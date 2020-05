La France confinée aux couleurs du drapeau rasta

...

Voilà quelques jours qu’ils nous ont parlé de la sauce à laquelle nous serons mangés. Mais rien de sûr, tout peu évoluer. Pas sûr que nous sortirons de classe à cinq heures.... Ils peuvent nous garder en retenue ! Les voilà qui surjouent l’autorité, la grande responsabilité qui a été si longtemps absente ! Ils concertent des commissions scientifiques, puis prennent des poses de général d’empire, après avoir pris la tasse.

Des cartes sont punaisées au mur, comme lors d'une réunion d'état major avant la bataille. C’est étonnant qu’ils n’ait pas d’uniformes, de casquettes. Certains c’est vrai, ont dû l’avaler ! Surtout après l'épisode du porte-avion "Charles de Gaulle" devenu porte-corona.

Le pays est représenté par différentes couleurs. Jaune-vert-rouge, comme jadis black-blanc-beurre. Ironiquement, cela ressemble au drapeau rasta dans lequel Bob Marley aimait se draper.

Le reggae est caractérisé par l’importance et la liberté de la ligne de basse, et par une guitare rythmique à contretemps.

On reconnaîtra le jeu d’Edouard Philippe, accompagnant Macron and the wailers, avec Sibeth N'Diaye assurant les choeurs ... Ordre-contre ordre. Voilà l’explication de la valse hésitation de nos élites. Il fallait rester dans l’esprit déhanché et cool de la Jamaïque. Pourtant dans l'écoute, coté public, cela tient d’une partition de musique militaire. « Tiens v’là du boudin !... »

De quoi rendre un peu fou, ce rythme particulier. Un sourire un jour, une claque le lendemain !... "No woman, no cry !".... Marche avant, marche arrière ! Feu Vert et rouge !... Des injonctions changeantes et contradictoires, dignes d’un DRH pervers, qui ont pour but de rendre fou, ou hésitant, comme un enfant battu, n’osant plus rien faire, et s’enfermant tout seul, apeuré, dans son placard. C'est le but de la manoeuvre, précisément.

Ceux qui ont fait leur service militaire il y a des plombes de ça ont une longueur d’avance. Ils ont été confinés pendant un an. Certains ne s’en sont jamais remis ! Ils pensaient qu’après la quille ils feraient la fête, et seraient libres.... On ne se remet jamais d’être tant restés au garde à vous, d’avoir appris qu’il n’y avait rien à comprendre.

Expérience intraduisible pour les autres ! Pendant longtemps ils se turent, de peur de ne pas être compris. Mieux valait se taire, de peur de passer pour un « has been » !... Regardons en avant ! La fin du confinement doit ressembler pour les foules au "D day", ce jour du débarquement allié qui libéra le peuple de France, et nous ramenera « les jours heureux » au son de l'accordéon ! .

Les régiments de covid ont en effet envahi le pays. On ne sait plus vraiment le temps écoulé depuis.... La mémoire s’est abîmée entre deux portes closes, avec le wc au bout du couloir. On se souvient que corona n’a pas eu à passer par les Ardennes. Les Allemands prenaient au moins la peine de se déguiser en ennemis. Celui-ci est arrivé incognito par un avion de ligne, par le biais de touristes faisant le tour des capitales européennes.

Milan-Barcelone-Paris-Londres…. Covid a fait bon ménage avec Armani et Hermès. Peu de temps après il allait nous tailler à tous des costards, avec l’addition pour plus tard. L’histoire de France, "option mondialisation", a commencé à écrire un nouveau chapitre. On est encore en plein dedans.

Déjà, sans risque d’erreur, on peut pointer celles de nos dirigeants avec facilité. Des somnambules, comme en 14, comme en 39, incapables de voir la vague se gonfler au large. Ils appliquaient les règles du jeu de la belote face à un adversaire qui jouait au jeu de go.

Faut reconnaître par rapport à 40, que nos politiques c’est vrai n’ont pas filé à Vichy. Sans doute parce qu’il n’y avait plus de zone libre, et que le monde entier était occupé... ! Sinon, le copié collé des événements est étonnant.

L’avenir est vraiment un long passé. Nous sommes toujours dans une drôle de guerre, avec ses nouveaux sacrifiés, des soignants au lieu des troufions d’hier, envoyés sans armes, sans masques affronter l’ennemi.

Ah, que reviennent les jours heureux, ceux de la libération......On nous avait tant dit qu’on avait le meilleur régime de santé du monde ! Voilà qu'on nous refait le coup de l'union sacrée. A-t-on le choix des armes, quand on balaie la cuisine où l'on prend ses repas trois fois par jour ? On applaudit les soignants le soir. Ils sont notre conscience douloureuse. On réciterait des " Je vous salue Marie " si ça pouvait aider. Ce sont les nouveaux intermitents du spectacle, mais à temps complet.

Des conséquences sont déjà énormes, comme par exemple le déplacement du tour de France de deux mois. Pour qu’il reprenne en Septembre, va falloir déconfiner, sortir des abris et même de la tranchée, sous la mitraille. Mais en respectant les gestes barrières ! C'est comme ça qu'on aura droit à la caravane publicitaire plus tard.

