La fin du ticket de caisse : une bonne idée ?

Quand je me dirige vers la sortie du supermarché, après avoir fait mes courses, il m'arrive souvent de vérifier mon ticket de caisse, et parfois, j'ai effectivement constaté des erreurs sur les prix, et j'ai dû aller réclamer à l'accueil des remboursements...

Le ticket de caisse a bien une utilité : c'est un outil de vérification et aussi de régulation du budget...

"Or, en France, depuis le 1er août, les commerçants ne sont plus obligés d'imprimer le ticket de caisse, une mesure destinée à économiser du papier mais contestée par les associations de consommateurs...

Les commerçants ne sont plus tenus d'imprimer le ticket de caisse : il faut désormais en faire la demande : c'est la conséquence d'une loi de février 2020 visant à économiser du papier, 150 000 tonnes par an environ...

Pour l'UFC Que Choisir, le ticket de caisse reste pourtant un outil précieux pour gérer son budget, surtout en période d'inflation.

Antoine Autier, responsable des études au sein de l'association témoigne :

"C'est le moyen pour le consommateur de se rendre compte d'éventuelles différences entre le prix payé et le prix affiché en rayon. Quand vous allez faire vos courses par exemple dans une grande surface, vous ne contrôlez pas systématiquement le prix : vous rangez vos courses et une fois que vous avez payé, vous regardez le ticket de caisse, et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte qu'une promotion, par exemple, n'a pas été appliquée. Si vous ne disposez pas de ce ticket de caisse, vous ne pouvez plus vérifier que le prix que vous payez correspond bien au prix qui était affiché en rayon...

D'autant plus que les gens doivent y être particulièrement attentifs, en ce moment, avec une inflation autour de 13%...

C'est paradoxal, cette application au premier août : cette mesure a été déjà repoussée deux fois, elle devait initialement s'appliquer le premier janvier, puis le premier avril, la mesure a été décalée en disant : le contexte inflationniste n'est pas favorable à l'entrée en vigueur d'une telle mesure qui pourrait priver le consommateur d'un outil de suivi budgétaire.

Le problème c'est qu'aujourd'hui on a encore une inflation très élevée et particulièrement sur les produits alimentaires.

Donc, puisqu'on a toujours une inflation comme au début de l'année, la logique aurait voulu que le gouvernement recule à nouveau la mise en place de cette mesure... ce qui aurait permis en plus de rediscuter des modalités... c'est peut-être pour ça, le gouvernement ne voulait plus discuter des modalités d'application, il s'est dit : en plein milieu d'été, je vais faire entrer en vigueur cette mesure..."

Supprimer le ticket de caisse, alors que le papier est l'un des matériaux qui se recycle le mieux ? Quelle mauvaise idée ! Elle pénalise surtout le consommateur, donc chacun d'entre nous.

