La France d’après : dépasser Paris ?

L'épidémie de coronavirus, spectaculaire, suscite de tous côtés l’espoir d’un autre monde. Ce monde rêvé n’est pas le même au travers des diverses franges de la population française, et les antagonismes d’hier ne font que s’exacerber. Un symbole est au cœur des relations entre élites et peuple : le vieux clivage Paris - province

Le monde d’après : un antagonisme exacerbé

L’expression « le monde d’après », qui fleurit dans les médias et sur les réseaux sociaux depuis le début du confinement, implique que le « monde d’avant » soit remis en cause. Avec les mesures sanitaires c’est effectivement toute une politique qui est battue en brèche : fermeture des frontières, relocalisation des productions, État-providence… le démenti est d’autant plus cinglant qu’il conforte les « populistes » dans leurs thèses. Il faut peut-être rappeler la phrase de Gustave Le Bon : « Les révolutions qui commencent sont en réalité des croyances qui finissent. »1

Cet antagonisme mondialistes/populistes n’est certes pas nouveau ; on le pensait atteindre son paroxysme avec l’élection de M. Macron, père de la Start-up nation. Le mouvement social contre la réforme des retraites et les Gilets jaunes en étaient l’expression. Ces derniers, déjà relativement nombreux, sont plus sensibles que le reste de la population aux questions de pouvoir d’achat, et moins préoccupés par la dette ou l’environnement2. Le confinement pourrait ainsi grossir leurs rangs : l’OFCE prévoit 500 000 chômeurs de plus en raison du Covid3, tandis que les mesures prises par la BCE (à hauteur de 750 milliards4) laissent présager une forte inflation. Entre le choc économique et sa gestion de la crise, très mal perçue, on ne saurait donc trop conseiller à M. Macron de marcher sur des œufs : la dynamique est à l’avantage de ses détracteurs...

Celui-ci — pourtant au-dessus de tout soupçon de velléité populiste — a semblé infléchir sa politique lorsqu’il remarquait en mars que l’État-providence est un « bien précieux », ou encore que certains biens et services « doivent être placés en dehors des lois du marché »5. Hélas, loin de sanctuariser la Santé, les plans d’attrition des hôpitaux sont suspendus sans pour autant être annulés, comme révélé par l’ex-directeur de l’ARS Grand Est6. Autre symptôme, quand le ministre Le Maire dégage 7 milliards d’euros d’argent public pour sauver le fleuron Air France, il refuse la nationalisation — à laquelle s’opposait son PDG, le canadien Ben Smith7 — mais pose des conditions d’efficacité… écologique8 ! Les éléments de langage n’engagent que ceux qui y croient…

C’est M. Attali qui nous éclaire sur les intentions profondes des élites. Dans un article publié en mars, il estime qu’après le Covid « les secteurs économiques dominants seront (...) ceux de l’empathie : la santé, l’hospitalité, l’alimentation, l’éducation, l’écologie »9 ; ou comment définir la fracture sociale autour de la capacité, lui faisant manifestement défaut, à envisager une activité comme non lucrative… Autant dire que l’horizon idéologique est bouché, tant les aspirations populistes renforcées par le virus n’entament visiblement pas l’appétit néolibéral des classes supérieures.

La fracture et le territoire

Le clivage que nous décrivons s’inscrit dans le contexte d’archipélisation de la société française, qui voit s’opposer les habitants des centres gentrifiés des métropoles aux classes populaires, rejetées en périphérie10. Paris, en tant que capitale économique, représente le paroxysme des grandes villes en matière d’opinion, qu’il s’agisse du vote ( majoritairement LREM et EELV11 ), ou de sympathie relative à l’égard des mouvements sociaux12 et des Gilets jaunes13.

Ce qui distingue toutefois la capitale des autres métropoles est un sentiment anti-parisien tellement enraciné qu’il est passé dans la culture. En témoigne l’expression populaire « Parisiens têtes de chiens, parigots têtes de veau... », réplique provinciale à une cité macrocéphale, voire hautaine. Autre exemple, en 2017, l’ouverture de la ligne à grande vitesse (LGV) sur l’itinéraire entre Bordeaux et Paris a entraîné une volée de bois vert contre les « envahisseurs » parisiens14. Plus récemment encore, ce sont les personnes rejoignant leur résidence secondaire à l’occasion du confinement qui suscitent la polémique.

Si depuis peu le cœur de l’opposition politique semble être dispersé sur les ronds-points de province, il n’en a pas toujours été le cas. À la Révolution, c’est le peuple de Paris qui est en première ligne, comme le décrit l’historien Bainville : « Le système [révolutionnaire] consistait à dominer la Commune de Paris, à s’en emparer, à tenir les parties turbulentes de la capitale dans une exaltation continuelle (...)15 » En 2020, après des décennies de gentrification ( par ailleurs source de la colère des classes populaires ) Paris n’est toujours pas épargnée par les turbulences sociales, mais il s’agit désormais de l’expression politique… des provinciaux.

Dépasser Paris : un symbole pour un changement d’équilibre

La fracture Paris/province est à la fois ancienne et alimentée par les problématiques sociales modernes ; avec l’épidémie, l’antagonisme ne fait que se renforcer. Difficile d’imaginer qu’un jour Paris ne soit plus la capitale économique ; en revanche, on peut imaginer un changement de capitale politique, comme cela a été le cas en Indonésie, au Brésil, en Allemagne…

Déplacer la capitale politique hors d’Île de France serait d’abord un signal éminemment populiste. Le transfert du pouvoir politique en province en permettrait une réappropriation symbolique par la « France périphérique », et sa séparation physique des élites économiques et intellectuelles pourrait renforcer la confiance envers les gouvernants. Toutefois, cet éloignement géographique pourrait être perçu comme un affaiblissement du pouvoir, et favoriser les fédéralismes, voire les indépendantismes, dans les zones où ils sont traditionnellement bien implantés.

Ensuite, une pareille révolution de décentralisation changerait la direction économique du pays. Déjà par un rééquilibrage démographique, qui soulagerait l’Île-de-France et dynamiserait le ou les territoires accueillant les institutions. Et par un contrepoids à l’influence de Paris dans les projets d’infrastructures, à l’instar des lignes à grande vitesse qui desservent très bien celle-ci mais restent quasi-inexistantes dans des régions comme le Sud-Ouest16.

Enfin, à l’heure où l’idée d’un « couple franco-allemand » paraît de plus en plus ridicule17, une relocalisation du pouvoir dans la moitié sud de la France faciliterait un rapprochement des quelques pays d’Europe avec lesquels nous partageons désormais une communauté de destins. Ce sont surtout l’Italie et l’Espagne, pays du sud de l’Europe, de culture latine, durement touchés par l’épidémie, qui peuvent faire bloc avec la France18. En Allemagne, le transfert de la capitale de Bonn à Berlin en 1990 préparait ainsi l’élargissement de l’UE à l’est et accrut son influence19.

Ainsi, bien que le « monde d’après » constitue un espoir pour tous, cet espoir est très différent pour chaque catégorie sociale. Les tensions déjà importantes avant l’épidémie ne feront que se renforcer après la crise ; dans ce contexte la ville de Paris est hautement symbolique. La pression populiste, qui semble vouée à s’intensifier, pourrait influencer la destinée de ce symbole, dans un effort de rééquilibrage économique et surtout politique en faveur de la province.

