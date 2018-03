La France en danger

"Êtes-vous prêts à jeter un regard d’intérêt autre que vers la direction des valeurs et des règles établies par un système qui ne cesse de nous montrer ses propres failles ?"

Je pense qu’il n’a échappé à personne que nous vivons un changement radical de régime politique en France et à travers le monde, qu’il n’est nul besoin d’avoir fait de hautes études pour comprendre que la stratégie et les techniques employées par ceux qui détiennent le pouvoir, visent l’effondrement pur et simple de notre structure sociale et économique.

Il ne vous a pas échappé non plus, que nous assistons de plus en plus à des procédés (par lois et décrets) qui ne sont ni plus ni moins qu’une forme de vol qualifié de la part de ces capitalistes ultra libéraux de connivence, qui consiste à exploiter les travailleurs en les soumettant à des règles et des conditions dépourvues d’équité et de bon sens et ce, afin de satisfaire d’avantage un idéal financier et produire encore plus de pouvoir arbitraire !

Le réel danger, dans une France en pleine crise, ce n'est pas le terrorisme, le monde de la finance international, les oligarques corrompus, et encore moins les "1%" de ceux qui détiennent le "pouvoir", c'est avant tout le déficit de connaissances du plus grand nombre. Un déficit qui n’augure aucun avantage pour l’unité, l’engagement, et la difficulté de ceux qui en font l’expérience est une évidence. Il ne fait plus aucun doute aujourd'hui que le plus gros défi que nous ayons à relever, est celui de déceler ( au travers de ces multiples tendances qui tendent à réduire nos champs visuels ), quelles sont nos véritables priorités.

La loi de transmission du savoir vivre ensemble ne peut en aucun cas se limiter à une simple formalité, à une quelconque banalité. L’apprentissage de la vie à laquelle nous sommes soumis, demande bien plus que de simples connexions liées aux concours de circonstances. Elle réclame une réelle participation citoyenne à la vie politique du pays, une réelle prise de conscience que la seule révolution "efficace" ne se fait pas uniquement dans les rues, mais avant tout dans nos têtes. Optons donc pour une réaction intelligente et citoyenne, et non pour des manifestations épisodiques par corporations séparées dans les rues de la capitale ou des grandes villes, qui n'aboutissent jamais à aucun résultat.

En acceptant d’être ce que nous sommes censés être, en changeant notre manière de penser, de consommer, en cessant le mimétisme aveugle, le poids des difficultés lié à notre existence, devient nécessaire à notre avancée sur le chemin de notre propre destinée, et non plus une excuse pour justifier notre immobilisme, notre fatalisme ainsi que notre paresse intellectuelle.

J.D