûr aucune leçon à donner mais le sujet me tient trop à cœur pour ne pas vous mettre en garde mes chers collègues sur les conséquences d’une politique dont nous voyons déjà chaque année les dégâts sur nos conditions de travail, ainsi que celles des élèves. J’en veux pour preuve les heures d’enseignement qui disparaissent chaque année malgré la hausse des effectifs, les 45 heures supprimées cette année encore sur notre dotation horaire dans notre lycée et contre laquelle le CA a voté une motion ce jeudi 1er février. Bien sûr, faites-vous votre propre avis sur la question. Je vous donne le mien non pas comme une injonction mais comme un exutoire personnel, car j’ai ici besoin de m’exprimer. Je suis en effet très inquiet de ce qui se prépare, et je ne crois pas être le seul...

Un certain nombre de professeurs dénoncent les projets de réforme du baccalauréat et du lycée, ainsi que la réforme de l'accès à l'université. Alors que notre fonction première est de porter et transmettre les valeurs de la République, on nous impose un projet de réforme qui ne respecte aucunement le processus démocratique prévu par les institutions. En effet, à ce jour (février 2018), le texte n’est passé qu’en 1ère lecture à l’assemblée nationale et n’est donc pas officiellement adopté. Pourtant, les professeurs sont sommés de le mettre en œuvre dès à présent. Un certain nombre de collègue dénoncent la méthode antidémocratique et autoritaire du gouvernement pour la mise en application anticipée et accélérée d’une réforme dont nous ne sommes pas d’accord sur le fond à bien des égards.

À la lecture du rapport Mathiot, il ressort que ce qui se prépare est une révolution idéologique qui vise à détruire les fondements même de l’école de la République et les valeurs fondamentales qu’elle portait jusqu’à présent. Bien sûr rien n’est présenté comme tel dans les objectifs affichés, car il impératif pour le gouvernement de ménager notre mécontentement, plutôt que de le prendre en considération... Il faut pourtant déchiffrer l’origine idéologique de ces réformes. Il faut bien comprendre quel est l’objectif du gouvernement : la mise en application de la politique économique libérale prévue par l’OCDE et L'UE, progressivement mise en place depuis plus de 20 ans, sous prétexte d’austérité nécessaire. Pourtant s’il y a bien un domaine sur lequel il ne devrait jamais être question de faire des économies, c’est assurément sur l’éducation de nos enfants, car ils sont les futurs créateurs d’avenir et les passeurs d’Histoire de demain. Dans ces réformes, le prétexte d’austérité n’est qu’un arbre de communication qui cache la forêt idéologique et sournoise dont il nous est interdit de discuter la légitimité s’agissant pourtant de missions très spécifiques de l’école qui ne saurait être une entreprise, ni ses élèves des marchandises. Je m’alarme donc qu’on atteigne aujourd’hui le point de non-retour, la fin bientôt définitive des valeurs de l’école publique et égalitaire, les seuls valeurs pour lesquelles mon métier a encore un sens.

Désormais, le lycée ne sera plus un lieu d’émancipation, d’éducation et de partage de notre culture française construite autour de l’égalité et de la fraternité. L’école qu’on nous promet sera une institution de mise en compétition de chacun contre tous avant même que ne soient enseignées nos valeurs communes, avant même que nos jeunes ne soient émancipés dans un esprit critique et par des savoirs disciplinaires transmis par nos prédécesseurs qui les ont eux-mêmes acquis dans le temps long de notre Histoire commune. On nous promet une école qui classe au lieu de former, qui préfère les grilles de compétences normalisées et la mise en algorithme comptable de critères quantitatifs, plutôt que la mise en valeur des sensibilités qualitatives et de l’histoire humaine et sociale.

L’école deviendrait donc une institution qui organise le recrutement des élèves pour les entreprises, une agence d’enregistrement des futurs effectifs disponibles sur le marché du travail, futurs intérimaires aux statuts précaires, noyés dans la masse salariale, dévoués corps et âme pour le salaire minimal qu’autorise leur soi-disant « réussite » vis-à-vis de leurs camarades de promotion qui auraient « moins bien réussi ». Pourtant au final, il n’y a que 50 000 postes non pourvus à cause de l’inadéquation entre la formation et le besoin, mais en revanche il y a toujours 3,5 millions de chômeurs et seulement 500 000 places disponibles sur le marché de l’emploi.

