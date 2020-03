La France a basculé dans le fascisme

Le cas d’un département fournit matière à méditation.

Connaissez-vous Saint-Pierre-et-Miquelon ? Une petite île proche du Canada où résident exactement 6274 habitants (source Wikipédia) ?

Ce département français d’outre-mer permet de saisir exactement, à point, la nature du confinement imposé aux métropolitains depuis le 17 mars dernier à 12 heures.

Une page parue sur France Info m’a permis de m'expliquer exactement qu’il n’y avait aucune raison au confinement. En voilà le lien : https://la1ere.francetvinfo.fr/saintpierremiquelon/coronavirus-saint-pierre-miquelon-deux-nouveaux-tests-negatifs-toujours-aucun-cas-avere-816574.html

En substance, ce qui est rapporté, c’est que malgré l’absence de toute contamination et une mise en quarantaine encore plus stricte des personnes ayant pu être en contact avec des gens extérieurs à l’île, les mesures de confinement décrétées en métropole s’appliquent exactement aux autres. Une seule poignée de tests a été effectuée. Une poignée de tests tous négatifs. On attendrait qu’il y en ait un de positif pour verrouiller encore plus les personnes en bonne santé que ça ne m’étonnerait pas.

Malgré cette confirmation de la santé générale, les gendarmes appliquent les dispositions à la lettre et collent des amendes aux impétueux qui osent sortir de chez eux.

Plus le droit d’aller pêcher, plus le droit d’aller se balader sur les plages. Et pendant ce temps, les ordonnances votées pour aplatir le code du travail vont s’appliquer aussi. Le bien commun est un château de sable.

Et bizarrement, tout le monde suit. Tout le monde respecte ces dispositions absolument inutiles et dévitalisantes.

Mais que se passe-t-il dans la tête des Français ? On a souvent dépeint le peuple de France comme une masse de révoltés potentiels, de farouches indépendants, une grande nature rebelle etc. Il n’y a rien de plus faux. La Révolution de 1789 s’est faite en l’absence de pain ; aujourd’hui, tout le monde est rassasié. Il n’y a donc aucune raison de vouloir s’énerver. Les pires mesures liberticides vont pouvoir passer, du moment qu’il y a à manger.

La France est certainement le pays le plus adapté au consumérisme totalitaire, à la logique du supermarché et à la prise en charge des besoins élémentaires de la vie par de gros conglomérats privés (y compris pour les nourritures spirituelles). On se gargarise des acquis du Conseil National de la Résistance, mais l’État-Providence n’est pas autre chose qu’une énorme mutuelle dont le monopole était protégé par la loi, et dont les parts vont être disséminées bientôt entre différents actionnaires privés. Si la liberté d’entreprendre menait réellement à une concurrence libre et non faussée, les gens exigeraient un État-providence fort, qui imposerait à tout le monde de payer sa cotisation. A la place, l’État fait voter des lois obligeant à être assuré pour ci, assuré pour ça, multiplie les péages et les restrictions d’usage, et les gains vont dans la poche des amis du Prince.

La chloroquine ne se payant pas assez cher, il faut donc faire traîner en longueur, et faire passer son excentrique héraut pour un charlatan. L’Assemblée débat des modifications du code du travail au lieu d’acheter des équipements pour les hôpitaux. Les femmes battues qui risquent de mourir permettront d’alimenter la rubrique des faits divers. La mort d’une adolescente de 16 ans permet de signaler à tout le monde qu’il peut y passer n’importe quand. Ce formidable spectacle permet de divertir le quidam coincé chez lui. Il a fait son plein de pâtes et de riz, il est inatteignable, intouchable. Il se moque d'aller respirer l'air qui se purifie enfin au-dehors.

L’opposition a fait vœu de silence. La majorité silencieuse ne hurle pas à domicile.

Plus personne ne dit rien. J’ajoute ma touche à cette somptueuse peinture de faux-semblants, et je me tais.

Ma bonne santé me permet de croire que je ne suis pas malade.

Je suis si bien sur mon île.