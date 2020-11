La France en Rogne (Acte 3) Macron condamne 220.000 entreprises de cafés et restauration à la fermeture !

Pauvres idiots que nous sommes ! Nous avions espéré que le Président de la République permettrait la réouverture des restaurants et des cafés au moins le 15 décembre, de manière à ce que ces entreprises puissent rattraper un peu de leur chiffre d'affaire perdu. Ils veut seulement laisser rouvrir le 20 janvier... Bien trop tard ! Quelle bande de crédules et incorrigibles sont les Français, pour ne pas dire « LES CONS »... (Daladier 1938 à propos des accords de Munich)

Il ne fallait pas en attendre moins de Macron un ex-trader de luxe de la Banque Rothschild parvenu au pouvoir et qui ne se soucie que des grandes entreprises qui ont fait des milliards d'Euros de bénéfices en 2019...

En France on compte 50,4 milliards d'Euros de chiffre d'affaire dans la restauration les cafés et la Restauration d'Entreprise, mais les grands grands groupes hôteliers sont inclus dans ce chiffre...

Rien qu'en 2018 le groupe Accor annonçait que son bénéfice net avait bondi à 2,23 milliards d'euros, grâce à la plus-value exceptionnelle de 2,4 milliards réalisée à l'occasion de la cession de 65% du pôle immobilier AccorInvest. Sources : le Figaro https://www.lefigaro.fr/flash-eco/accor-benefice-net-2019-meilleur-qu-anticipe-a-464-millions-d-euros-mais-l-asie-pacifique-pese-20200220

Quel poids ont donc les petits hôteliers restaurateurs et les cafés, pour rivaliser avec les bénéfices des grands groupes...

Si les fermetures de ces petits établissements sont maintenues jusqu'au 20 janvier, cela ferait environ 220.000 entreprises soit 800.000 employés à plein temps du petit secteur de la restauration et des cafés qui seraient mis en danger de pertes d'emplois...

Philippe Etschebest sur CNEWS ce mercredi 25 novembre dit qu'en réalité environ 2000.000 personnes salariés directs et indirects du secteur restaurants et cafés seraient en danger de mise au chômage partiel ou total...

Et il a raison ! Mais en France aucune statistique n'est publiée par l'INSEE...

Elles sont publiées nous dira-t-on à la Direction de la statistique, mais celles-ci sont tellement noyées et divisées dans un flot d'informations qu'il est pratiquement impossible de s'y retrouver !

Alors comme le restaurateur en chef de M6, je me suis penché sur des statistiques allemandes et américaines... Car les statistiques françaises ne seront jamais publiées que découpées comme des steack-âchés en menu morceaux... Incompréhensibles... Divisées ! Oui madame, oui monsieur...

Divisées... Diviser pour régner... Le mot est faible ! Macron divise, tronque, truque et fait usage de tellement d'artifices qu'il n'en est pas crédible.

Que pèse les petits patrons de l'hôtellerie restauration face au COVID 19, car ils sont accusés d'être générateurs de CLUSTERS à au moins 20 % ? Alors qu'ils ont fait des efforts pour adapter leurs établissements au respect de la distanciation sociale et des gestes barrières...

Eh bien il y a une réponse : en Allemagne qui garde ses restaurants et cafés ouverts pour les fêtes de Noël et du Nouvel An... On a estimé que ce secteur nécessaire à la détente ne faisait en réalité que 2% des contaminations...

C'est une gageure que de vouloir démontrer aux Français combien ce défi est grand : faire de la France un pays vraiment informé...

Depuis 2017, l'Etat a tout fait pour éliminer les sources d'informations crédibles...

Et la statistique véritablement explicite n'existe que lorsqu'elle conforte l'Etat dans ses démonstrations...

Derrière tout cela il y a une profession totalement sinistrée, comme l'on a pu le voir dans la colère d'un responsable de la restauration des Bouches du Rhône chez Laurence Ferrari ce matin...

Et d'autres professionnels que l'on a déclaré : NON ESSENTIELS !

Et cela me fait penser à un truc :

Macron, Président élu par défaut de candidats crédibles,

Castaner (Le pote ex Ministre que l'on a recasé à la Présidence du Parti la REM à l'Assemblée Nationale),

Darmanin, Maire de Tourcoing (le doigt sur la couture du pantalon en attendant mieux potentiellement recours à droite ?),

Dupond-Moretti, Célèbre avocat Lillois devenu Ministre depuis peu et surtout qu'il est pote avec Macron... (Futur possible, genre Maire de Lille ou Président de Région Hauts de France),

Le Maire, Ministre macroniste de circonstance : ) (vieil opportuniste de droite passé presque subrepticement à la REM devenu aussi pote au Président) (Recours ou suiveur ? )

Le Drian, (Futur certainement candidat à quelque chose, comme un recours socialiste ? Ou sicaire du macronisme... )

Tout ces mecs bien dans leurs souliers de nantis politiques : ils sont NON ESSENTIELS !

Quand on aura admis que quelques vérités pas toujours bonnes à dire doivent être remises sur le tapis... Et puisque les restaurateurs sont une fois de plus chocolats bleus pâles, Il ne restera plus qu'à fermer les chocolatiers de Paris jusqu'à Amiens...

(On ne va tout de même pas fermer Trogneux, quoique !)