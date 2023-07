Les discours d'estrade médiatique et le bavardage diplomatique à répétition pourraient laisser penser que les relations algéro-françaises seraient en rupture sur le terrain économique. Rien n'est plus faux. Les chiffres sont clairs, la France est toujours le premier partenaire économique de l'Algérie devant la Chine, l'Italie et les USA.

ARTICLE REPRIS DE MON BLOG : La France demeure le premier partenaire de l'Algérie - Yacine Chibane (over-blog.com)

Chiffres-clés du commerce extérieur

Le montant global des échanges commerciaux entre les deux pays s'est élevé à 11 milliards d'euros en 2022. Ce chiffre ne représente pas 1% du commerce extérieur de la France mais est important au niveau de l'Algérie qui pèse environ 100 milliards de dollar à l'import et à l'export. La France représente à elle seule plus de 10% du commerce extérieur algérien. Elle est derrière la Chine du côté de l'importation et 1ère dans le commerce globale. L'essentiel des exportations algériennes vers la France sont les hydrocarbures, gaz et pétrole.

La France est aussi un investisseur majeur en Algérie avec 2,6 milliards d'euros. Elle est le premier investisseur direct en dehors du domaine pétrolier où elle est très présente avec les USA. Les investissements hors hydrocarbures sont concentrés dans trois secteurs : les banques et les assurances (36 %), l’industrie manufacturière entre les industries automobile, pharmaceutique, alimentaire et chimique (29 %) et le reste pour l'industrie extractive. C'est sans compter les transferts en devises transférées par la diaspora algérienne de France qui est de 1,7 milliards d'euros.

Les concurrents à la France

Les partenaires de l'Algérie qui veulent faire de l'ombre à la France que sont les Chinois et les Turcs investissent très peu en Algérie mais sont beaucoup plus dans la commande publique de réalisation BTPH. Les seuls à pouvoir concurrencer la France sont l'Italie et les Etats-Unis, surtout l'Italie qui est présente dans l'industrie mécanique et de transformation.

Conclusion

En somme, au delà de toutes les considérations idéologiques, la France s'impose de façon naturelle comme le premier partenaire de l'Algérie que ce soit en commerce, investissement, lutte anti-terroriste, échanges universitaires et par les diasporas.

SOURCE : Relations économiques bilatérales - ALGÉRIE | Direction générale du Trésor (economie.gouv.fr)