La France dit oui : Macron a autorisé l’utilisation des armes françaises en Ukraine contre la Russie

Après les commémorations du 6 mai en l'honneur du 80e anniversaire du débarquement allié en Normandie, le président français, Emmanuel Macron, a accordé une interview à TF1 et France 2. Il a évoqué la situation en Ukraine, l'assistance militaire à Kiev depuis Paris et les attaques des pays occidentaux sur le territoire russe.

Paris remettra à Kiev des Mirage 2000-5, a indiqué le président français Emmanuel Macron sans préciser leur nombre exact.

« Demain, nous allons lancer une nouvelle coopération et annoncer la cession de Mirage-2000, qui permettront à l’Ukraine de protéger son ciel », a-t-il déclaré dans une interview aux chaînes TF1 et France 2.

Le chef de l’État a, aussi, promis de lancer la formation des pilotes ukrainiens. Selon Le Monde, la France pourrait transférer à l'Ukraine les chasseurs Mirage 2000-5 que le Qatar tente de vendre à l'Indonésie depuis de nombreuses années.

Il s'agit de l'une des rares opportunités pour Paris de prendre les avions pour les livrer à Kiev. Cette opportunité s'est présentée après que l'Indonésie a refusé d'acheter au Qatar, en février, 12 avions d'une valeur d'environ 700 millions d'euros.

Selon l’article, une autre option consisterait à envoyer en Ukraine des chasseurs d'une escadrille française, mais cette solution n'est pas rentable pour la France. Paris dispose de moins de 200 Mirage et Rafale, ce qui est « à peine suffisant » pour assurer les missions quotidiennes, note le quotidien français : « Ceux-ci suffisent à peine à accomplir toutes les missions dont elle a la responsabilité au quotidien (surveillance du territoire, dissuasion, participation aux missions de l’OTAN, etc.). Les Mirage 2000-5 sont les plus anciens chasseurs en service dans l'armée de l'air française.

La France enverra des instructeurs militaires en Ukraine pour former 4.500 militaires, dit Macron. La France a l'intention de former 4.500 militaires ukrainiens et de leur fournir des armes, à cet effet elle enverra des instructeurs militaires en Ukraine, a, également, annoncé le président français.

« Ce que nous proposons, c'est de former 4.500 soldats ukrainiens, et donc de les équiper, de les entraîner, et puis de leur apporter justement les munitions, les armes, ce qui leur permettra de défendre leur sol. Et ça, cette brigade, si je puis dire française, c'est clair, c'est un facteur très dimensionnant. […] Donc il y aura des formateurs français sur le sol ukrainien », a-t-il déclaré.

« Le Président ukrainien, Volodymyr Zelensky, son ministre de la Défense, Roustem Oumerov, ont appelé l'ensemble des alliés, il y a 48 heures, par une lettre officielle, en disant, nous avons besoin, vous nous aidez à former plus vite, et que vous venez le faire sur notre sol. Donc ça, ça veut dire qu'il y a une demande », a déclaré Emmanuel Macron, ajoutant que l'Ukraine devait maintenant mobiliser suffisamment de personnes pour que des instructeurs français puissent les former et constituer une brigade. Il a fait remarquer que la France avait déjà fait beaucoup en termes de formation des militaires ukrainiens en partenariat avec la Pologne, l'Allemagne et d'autres pays, mais qu'il s'agissait maintenant de former une nouvelle brigade dans des conditions différentes de celles de la formation passée.

« Pourquoi voulez-vous que ce soit en soi un facteur d'escalade ? Aujourd'hui, nous avons des compatriotes qui sont en Ukraine et ne sont pas soldats, mais ils sont civils. Est-ce que vous pensez que c'est moins grave d'avoir un civil français, allemand, britannique, qui est tué en Ukraine, qu'un soldat ? », a-t-il indiqué.

Macron a autorisé l'utilisation des armes françaises en Ukraine contre la Russie. Le président français, Emmanuel Macron, admet, dans son entretien de jeudi, l'utilisation des armes françaises pour des frappes de représailles depuis l'Ukraine sur le territoire russe.

Il a déclaré que Paris n'autorisait pas l'utilisation d'armes pour des frappes contre des civils ou pour atteindre « certaines cibles » en Russie, mais qu'elle permettait de les utiliser pour neutraliser le point à partir duquel l'Ukraine a été attaquée. Il a ajouté que les limitations sur cette question dépendaient des actions de la Russie.

Le Kremlin qualifie de provocatrices les déclarations de Macron sur l’Ukraine. Le porte-parole du président russe, Dmitri Peskov, a qualifié les déclarations du président français d' « extrêmement provocatrices, accroissant les tensions sur le continent et n'apportant rien de positif ». « La France est prête à participer directement au conflit », affirme le Kremlin.

Biden s’oppose à l’idée de Macron d’envoyer des instructeurs militaires en Ukraine. Le président américain, Joe Biden, n’a pas soutenu l’idée de son homologue français Emmanuel Macron d’envoyer des instructeurs militaires des pays occidentaux en Ukraine pour former les forces armées ukrainiennes. « Comme nous l’avons dit à plusieurs reprises officiellement, nous n’envisageons pas d’envoyer des conseillers militaires américains, des troupes ou des formateurs pour former l’Ukraine – former des Ukrainiens en Ukraine », a répondu à ce sujet Jack Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. Lors d’un récent entretien téléphonique avec le dirigeant français, Joe Biden a exprimé son inquiétude quant aux éventuelles conséquences de l’envoi en Ukraine de militaires otaniens qui pourraient se retrouver sur la ligne de front. Il a indiqué que cela pourrait conduire à une escalade.

Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

