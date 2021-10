La folie des sondages

Déjà qu’une opinion, ça vaut pas grand-chose, vouloir en faire la moyenne serait une absurdité si le but était bien d’évaluer ou simplement connaitre l’état de santé du corps électoral.

Or, comme vous le suggérez, les énormes budgets consacrés à cette entreprise n’ont pas pour objet l’enquête, mais tout le contraire : le formatage et la manipulation des cerveaux, un peu comme les « études de marchés » dont ils sont une application directe et qui ont pour but d’amener le client à acheter ce qui est offert et non pas de connaitre ses besoins.

Et l’effet de mode fonctionne aussi bien dans ce domaine que dans l’habillement : les cibles veulent savoir ce qui est « tendance » pour se couler dans le moule. C’est du prêt-à-penser. Les « communicants » sont les stylistes du « political full fashion ».

Et du coup, les quelques moutons noirs qui n’y croient pas sont de plus en plus désabusées et résignés.