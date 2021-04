La France doit choisir entre le peuple algérien opprimé et de vieux gouvernants impopulaires

Défendre l’Algérie et ses intérêts, c’est défendre, avant tout, le peuple, le citoyen algérien et non pas une poignée de vieux généraux qui accaparent le pouvoir depuis l’acquisition de l’indépendance. Ces militaires qui n’ont aucune légitimité à gouverner, n’ont rien à avoir avec la politique et la direction démocratique d’un Etat moderne. Ils sont aujourd’hui rejetés en bloc par les Algériens. C’est ce que doivent comprendre ces pays qui n’osent pas encore s’élever contre la dictature des dirigeants actuels de l’Algérie. Pourquoi la France, l’Allemagne, l’Italie, la Hollande et les pays nordiques ne font pas état de leurs adages peloteurs des droits de l’homme dans le cas de l’Algérie. ? Question d’intérêt me direz vous ? Absolument. Des intérêts sordides qui motivent toujours ces soi-disant démocraties, dans leurs relations avec les pays africains.

Les exactions quotidiennes exercées contre les militants du Hirak, les arrestations arbitraires qui n’épargnent ni personnes âgées, ni mineurs, ces incarcérations de personnes dont le seul ‘’crime’’ est de demander un Etat de droit, donnent une idée de l’action quotidienne de ce pouvoir dictatorial des gouvernants d’Alger. Malheureusement, ce n’est que très, rarement que les médias français parlent de cette triste situation que connaît l’Algérie, et ce, pour ne pas mécontenter ces ‘’générsalismo’’ toujours accrochés au pouvoir en dépit de leur âge qui vacille entre 75 et 90 ans.

Dans un article publié par Le journal le Monde du 6/4/2021, l’auteur écrit que :

« La place des Islamistes dans le mouvement, jugée grandissante par leurs détracteurs, ravive les plaies jamais refermées de la « décennie noire » : la guerre qui a opposé les pouvoir aux Islamistes dans les années 1990 et fait jusqu’à 200000 morts selon les estimations. »

Nous ne sommes pas d’accord avec cet auteur. Les Islamistes ne constituent aucunement la majorité des manifestants et les slogans attribués aux ‘’fanatiques religieux’’ par le journaliste, sont plutôt ceux de toute la jeunesse algérienne qui rejette la gestion impopulaire des affaires de l’Etat par une poignée de généraux.

De mouvement de protestation algérien est un mouvement qui implique tout un peuple, sans distinction de ses tendances politique ou religieuse et encore moins d’origines arabe ou berbère. Les expressions de « anciens caporaux de l’armée française, un président impopulaire imposé par l’armée, dehors les militaires, nous voulons un Etat civil » scandés par les manifestants : C’est là la volonté de tout un peuple révolté. Cette image des manifestants illustrent bien le « ras de bol » du peuple algérien :

Vouloir donner un caractère religieux au Hirak c’est chercher tout simplement à le diaboliser aux yeux des lecteurs de l’Hexagone. L’Algérie vit actuellement une véritable REVOLUTION, que tous les médias, français en particulier, se doivent de respecter et d’encourager, étant donné les liens profonds qui lient les deux peuples. Faire autrement serait une complaisance et une complicité impardonnable.

L’Algérie s’engouffre aujourd’hui dans une situation de misère et de disette. Les citoyens ne peuvent plus s’approvisionner en produits de première nécessité : farine, lait, huile, viandes et autres denrées. Pendant ce temps, les gouvernants qui détournent l’argent du peuple, n’ont qu’une obsession : GARDER LE POUVOIR ATOUT PRIX, en éliminant les opposants et en cherchant à détourner l’attention du peuple, entretenant, pour cela, ce fameux mythe : d’ennemis qui veulent déstabiliser l’Algérie, visant plus particulièrement le Maroc et Israël…Le peuple algérien n’est pas dupe heureusement et il sait aujourd’hui, que les véritables ennemis de l’Algérie, ce sont ses propres dirigeants.