Alors, quel est le véritable enjeu ? De quelle réussite parle-t-on réellement ? Quel élève peut accepter qu’au bout de son parcours « réussi », il doive céder sa place pour un camarade qui a fait le même parcours, mais dont la « réussite » serait mieux reconnue ? Le diplômé est-il condamné à ce que sa réussite, qui lui a été vendue comme telle, soit finalement un échec devant une réussite prétendue supérieure ? Et à son tour, l’élève dont la réussite est supérieure pourra-t-il accéder au poste professionnel auquel il pouvait pourtant prétendre, sans contrepartie financière supplémentaire pour une formation complémentaire, compte tenu de sa médiocre formation dans l’école publique ? Ce jeu de dupe de la compétition effrénée pour « la réussite » n’a d’autre objectif que de dévaloriser sans cesse l’école publique ainsi que le mérite de chaque élève afin de permettre in-fine l’exploitation « rentable » de sa force de travail ? Quel avenir pour nos gosses à qui on ne cesse de faire croire en leur chance sans jamais la leur donner ? Au final, ils seraient condamnés à accepter le discours sans cesse rabâché que leur réussite risque de finir en un échec qui justifierait qu’ils soient moins bien rémunérés sur le marché de l’emploi. Et s’ils n’acceptent pas ces conditions d’exploitation abusive, ils devront disparaitre dans les statistiques du chômage malgré leur haut niveau de qualification. Au final, une fois la faim venue, il y a toujours un chômeur surqualifié qui n’a d’autre choix que de se soumettre aux règles du jeu que nous sommes en train de cautionner si nous ne réagissons pas. Heureusement, les 3,5 millions de chômeurs (pour 500 000 places) ont toujours une solution de secours : faire d’autres formations encore et toujours, et de préférence les payer au prix fort de sorte que leur seul coût justifie leur valeur dans l’entreprise, laquelle entreprise aura elle-même exigé et fourni la prestation formatrice. Les élèves défavorisés socialement n’obtiendront donc jamais un meilleur statut social que celui de leurs parents dans le déterminisme de la loi Vidal. Bienvenue dans le système de caste !

Dans ce contexte, celui qui prétendra vouloir « réussir », aura-t-il vraiment la prétention de devenir meilleur ? Car que sera devenu le critère de réussite si ce n’est un leurre pour la compétition lucrative, pour l’encouragement à la surqualification, pour faire du marché de l’emploi un vivier de précaires toujours disponibles et dont le nombre croissant deviendrait le nouvel indicateur du CAC40 ? Ne réussirait donc pas celui qui a l’intention de devenir meilleur, mais juste celui qui a les moyens de tirer le meilleur parti d’un système pourri… Alors réussir quoi exactement ? Réussir à produire une valeur ajoutée profitable à tous, ou réussir l’accaparement individuel et le rabougrissement de notre devenir commun ? L’unique espoir d’exploiter plutôt que d’être exploité comme seule perspective de survie ? Le droit au salaire seulement si celui-ci est indexé sur la rapacité ?

Doit-on considérer qu’il n’y a rien de mieux à réussir dans la vie que des économies sur le potentiel de nos gosses, alors qu’ils portent en eux les solutions contre les injustices de demain ? Ne soyons pas dupe de ce chantage à la « réussite » qui ne résout absolument pas les problèmes de notre avenir commun mais qui au contraire va finir de détruire ce qui nous permettait encore de faire société.

Ces projets de réforme sont élaborés non pas en partant des besoins des élèves et des propositions des professionnels de terrain, mais en fonction d'un cadrage horaire minimaliste, de limitations de places ou d'options, et sont des injonctions imposées « par le haut ». Elles ne visent pas à améliorer la situation des enseignants, ni à garantir les bonnes conditions de travail des élèves pour leur réussite au baccalauréat. Au contraire, elles ne sont guidées que par une prétendue politique d’austérité. Ainsi, elles s’emploient uniquement à réaliser des économies, à réduire les heures de cours, à baisser le nombre de recrutements aux concours de l’enseignement (baisse de 20% en 2018), à diminuer le nombre de postes de professeurs dans les établissements, et par conséquence à augmenter les effectifs par classe, malgré la hausse démographique constante.