Certains sont terrorisés à l’idée de la vie au sortir de l’oeuf éclos, refusent de toucher un gosse, veulent l’empaqueter sous vide, ne veulent plus aller voir leur grand-mère, se déplacent avec un mètre ruban, qu'ils lancent devant eux, comme avec une canne blanche d'aveugle !.

Détrompez vous, ce ne sont pas des lâches, mais au contraire des héros, des lanceurs d’alerte. Ils ont raison, le covid est partout ! Les postillons composent la cinquième colonne invisible…. Prière de la fermer. Pan sur le bec !.. Mettez un masque sur votre museau devant la dame, avant de l'ouvrir, et ne mouchez vous pas dans sa manche !... Vous n'avez décidément rien compris. .

Les guerres d’hier avaient tout de même une autre allure. Il manque peut-être un uniforme au confiné de base, pour lui donner de la prestance. Prenez tout de même une photo en chaussons pendant qu’il est encore temps. Un jour, à une terrasse de café, ou mieux devant une salle de classe, vous pourrez dire comme ceux d’avant « j’y étais…. ! » Croyez pas que tous les résistants de la dernière heure, en 45 valaient mieux que vous.

Des couples ont rompu toute idée de rapprochement conjugal. L’avenir se fera non avec un bonnet phrygien, ni avec un béret, une casquette, mais un masque, chirurgical, ou non, cousu par une marraine de guerre, une petite main bénévole, vous tricotant un masque en dentelle de Quimper. C’est le cœur qui compte, lui qui vous rendra invulnérable !

L’avantage d’être dans une couleur ou une autre n’est pas flagrant ! Aussi mince que le papier d’un masque FP1... Car on connaît maintenant toutes les références des masques, comme les enfants leurs tables de multiplication. On espérait d’autres avantages de vivre en Bretagne, en faire partie des bons élèves. Seuls les poupons des secteurs jaunes pourront aller à la crèche, contrairement à ceux vivant en zone rouge, couleur diabolique, et stigmatisante. On pense à Rosemary's baby, de Polanski.....

Gare au gorille du nord-est de la France ! L’enfer, c’est les porteurs sains ! Les amateurs de films de vampires ont une chance supèrieure aux autres de s'en sortir. Mais il n'est pas sûr que le collier d'ail autour du cou ou composé de comprimés de chloroquine ne protège vraiment !

Passons aux différences de couleurs.

En zone rouge, les grands musées sont fermés. C’est juste dommage que le Louvre ne soit pas dans les monts d’Arrée, on aurait pu aller admirer la Joconde, en jaune, comme le christ de Gauguin, faisant une ronde avec des bigoudènes en coiffe !

Ouf ! On apprend que Blanche Neige, et Hans et Gretel pourront retourner en forêt si ça leur chante. Il était temps. Les grands mères, les chasseurs, et les loups s’ennuyaient, sans parler des nains, au retour du boulot.

Pour la mer, rien de changé. Bleue le long des golfs clairs, ou rouge en cas de pollution maritime, elle sera toujours à priori interdite, même aux marins méritants et aux porteurs du grand ordre du covid.

Les Bretons se rebiffent, pétitionnent, veulent monter à l’assaut des vagues ! Ces gens là ont la tête dure, c'est bien connu ! Il ne faut pas chercher à comprendre, mais à obéir. C’est tout un dressage du Français moyen qui est lancé sur les rails, dans un projet plus totalitaire, que sanitaire ! Faudra-t-il attendre que les parisiens arrivent avec leurs clés, pour ouvrir la porte des plages en Juillet ?...

Les voilà qui se barrent, fuient l'ïle de Ré, rentrent à la capitale comme un seul homme, avec leurs chers cahiers de « mémoires d’un confiné » dans leur valise ; à moins que ce soit un rapport d’ethnologie sur les nouveaux sauvages du désert Français, qu’ils ont croisés à la boulangerie du village, ne portant même pas, ces drôles, de masques rituels.

C'est à vous dégouter d'être venu faire marcher le commerce du coin.

Il nous sera permis de faire cent kilomètres autour de notre domicile. Les habitants de Brest auront ainsi un territoire maritime considérable à disposition, et bien moins de prairie que les autres. Moins pire quand même qu’à Ouessant, où c’est plus permis de faire le tour de la petite île entourée de flots bleus. Ne parlons pas de Molène et de Houedic où c'est encore moins possible de se mettre au vert ! On s'y perd avec ces couleurs au pays du gwen ha du.

Est-ce que ça vaut la peine de payer un passeur, un gars du coin, qui vous passer de la zone rouge à la zone verte, de nuit, en passant sous le regard des drones ?

Je n’en suis pas sûr, tant les couleurs finissent pas s’estomper, à force de passer le drapeau rasta à la machine.

Vert jaune, rouge… Les rastaquouères nous transforment en rastas !

"Wake up and turn me loose

Wake up and turn me loose

Wake up and turn me loose



For the rain is falling …."

( Bob Marley- Kaya)

(On se réveille et on se lâche

Pendant que la pluie tombe.....)