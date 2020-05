La France en danger, il faut éviter le naufrage

En stoïcien, il faut distinguer ce qui dépend de nous et ce qui nous échappe. Le devenir du virus nous échappe, va-t-il s’effacer ? Nous ne le savons pas. Et si c’est le cas, il risque de revenir, mais quand ? La stratégie repose sur un bilan des risques et bénéfices. Le risque de la distanciation sociale à longue durée, c’est de détruire les fondements d’une vie sociale et de continuer à faire plonger l’économie. On oublie une chose, ce n’est pas au corps médical de dire comment la société doit être gouvernée et comment les gens doivent vivre. Ils ne doivent pas être maîtres des horloges ni de nos existences ; ils sont là pour assurer un bien public ou si l’on veut, une fonction, celle de prodiguer des soins et non pas d’administrer nos existences. S’il apparaît que l’épreuve de l’immunité collective est préférable, il faut que le politique et la démocratie en décident. Le parlement ne fait qu’auditionner les acteurs de cette crise et voter les décisions de l’exécutif.

Plus globalement, c’est sans doute la première fois dans l’histoire de la médecine qu’une épidémie nécessite deux combats, contre la maladie et contre les excès d’un pouvoir sanitaire faisant corps avec cette maladie, tel un système immunitaire et le germe qu’il combat. La stratégie du gouvernement n’est pas la meilleure et semble s’être enflammée en prenant des mesures devenues acceptables par une population irradiée par des nouvelles médiatiques anxiogènes et des discours d’experts moralisateurs. C’est le premier cas d’inflammation de la fonction sanitaire étatique détecté avec autant de signes. Le plus souvent c’est la fonction policière qui est affectée par ce dysfonctionnement, on l’a vu à l’occasion des gilets jaunes. La stratégie de confinement et de distanciation est décidée par un groupe restreint d’experts scientifiques et sanitaires, sans se préoccuper de la société et du peuple. Les autres composants du gouvernement ne font qu’assurer l’intendance et colmater les effets occasionnés par le confinement. Cette situation est discutable pour un démocrate convaincu. Mais elle était déjà prévisible. Dans le domaine du climat, des décisions ont été actées avec les experts, et un parlement plutôt absent, ce qui est devenu la règle dans notre pays. La gouvernance des experts a affaibli considérablement la démocratie. Pierre Manent a analysé l’effacement de la démocratie, il n’est pas le seul.

La stratégie thérapeutique ne laisse guère espérer un vaccin ni une molécule miracle (excepté la stratégie du stade 1). Il faut penser au déconfinement et à la vie qui se poursuit. D’aucuns imaginent un reconfinement. Cette éventualité est déraisonnable. Le pays est tellement abîmé qu’une nouvelle mesure de ce type affaiblirait la société française en accentuant un fond anomique tout en favorisant un terrain insurrectionnel. Il reste comme choix la stratégie d’immunité collective. Il ne s’agit pas d’exposer tout le monde au virus mais de rester sur le pont et vivre, vivre, en prenant des mesures pour protéger les plus fragiles. Le risque est d’avoir beaucoup de décès en quelques mois. Choisir entre deux tragédies n’a rien de facile. Rarement les dirigeants ont eu de telles décisions à prendre en sachant qu’il sauver les pays de l’effondrement partiel et maintenir la vie économique, sociale et culturelle. Aux Etats-Unis, en Allemagne, en Tchéquie, nombre d’économistes envisagent un tel choix pour éviter une addition ô combien plus lourde. En tant que philosophe, je mets aussi dans la balance nos jeunes qui ne vont plus à l’école, l’anomie et la colère qu’il faut calmer, la vie culturelle, l’amitié, les cultes, les fêtes, les concerts, le respect dû aux morts, l’ouverture des lieux de cultes, des cimetières, des bibliothèques, bref, tous ces éléments qui constituent notre humanité.

Les temps qui arrivent risquent d’être plus durs qu’on ne pense. Ce n’est pas masques dont on a besoin mais de courage. Il faut tenter d’affronter le virus avec le courage. Les lignes Maginot en papier ou en tissu sont une solution illusoire. Il ne faut pas se masquer la réalité.

Ce qui se met en jeu dans cette crise est facile à expliquer pour ceux qui connaissent les « machines sociales » de Luhmann et leurs codes, ainsi que les ressorts de l’Etat-machine, nouveaux concepts que j’ai développés récemment. J’ai écrit un essai qui en parle et qui attend un éditeur (Le choc des mythes et des Etats-machines). L’humanité modernisée s’est mise en danger en misant sur la technique. Le propre des « machines sociales et techniques » est d’être aveugles au monde et c’est ce qui les rend si puissantes (Heidegger l’a parfaitement vu) ; mais aussi fragiles en cas d’imprévu. Pour conduire une automobile au maximum des possibilités, il faut être concentré sur la route et ne pas voir le paysage, mais simple caillou ou une tâche d’huile peut vous envoyer dans le décor. L’aveuglement des machines est ce qui les a rendues faillibles face à une pandémie un peu moins puissante que la grippe espagnole de 1918.

Du point de vue historique, le choc global du Covid-19 constitue un tremblement de Lisbonne planétaire. En 1756, Voltaire s’inspira de ce séisme, écrivant un poème et sautant sur l’occasion pour régler ses comptes avec la religion, la providence, les théodicées, Leibniz et surtout Bossuet. En 2020, il n’y aura pas de revanche pour Voltaire mais un nouveau constat. Le progressisme des Lumières, du maçonnisme, du positivisme, du scientisme, tout cela s’effondre. L’Occident métaphysique est un empire déclinant en voie d’affaissement. Aurons-nous assez de force pour empêcher la ruine du système, stopper la solution finale, une Dresde planétaire, causée par une autre ruine, celle de l’âme du monde (du Dasein planétaire) ?

Pour clore ces impressions philosophiques, une dernière carte, celle de Sophocle. Nous sommes face à choix terrible. D’un côté la santé, les gens fragiles, âgés, obèses, asthmatiques, diabétiques… et de l’autre la liberté d’aller, de circuler, de se rassembler. Certes, il y a un entre-deux mais ce virus ne nous laissera pas le choix. Il faudra alors se placer dans l’un des deux camps, la loi sanitaire de Créon ou la liberté d’Antigone. Nous avons peut-être rangé un peu vite Sophocle qui semble mieux placé que Camus pour nous éclairer. Le choix d’Antigone est l’expression de l’essence de l’Homme.