Bref, sous prétexte d’une indispensable austérité que nous avons fini par prendre pour une fatalité, le gouvernement s’emploie à poursuivre son travail de sape entreprit par les gouvernements précédents, afin de détruire l’école publique comme le prévoient les directives de la politique économique de l’OCDE (voir le cahier de politique économique n°13 du centre de développement de l'OCDE : la faisabilité politique de l'ajustement), afin de créer un marché privé de l’enseignement malgré les lourdes conséquences que cela implique : la compétition toujours plus belliqueuse entre les jeunes citoyens empêchant toute solidarité, avec les dangers que cela implique dans une société de plus en plus instable, et la perte de maitrise de l’état sur les programmes communs et sur l’enseignement de nos valeurs communes qui sont pourtant le socle indispensable du « vivre ensemble » dans la nation.

L'introduction de la sélection à l'entrée de l'université montre bien le refus d'investir dans les postes d’enseignants et dans les places nécessaires au bon fonctionnement de l'enseignement supérieur. Cette réforme signe la fin de la démocratisation de l'accès à l'université ainsi que la fin du baccalauréat comme premier grade universitaire. Il assurait pourtant un niveau minimal équivalent à tous les élèves quelles que soient leurs origines sociales. Et si tel n’était déjà plus le cas avant, alors c’est à cette reconquête et uniquement à cela qu’il faut travailler, plutôt que d’aggraver encore les inégalités. Désormais les inégalités ne sont plus seulement entre les élèves des établissements mais entre les établissements eux-mêmes. Désormais serait encouragé la sélection précoce dès l’entrée en seconde par le choix personnalisé des modules d’enseignement.

La réforme du bac, par la baisse du nombre d'épreuves nationales, terminales et anonymes et par la hausse du contrôle local, va dynamiter la valeur du bac, va accentuer les inégalités sociales et territoriales. C'est donc un enseignement au rabais qui sera proposé à la jeunesse. Ce lycée à la carte augmentera inévitablement les inégalités sociales entre ceux qui auront choisi le bon parcours et le bon établissement scolaire grâce à leurs prédispositions sociales et les autres moins avertis, handicapés par la mise à l’écart permanente de leur statut social. Par la formation à la carte, les inégalités ne seront plus seulement sociales mais aussi territoriales car tous les lycées ne pourront pas proposer la même offre aux élèves selon les contraintes et les moyens de l’établissement. Expliquez-moi collègues, comment vous obligerez vos élèves à choisir votre matière plutôt qu'une autre afin d'avoir une meilleure chance de garder votre poste à la rentrée suivante (ou au semestre suivant puisque les heures seront annualisées en fonction du choix des majeurs et des mineurs par semestre) ? Pire encore, oserez-vous demander aux élèves de choisir votre discipline, votre option ou votre spécialité, tout en sachant que les parcours proposés dans votre lycée ne permettent pas d’accéder à la formation post-bac sollicitée par l’élève sur parcourSup, car le lycée voisin qui est mieux reconnu accapare toutes les places ? Serez-vous prêt alors à changer d’établissement ? Croyez-vous que vous y serez bien accueilli ?

En résumé, l’objectif n°1 exprimé dans le rapport Mathiot, c’est de faire en sorte que l’épreuve terminale du bac ne soit plus prise en compte pour la poursuite d’étude. Ceci est exprimé dans le fait que les options choisies dès la seconde ainsi que le contrôle continu en cours de formation (CCF) déterminent pour les 3/4 l’orientation choisie sur parcourSup. Ainsi le diplôme identique et égalitaire qui devait permettre à tous les élèves de s’orienter selon leur choix dès lors qu’ils ont obtenu le bac, devient secondaire, donc inutile. Seul compte à présent le parcours contraignant et prédéterminé pour l’orientation post-bac, et peu importe si l’élève n’a pas pu acquérir les savoirs communs, ainsi que la maturité nécessaire à sa prise de décision.

