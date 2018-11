La France du Bleu au Jaune

Fraude fiscale, premier de cordée, gilets jaunes… embrouillamini dans les esprits en ce moment ? Pas sûr. Une impression de corrélation, au contraire, qui se précise au fil de l’actualité. Il donnait en exemple ce “premier de cordée” aux côtés duquel il s’est plusieurs fois affiché, avec force poignée de mains et sourires complices. L’air de dire : « Voici un exemple », faites comme lui ! En 2015, alors ministre de l’économie, il annonçait la couleur : « Il faut des jeunes Français qui aient envie de devenir milliardaires », sans préciser le mode d’emploi… La fraude ou l’évasion fiscales, parmi les modèles possibles ? Certes non, plutôt, dit-il encore : « L’optimisation fiscale ». Ce ne sont pas les mêmes mots, en effet… c’est diablement plus politiquement correct. Mais aussi les délocalisations, l’étranglement des sous-traitants, les eplois CDD à bas salaires… etc

Face à ce chevalier blanc de la finance et des multinationales, simplement, les “Gilets Jaunes”. Surgis d’on ne sait où (disent les médias médusés), inorganisés, inconnus. Génération spontanée ou fabrication en 3 D par les réseaux dits sociaux ? .Politiques et journalistes pataugent et utilisent nombre d’éléments de langage absolument adaptés à la situation qu’ils ne comprennent pas. Et ils se défaussent en prétendant que cela n’ira pas loin car le mouvement est « spontané » et « non encadré », disent-ils. Comme s’ils regrettaient tout à coup de n’avoir pas affaire aux corps intermédiaires, auxquels ils accordent tout à coup et hypocritement de l’importance … Et d’ajouter, toujours hypocritement, qu’en effet « injustice fiscale », injustice sociale », « le peuple n’en peut plus » !

Disons que les « Gilets Jaunes » sont la conséquence de la politique de l’Autre, banquier et méprisant, suite à la sensation d’étouffement qu’ils ont ressenti à l’annonce de l’augmentation des taxes pétrolières. Un déclic, qui avait peiné à se déclencher depuis les lois travail, anti sociales, anti Services Publics, anti retraités, anti jeunes, anti étudiants, contre les services de santé aussi etc., etc…. L’accumulation des réactions a finalement fini par faire exploser le couvercle sous lequel bouillaient les insatisfactions répétées et le sentiment des populations d’être ignorées, incomprises, méprisées.

Aujourd’hui sera un signe de ce qui se prépare dans notre pays. Et tous les politiques, journalistes, chroniqueurs et autre experts feraient bien de ne pas manipuler, pas orienter, pas influencer. En effet, la colère est forte et les attentes visiblement impatientes.

C.H φ