La France en paix dit : Stop OTAN ! Stop guerre !

Depuis des décennies déjà l’OTAN est le paravent qui permet aux mondialistes et aux banco-centralistes, avec ceux des USA en tête, de tenter de réduire à néant la puissance économique et l’indépendance politique de la Russie.

La dite « guerre froide » contre l’URSS ne pouvant plus leur servir de prétexte, ils ont attisé au maximum les divisions entre pays européens de culture slave et finalement tenté d’extirper, depuis 2014, à l’aide des milices néonazies, ce qui restait de culture russe en Ukraine, pour faire basculer ce pays dans leur camp et renverser définitivement le rapport de force en leur faveur contre la Russie.

Une tentative « parallèle » de déstabilisation du Bélarus, voisin nord de l’Ukraine, ayant finalement échoué, malgré leur acharnement, il ne leur restait plus donc qu’à jouer leur va-tout en Ukraine, en tentant de bloquer les accords de Minsk pour préparer une reprise en main militaire du Donbass, et, dans la foulée, de la Crimée.

Il leur fallait donc, pour paralyser politiquement la Russie, avancer l’agenda de l’adhésion de l’Ukraine à l’Otan, et non pas le repousser « indéfiniment » ou encore moins, le rejeter expressément, comme le demandait la Russie, entre autres garanties de sécurité, face à l’expansion continue de l’Otan.

Mais les tentatives de Biden pour « endormir » la confiance de Poutine lors de leur entrevue à Genève, en Juin 2021, ayant échoué, il fallait donc admettre que le refus US-Otanesque de négocier les garanties de sécurité demandées par la Russie équivalait à une déclaration de nouvelle « guerre froide » de tout l’Occident contre la Russie. Militariser l’Ukraine tout en la faisant rentrer dans l’Otan, c’était une perspective qui ne pouvait laisser à la Russie que le choix de la soumission ou de prendre rapidement l’initiative d’une intervention militaire en Ukraine.(*)

Un pari du genre quitte ou double, de la part de l’Otan, espérant soit la soumission « à l’usure » de la Russie, au-delà de quelques périodes de joutes verbales, soit son enlisement dans le conflit local du Donbass, pour lequel l’armée ukrainienne était bien préparée depuis des années, et que ses sponsors occidentaux auraient pu alimenter « de loin » sans que cela prête outre-mesure à conséquences sur leurs propres économies.

Mais la stratégie Russe de neutralisation-démilitarisation globale du problème ukrainien a tout de suite mis en échec cette stratégie Otanesque, obligeant l’ensemble des pays de l’Occident à apparaître de fait comme cobelligérants de ce conflit, derrière leur marionnette Zelensky, et à en supporter les conséquences, à travers leur propre stratégie de "guerre économique totale" contre la Russie.

La première grande victoire de la Russie, de fait, est sa grande Résistance face à cette "guerre économique totale", et notamment, sa victoire sur le front de la bataille monétaire.

Dépité, l’Occident Otanesque n’en continue pas moins sa stratégie de guerre d’usure, « sur le long terme », selon les termes même de son leader officiel Stoltenberg. Il ne s’agit donc toujours évidemment pas de négocier les meilleures conditions de coexistence pacifiques entre les peuples russes et ukrainiens mais bien d’utiliser le peuple ukrainien comme chair à canon dans cette confrontation Occident-Russie d’envergure mondiale, du fait « que cette guerre est désormais devenue une guerre d’usure », selon les termes du même Stoltenberg.

Dans le but d’affaiblir la Russie, qui refuse de se soumettre au nouvel ordre économique banco-centraliste mondialisé, l’Otan, qui se pose pourtant en « défenseur de la démocratie », fait donc tout pour entretenir la guerre et non pas pour aboutir à une paix rapide au bénéfice de tous les peuples.

Tout le plan de l’Otan en Ukraine repose sur les milices néonazies qui, bien qu’officiellement « minoritaires » sont en fait le fer de lance de toute l’infrastructure militaire ukrainienne, et même d’autant plus efficace qu’elles n’apparaissent pas au grand jour, politiquement.

De même, au Bélarus, après l’échec de l’agitation postélectorale, tout le plan Otanesque de déstabilisation ne reposait plus que sur la manipulation de groupuscules paramilitaires d’extrême-droite en vue d’assassiner le Président Loukachenko.(**)

Tel est le vrai visage de la « démocratie » Otanesque que les mass-médias occidentaux sont chargés de dissimuler derrière l’écho donné aux belles déclarations « humanistes » de leurs dirigeants politiques.

