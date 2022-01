La France cocufiée par son partenaire allemand dans le couple franco-allemand

La France est en train de se faire cocufier par son allié le plus proche : l'Allemagne. Le gouvernement français vantait encore par le truchement de la ministre française des Armées, Florence Parly, à la fin du mois de décembre 2021 d’avoir échangé positivement sur les sujets européens de défense, à l’approche de la présidence française du conseil de l'Europe (PFUE), avec la nouvelle ministre allemande de la Défense, Christine Lambrecht.

La nouvelle ministre allemande annonce, elle, maintenant sa décision de choisir des avions de guerre américains, reléguant l'Eurofighter ou encore le projet Scaf dans les archives de l'armée française. Pour Observateur Continental, cela n'est pas une surprise mais plutôt logique en raison de la situation politique de cette Allemagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et aussi de la situation de la France sous l'autorité de l'Otan.

L'indolence française en question. Florence Parly célébrait dans son tweet du 20 décembre 2021 l'arrivée de la nouvelle ministre allemande de la Défense en parlant « d'un premier échange constructif et prometteur qui en appelle d'autres » : « 1er entretien téléphonique ce matin avec ma nouvelle homologue allemande Christine Lambrecht. Ravie d’avoir échangé sur les sujets européens de défense, à l’approche de Europe2022FR. Un premier échange constructif et prometteur qui en appelle d’autres ».

Force est de constater que la ministre française des Armées faisait croire que Berlin travaillait pour les intérêts français et de la souveraineté de la Défense de l'UE, le sujet le plus favori, par ailleurs du président français, Emmanuel Macron en réitérant son appel au renforcement de la souveraineté européenne : « L'objectif de notre présidence de l'UE est de rendre l'Europe plus souveraine ». Emmanuel Macron vantait le 9 décembre 2021 le projet de « faire passer l'Europe de la coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe qui aurait de la force dans le monde, serait complètement indépendante et gérerait de manière indépendante son propre destin ».

Berlin écrase le plan français. Ce 8 janvier 2022, le quotidien allemand Die Zeit révèle les décisions allemandes pour la défense militaire. « La ministre de la Défense, Christine Lambrecht, a préparé deux projets d'armement controversés. Avec cela, la coalition veut répondre aux exigences de l'Otan », annonce le quotidien allemand. Les belles paroles du président français pour la présidence française de l'UE viennent s'écraser sur les décisions d'acier de Berlin.

L'affirmation d'Emmanuel Macron d'avoir une Europe « complètement indépendante et [qui] gérerait de manière indépendante son propre destin » ne reste qu'une affirmation, loin de la réalité géopolitique de l'UE. Oui, l'UE est sous les ordres de l'Otan et de Washington. Non, l'UE n'est pas une construction politique ayant une souveraineté. Et, la France, en acceptant ce discours, fait disparaître sa souveraineté et sa puissance militaire dans la poche de l'Otan via l'Allemagne qui n'est qu'un pays occupé par les Etats-Unis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Complot secret US et de l'Allemagne sur les armes nucléaires. Observateur Continental expliquait les intentions de Berlin dans la question de la défense. Ce sujet n'était, donc, pas un secret pour les autorités françaises actuelles qui sont au pouvoir. Le 21 avril 2020, l'ancienne ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, annonçait l'achat d'avions américains. « Paris a indiqué que ce choix toucherait le développement du Système de combat aérien futur (Scaf) qui est le projet franco-allemand attendu à l’horizon 2040 qui doit remplacer le Rafale et l’Eurofighter. Le choix de Berlin est mal vécu par les partenaires européens signataires du projet Scaf », signalait déjà Observateur Continental. Berlin veut garder le droit de pouvoir transporter avec ses avions de guerre des bombes atomiques et dépend pour cela de l'accord des Etats-Unis pour porter des bombes nucléaires américaines stationnées en Allemagne alors que l'Allemagne n'a pas le droit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale d'avoir l'arme atomique. Ainsi, le modèle américain F-18, qui va pouvoir porter ces bombes atomiques, va participer au combat aérien électronique. L'Allemagne l'a donc automatiquement rejoint.

Die Zeit écrit : « Le modèle américain est destiné à permettre la participation dite nucléaire aux armes américaines pour l'Allemagne. Une certification du modèle européen Eurofighter pour cela semblait associée à plus d'efforts voire impossible dans un avenir prévisible ». L'Eurofighter et le Scaf sont, donc, d'ores et déjà effacé des projets militaires d'une UE indépendante et souveraine, qui pourtant étaient évoqués pour faire la défense européenne indépendante. Le nouveau chancelier allemand, Olaf Scholz a parlé à Christine Lambrecht sur la question de savoir s’il faut acheter l'avion américain F-35 qui pourrait être une alternative. Les trois partenaires de l'actuel gouvernement de coalition en Allemagne (SPD, Verts, FDP) ont également convenu de se procurer « un système successeur pour l'avion de chasse Tornado au début de la 20e législature », précise Die Zeit, rajoutant : « Nous soutiendrons le processus d'approvisionnement et de certification en vue de la participation nucléaire de l'Allemagne de manière objective et consciencieuse ». A noter que les Verts ne sont pas contre l’effort de guerre avec les bombes atomiques, bien au contraire.

Olivier Renault

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=3475