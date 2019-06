La fortune de Bernard Arnault dépasse les 100 milliards d’euros !

Je suis heureux de faire partie de la grande et riche famille française qui compte dans ses rangs des gens méritants qui arrivent à rivaliser avec les Américains ! C’est l’impression que le journaliste essayait de faire passer dans son annonce à la radio. Une sorte de jubilation, parce que la croissance de la fortune de Bernard Arnault est énorme et que cela le place dans le trio de tête de grosses fortunes mondiales. En tout cas, c’est le ressenti que j’ai eu grâce à la voix fière du présentateur des actualités, sur une radio nationale privée. Je ne vais pas la nommer ici car l’immense majorité de la presse traditionnelle a procédé à la même annonce, de la même manière.

Et si Orwell était encore parmi nous ? Qu’en penserait-il d’une telle acceptation de son sort, d’une telle réjouissance maladive pour un événement qui devrait, au contraire, nous conduire à réfléchir sur la société et le partage des richesses ? Un partage plus juste au moins. Car comment justifier que quelqu’un cumule autant de richesses par son seul mérite ? Et surtout, comment justifier que cela nous réjouisse ? A moins ; bien évidemment, d’être l’héritier d’Arnault ou d’être (presque) aussi riche que lui ?

Ah, le mot magique « mérite ». Un seul mot et tout devient positif ! C’est magique !

Cependant, quelques gaulois réfractaires sont venus perturber les festivités de cet événement majeur dans le cours de l’histoire de l’humanité : le premier français à avoir franchi le seuil des 100 milliards de dollars de fortune !

Ils ont osé évoquer les 2000 morts dans la rue dans le pays qui se targue d’avoir la cinquième économie mondiale.

Ils ont osé parler de la grève dans les urgences des hôpitaux.

Ils ont osé parler du délabrement de tous les services publics.

Ils ont osé parler du bradage des tous les actifs positifs de l’État, par des privatisations plus ou moins occultes, au profit des amis des politiques et de la caste dirigeante (celle d’ADP suit).

Ils ont osé évoquer le développement des communautarismes.

Ils ont osé porter un gilet jaune tous les samedis depuis plus de sept mois maintenant.

Ils ont osé rêver d’autre chose que de l’exploitation de l’homme par l’homme, que du formatage des cerveaux par les médias aux ordres, que de l’acceptation de sa misère car dans l’impossibilité de la comprendre, car l’école n’est plus là, car, etc., etc.

Je suis heureux : moi et Bernard Arnault, nous possédons à nous deux 100 milliards et quelques centaines de dollars !!!

Souriez, le big brother vous regarde… Et comme votre président l’a dit : « rêvez de devenir milliardaires ».