Le vrai visage et la seule vraie fonction de l’Otan, c’est la guerre contre la Russie, et cela depuis près de trois quart de siècles, déjà. Il serait donc temps de se réveiller, avant qu’il ne soit trop tard, et que ne sonne l’heure du réveil du feu nucléaire sur la Terre.

Sans pour autant en oublier les dérives, telles que celles de la Françafrique postcoloniale, on comprend ainsi aujourd’hui mieux toute la portée de la parenthèse gaulliste des années 60, qui a vu la France s’éloigner provisoirement de ce cauchemar Otanesque, refusant de se faire « embrigader » dans son appareil militaire antisoviétique, et en fait, déjà essentiellement antirusse, avant tout, comme l’exprimait le Général De Gaulle, et comme nous le rappelle encore récemment son petit-fils, Pierre De Gaulle. (***)

Il ne tient qu’à nous tous, citoyens français libres, de refuser le nouvel embrigadement vers l’horreur qui nous est imposé par la macronie sous forme de livraisons d’armes déjà utilisées contre les civils en Ukraine et au Donbass, et sous forme de sanctions économiques qui se retournent déjà contre les populations laborieuses et les retraités en difficultés en Occident.

Il ne tient qu’à nous tous, citoyens français libres, de refuser l’engagement de notre pays, la France, dans l’Otan et dans sa stratégie globaliste et mondialiste d’anéantissement de l’économie et de l’indépendance politique de la Russie. L’Otan est clairement le fer de lance du mondialisme banco-centraliste et non une garantie quelle qu’elle soit de l’indépendance de ses propres « membres » tous soumis à ce même diktat économique et monétaire banco-centraliste.

La victoire de la Russie sera une défaite cuisante pour le mondialisme banco-centraliste Otanesque, et une victoire, en réalité, pour tous les peuples épris d’indépendance et de liberté. A commencer par le peuple ukrainien, qui cessera de servir de chair à canon et pourra trouver un nouvel équilibre entre ses communautés russophones et ukrainophones. (****)

C’est en manifestant clairement notre refus de nous plier au nouvel ordre mondial banco-centraliste dont l’OTAN est le bras armé que nous contribuerons le mieux au retour de la paix et de l’amitié entre les peuples et les nations.

Pourquoi pas dès le 14 Juillet prochain ?

Luniterre

http://cieldefrance.eklablog.com/la-france-en-paix-dit-stop-otan-stop-guerre-a212801533

NOTES :

(* Biden-Poutine à Genève, ni Guerre, ni Paix : round d’observation dans un monde tripolaire à tendance bipolaire…

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/biden-poutine-a-geneve-ni-guerre-234100

https://www.mai68.org/spip2/spip.php?article8985

La Guerre ou la Paix ? Une question de "libre arbitre" ???

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/ukraine-russie-la-guerre-ou-la-240585

https://mai68.org/spip2/spip.php?article11248 )

(** Complot criminel d’origine US avorté au Bélarus, avec l’aide du FSB à Moscou !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article8528

Putsch manqué au Bélarus : les Pieds Nickelés US au tapis !

https://www.mai68.org/spip2/spip.php?article8552

Massacre évité au Bélarus, tensions internationales : "le combat pour l’attention" !

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/massacre-evite-au-belarus-tensions-232586

https://mai68.org/spip2/spip.php?article8567 )

(**** Pro Russia & Pro Ukraine People Living together In The Warzone >>>

https://youtu.be/Hhk8r7noUQw )

(*** LE 7 MARS 1966, DE GAULLE SORT DE L’OTAN !

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11900

JUIN 1966 : UNE PAGE ESSENTIELLE DE L’AMITIÉ FRANCO-RUSSE

http://mai68.org/spip2/spip.php?article11896

14 JUIN 2022 >>>

Discours de Pierre de Gaulle, petit-fils du Général De Gaulle à l’occasion de la Fête Nationale de la Fédération de Russie - TEXTE INTÉGRAL - VIDÉO –

http://cieldefrance.eklablog.com/discours-de-pierre-de-gaulle-petit-fils-du-general-de-gaulle-a-l-occas-a212801269

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/discours-de-pierre-de-gaulle-petit-242275

MADRID 26/06/2022

