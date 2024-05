La flamme olympique : un ti souvenir des jeux de 36

Carl Diem, un théoricien du sport qui travailla avec le régime nazi ; c’est à lui que nous devons toute la mise en scène du portage de la flamme olympique depuis Athènes et son allumage dans une vasque pour l’ouverture des jeux. Pour ceux de 1936, cette première fut magnifiée par le film de Leni Riefenstahl, Olympia, ou pour la France, Les Dieu du Stade. Et c’est comme ça depuis, car les bonnes traditions ne doivent pas se perdre et à chaque olympiade, cette forte cérémonie se répète et se fait dans l’ignorance totale des foules enthousiastes, un inconscient willkommen à… Mais bon, pourquoi aller réveiller les vieux fantômes, pourvu que le quidam ait ses « Panem et circenses » - Du pain et des jeux, et que les TV et sponsors se goinfrent… Concernant les porteurs de cette flamme tous les 4 ans ce sont des chicaneries sur la sélection des porteurs : pas plus tard qu’à l’arrivée du voilier Belém, qui venait de Grèce et débarquait dans le port de Marseille, tout un pataquès, car, selon le public il aurait fallu sélectionner Zidane, héro marseillais au lieu du rappeur Jul… Mouais, cependant, nous attendons avec ferveur la course du drag Queen, Miss Martini sur ses talons de 25 centimètres…

Quelques trucs sur les jeux : Quel pays n'a jamais participé aux Jeux Olympiques ? Le Vatican. Pourtant, voir ces Monsignori en short et tennis concourir au saut à la perche… Plus près des cieux mon fils ! Quelles villes ont accueilli le plus de fois les Jeux ? Athènes et Londres, 3 fois. Pierre de Coubertin et sa célèbre phrase qui n’est pas de lui ; il n’a fait que paraphraser l’archevêque de Pennsylvanie qu’il a cité lors d’un diner « l’important dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner que d’y prendre part. » que Coubertin transforma en : « retenons messieurs cette forte parole, l’important dans la vie ce n’est point le triomphe, mais le combat, ce n’est pas d’avoir vaincu, mais de s’être bien battu » », et ainsi cette phrase restera dans l'histoire comme « l’important est de participer ! »[i] Qui a créé le symbole des 5 anneaux ? Cette fois, c'est Pierre de Coubertin. Les anneaux olympiques apparaissent pour la première fois en 1913 sur l'en-tête d'une lettre écrite par le baron, dessinés et coloriés de sa main. Qu'est-ce qu'un Agitos ? C’est le drapeau composé de l'actuel symbole paralympique sur fond blanc. Celui-ci est formé de trois « agitos » (ce qui en latin signifie « je bouge » respectivement rouge, bleu et vert, s'encerclant sur un fond blanc. Chaque « agito » symbolise le mouvement en formant ensemble. Comment s'appelle la mascotte des Jeux Olympiques 2024 ? Le nom de la mascotte est Phryge Olympique, basé sur le traditionnel bonnet phrygien dont les mascottes empruntent la forme. Nos dames révolutionnaires, à ce qu’on dit, portaient donc un chapeau en forme de clitoris sur leur tête afin d’aider leurs sans culotte de maris…

Rigolons zin peu : Melbourne,[ii] 1956, un farceur se fait passer pour un porteur de la flamme. Pour protester contre le relai de la flamme, une pratique héritée du régime nazi lors des jeux berlinois de 1936, un groupe d'étudiants australiens monta un canular. Parmi eux, Barry Larkin, un apprenti vétérinaire de Melbourne qui avec ses complices, construisit une fausse flamme olympique au moyen d'un barreau de chaise, d'une boite de conserve vide, mais bourrée à l’intérieur d’un slip kangourou imbibé de pétrole. Le voilà lancé sur le parcours de la vraie flamme à l'entrée de Sydney. Barry Larkin allume sa torche et se met à suivre le parcours du protocole prévu. Des policiers à moto l’aperçoivent et pensent que le porteur est un peu tôt, cependant ils se mettent à l’escorter et à ouvrir la foule devant lui. Les autorités n'y voient que du feu et mettent en place sa sécurisation. La foule se laisse également avoir. Ce n'est qu'au moment de son discours, la torche à la main et le slip bien fumant, que le maire de Sydney se rend compte de la supercherie ; pendant ce temps-là, Barry Larkin a pris la poudre d’escampette. L’histoire ne dit pas s’il a été poursuivi. Cette blague bien bouffonne a tout de même donné lieu au renforcement de la sécurité des coureurs, y compris le long des routes ; alors, chers et chères amis/amies si vous aviez des velléités de recopier cet événement, n’hésitez pas à m’en avertir, je serai trop heureux de vous relayer… Ventre à terre.

Closons le chapitre : Avec Pierre de Coubertin, qui n’avait rien d’un libertin, mais plutôt tout d’un psychorigide, un homme contesté aux idées contestables. Ses prises de position lui attirèrent de nombreux ennemis. Ce visionnaire dans maints domaines était aussi un réactionnaire. Homme de son temps et de son milieu social, plusieurs de ses idées, à l'époque courantes et partagées, apparaissent aujourd'hui comme totalement anachroniques, voire scandaleuses. Ainsi, Coubertin était-il un colonialiste convaincu et assumé. Il a écrit dans ses Mémoires conservées aux archives du Comité olympique international : « Dès les premiers jours, j'étais un colonialiste fanatique… Les races sont de valeurs différentes, et à la race blanche, d’essence supérieure, toutes les autres doivent faire allégeance. » Il ne cachait pas non plus sa misogynie. Il n'eut de cesse de vouloir interdire les compétitions olympiques aux femmes « Nous estimons que les Jeux olympiques doivent être réservés aux hommes. Une olympiade femelle serait inintéressante, inesthétique. » C’est d’ailleurs à cause de cet entêtement qu’il démissionna de la présidence du comité olympique en 1925. Ces dames furent admises aux jeux suivants d’Amsterdam en 1932, et le baron termina son existence ruiné, aigri et esseulé. Il meurt soudainement en Suisse d'un arrêt cardiaque en 1937 à l'âge de 84 ans[iii] Ses derniers mots : « l’impotent est de participer ! »