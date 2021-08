La folie de notre monde...

Ce soir-là, deux reportages successifs lors du journal de 20 heures sur France 2 ont particulièrement attiré mon attention : ces reportages montraient l'engouement démesuré de certains pour des applications sur internet ou pour des personnalités sportives.

Un premier reportage était consacré à TikTok :

"Un univers un peu étrange où se mêlent des danseurs amateurs, des animaux mais aussi la police nationale et certaines stars du football... tous réunis sur Tik Tok, l'application la plus téléchargée de la planète devant Instagram ou Facebook...

Un réseau social addictif pour ses utilisateurs...

Témoignage d'une jeune fille : "Avant de dormir, je dis : "Bon, je fais 15 minutes de TikTok, au final, je reste pendant deux heures..."

Autre témoignage d'un jeune homme : "On est là, on regarde une vidéo, puis on passe 4 heures, on défile sur des sujets qui sont différents..."

On assiste à une ascension fulgurante pour TikTok, 4 ans seulement après sa création par une entreprise chinoise, ByteDance...

En quelques mois, les jeunes du monde entier sont devenus toqués de TikTok, grâce à des vidéos courtes principalement humoristiques ou de danse...

Un succès monstre qui a même inquiété Washington : le réseau social a été accusé d'espionnage pour la Chine parce qu'il connaît tout de vous.

"Chaque fois que vous interagissez avec une vidéo, TikTok va vous mettre en avant d'autres vidéos qui correspondent et toute la force, c'est ça, c'est d'avoir un contenu qui me concerne.", commente Stéphane Bouillet, un expert de l'influence marketing.

Même le Président de la République, Emmanuel Macron s'y est mis !

Un nouvel espace de communication également pour les marques : un groupe de TikTokeurs agrège plus d'un million de fans sur l'application, de quoi attiser l'appétit des marques...

TikTok est devenu aujourd'hui une machine à cash : les placements de produits peuvent être rémunérés plusieurs milliers d'euros pour une seule publication !"

Mais, comment peut-on rester des heures devant de telles applications qui n'ont pour objectifs que de capter l'attention des gens et de faire du fric ?

Au fond, TikTok fonctionne comme une véritable drogue dont on ne peut plus se passer...

Un deuxième reportage était consacré à Lionel Messi :

"Des supporters survoltés... sont suspendus aux gestes d'un seul homme : LIONEL MESSI, la nouvelle superstar du Paris Saint-Germain.

On voit alors des foules en délire, un supporter déclare : "C'est le plus beau jour de ma vie... c'est impressionnant."

Une femme, accompagnée de son mari témoigne : "Nous habitons Barcelone et nous sommes spécialement venus voir l'arrivée de Messi !"

Son arrivée a fait les Unes du monde entier : MESSI est, depuis quelques jours, le mot le plus recherché sur les réseaux sociaux. Sa popularité bat des records.

200 000 personnes suivaient en temps réel sur internet l'atterrissage de son jet privé à Paris.

Depuis, l'Argentin est escorté par des policiers pour le moindre de ses déplacements, car, à chaque apparition, des centaines de fans s'agglutinent.

Même en conférence de presse, certains journalistes scandent son nom...

Côté communication, le PSG surfe sur la folie qui a gagné la capitale. Il grime sa nouvelle pépite en Joconde ! et multiplient les effets d'annonce.

Conséquence : le compte Instagram du club flambe, en gagnant 6 millions d'abonnés en moins de 48 heures !

En boutique aussi, MESSI a fait l'effet d'une bombe ! Rupture de stock des maillots en ligne et sur les Champs Elysées, une file d'attente interminable jusque dans le métro pour pouvoir entrer dans la boutique...

Certains ont même dormi sur place !

"ça reste une fois dans une vie, donc on est là pour le vivre à fond.", déclare un supporter.

Côté billetterie, même constat : les billets s'arrachent et le prix des places sur les sites de revente ne cessent de gonfler, jusqu'à 700 euros !"

Comment peut-on en arriver à un tel niveau de délire ?

700 euros pour une place de foot ! 700 euros, alors que des gens sur cette planète n'ont même pas de quoi survivre ! C'est pure folie !

Le blog :

http://rosemar.over-blog.com/2021/08/la-folie-de-notre-monde.html

Sources :

https://www.francetvinfo.fr/internet/reseaux-sociaux/reseaux-sociaux-comment-expliquer-l-engouement-des-internautes-pour-tiktok_4734733.html

https://www.francetvinfo.fr/sports/foot/ligue-1/psg-les-supporters-en-folie-depuis-l-arrivee-de-lionel-messi_4734697.html