C’est donc la mort du bac national qui garantissait un ensemble exhaustif de connaissances communes, la mort de l’équité dans les écoles et entre les écoles, l’encouragement à la compétition entre les établissements, l’encouragement au clientélisme, à la promotion des arguments malhonnêtes et vendeurs, dans le seul but d’optimiser le remplissage des classes ou de garder son poste, avec les moyens très inégaux dont disposent les établissements et les régions. Le contrôle en cours de formation (CCF /EC /E3C) ne sera qu’un outil de dévalorisation du bac pour que seule la réputation de l’établissement devienne déterminante. C’est la fin des postes pérennes pour les professeurs du public, la porte ouverte à la précarisation, l’encouragement à la vacation et aux contrats privés. C’est un nouveau paradigme qui redéfinit complètement la vocation de l’école. C’est la fin de l’école de l’émancipation et de l’esprit critique, et le début de l’entreprise de ressources humaines qui ne forme plus à rien, si ce n’est à la capacité d’adaptation des élèves aux futures agences de recrutements pour les métiers de la compétitivité. "Le grand oral" et parcourSup sont la parfaite illustration de cette idéologie réductrice qui consiste à préparer les élèves à la communication sur la forme plutôt que sur le fond et à l'apprentissage du mensonge.

ParcourSup ne résout en rien les problèmes d’APB mais au contraire les aggrave. Alors qu’auparavant l’ensemble du champ des savoirs permettait à l’élève de choisir sa voie en toute connaissance de cause à la fin du cursus du second degré, la réforme prévoit à l’inverse que l’élève choisisse d’abord sa voie sans aucune motivation, afin de lui imposer des savoirs minimalistes. Ce qui nous était présenté comme une réforme pour l’amélioration d’APB et de l’orientation est en réalité une inversion complète de la hiérarchie des normes au lycée, de notre modèle de société et des valeurs émancipatrices qu’elles portent…

Les réformes dépassent tous les clivages politiques. Quelle que soit votre couleur politique, j’ose espérer que l’autoritarisme n’est pas encore complètement en marche et que le débat démocratique est encore possible. Aussi je vous invite à visionner cette vidéo d’explication (https://youtu.be/GS7GZjy7G0g) car elle participe du débat que le gouvernement n’a pas souhaité que nous ayons à priori. Je crois vraiment que l’heure est grave car ces réformes annoncent la fin de la promotion des valeurs républicaines dans les établissements scolaires, la fin de l’émancipation des élèves et de l’élévation de leur conscience, au profit de l’assujettissement aux seules valeurs ultralibérales, mercantiles et consuméristes - et je pèse mes mots - Ce n’est pas parce que les jeunes y sont déjà confrontés quotidiennement, qu’il ne faut pas résister avec eux, ou qu’il faut perdre de vue les missions de l’école publique. Il ne sert à rien de rappeler sans cesse nos valeurs dans les discours solennels ou d’écrire « égalité et fraternité » sur les frontons de nos écoles, si nos méthodes d’enseignement, ainsi que leurs contenus prônent le contraire. Si nous ne réagissons pas, nous allons inévitablement vers une autre forme de société, plus prédatrice et plus inégalitaire, une société qui embrigade nos enfants et enferme leur esprit critique dans une vision réductrice de l’avenir, une vision du chacun pour soi, sans autre alternative. C’est pourquoi nous professeurs avons une grande responsabilité. Si nous voulons rester dignes de notre fonction et garants des valeurs de la République, nous ne pouvons abandonner toute la conception de la société à une idéologie unilatérale, individualiste et rétrograde. Au contraire, l’école a toujours défendu dans l’histoire le pluralisme, le progressisme, la diversité des cultures et l’humanisme. Nous savons mieux que ne le savent nos élèves tant que nous ne leur avons pas enseigné, que seule l’éducation toujours réaffirmée assure une paix durable, et cette éducation ne saurait évidemment se réduire à l’unique esprit de compétition entre les individus et à la seule loi du plus fort. Si l’Homme prétend vraiment se distinguer par son « intelligence » sur l’ordre de la nature, alors n’oublions pas que par définition l’intelligence demeure nécessairement collective. »

Nicolas Straniero