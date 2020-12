La France en rogne (Acte 4) Coma dépassé !

Une fois de plus, les dirigeants n'ont rien compris... Tout le monde en a marre ! Dictature présidentielle ! Dictature du politique ! Dictature du médical ! Rien ne sera épargné aux Français, RIEN ! La France a le besoin impérieux de se détendre l'atmosphère, de retrouver ses marques, de recouvrer sa Liberté, de reprendre ses esprits de fêtes... Mais à l'heure où j'écris ces lignes, CASTEX risque de nous annoncer un nouveau durcissement du confinement... Mais personne n'est CON-FINEMENT ! Les restos, les cafés fermés... Les salles de spectacles privées de jouer... Les concerts annulés... Les Musées bloqués. Bref, toute la culture française est en panne ! Et avec elle, c'est toute l'économie de la vie culturelle et festive du pays qui bascule dans le désespoir total et inexorable !

MACRON ET LES FANTOMES DE L'ECONOMIE !

La France a-t-elle le droit d'être en colère et de le dire ? Cela est théoriquement un droit constitutionnel garanti ! Mais personne n'est dupe que l'Etat et le Gouvernement feront tout pour mentir, truquer et dissuader les Français de s'exprimer... Macron et ses sbires appauvrissent la France pour une durée indéterminée et ils ont la bonne conscience du devoir accompli !

Aujourd'hui les parents pauvres de la République sont les stations de ski qui sont condamnées à être fermées au moins jusqu'au 10 janvier, ce qui entraîne fatalement des ruptures dans l'emploi et dans l'économie du tourisme de la montagne.

Il faut y ajouter les restaurants, les salles de spectacles, les cafés et tous les métiers qui ne peuvent pas se remettre en marche du fait de l'incapacité du gouvernement à prévoir gérer et gouverner dans le bon sens ! NOTRE ECONOMIE MENACEE DEVIENT UN CLUB FANTOMATIQUE, UN DESERT !

MACRON ET LES FANTOMES DE LA FRANCE

Et puis il y a nous, les PAUVRES FRANCAIS qui ne sommes même plus capables de voir ce que sera notre futur... LES JEUNES QUI NE SONT PLUS QUE DES FANTOMES DE JEUNES...

Personne ne les entend, LES JEUNES... Et pourtant ils sont là... Ils attendent un espoir, un soupçon de LIBERTE qu'on ne leur donne pas... SIMPLEMENT POUVOIR SORTIR FAIRE UN RESTO !

ILS NE SONT PAS COMPLIQUES LES JEUNES... J'ai écouté une jeune femme qui ne rêve que d'une seule chose : POUVOIR S'ATTABLER AVEC SON COPAIN DEVANT UNE PIZZA DANS UN RESTO ET POUVOIR SE DIRE JE T'AIME LES YEUX DANS LES YEUX...

Tout cela n'est pas entendu par les caciques de l'Assemblée Nationale dirigée par EN MARCHE !

EN MARCHE... Le gros mot est lâché et il est faible... Car ce vocable est bien devenu aujourd'hui signe d'incompétence et d'incapacité à diriger le pays... Tous ces gens qui étaient non préparés à être des élus responsables donnent des conseils, décident de tout désespérément seuls et font tout le contraire de ce qu'il faudrait pour que la France puisse enfin se relever et affronter l'avenir. NOUS DEVENONS DES CITOYENS FANTOMES QUE L'ETAT NE VOIT PLUS !

MACRON ET LE VACIN FANTOME !

Les vaccins contre la Covid 19 en France... Ils ne seront pas là avant janvier, février, mars ? Personne de ne sait en haut lieu, personne ne veut rien dire, personne ne prend la responsabilité de dire ! Et l'on s'enfonce de plus en plus dans la dictature du médical...

Justement celle que les anglais ont su éviter en prenant les devant ! Ils ont décidé de vacciner sans délais, car ils peuvent échapper à la dictature européenne des essais cliniques faits et réitérés.

La confiance est là, les labos ont fait leur travail... La phase 3 est effectuée, et le vaccin Pfizer est efficace à 94 %... Mais pas pour nous ! NOUS AVONS UN VACCIN FANTOME QUI GRAVITE DANS LES LIMBES DE LA POLITIQUE !

PAUVRES FRANCAIS QUE NOUS SOMMES, C'EST COMME AVEC LES MASQUES : NOUS SOMMES TOUJOURS EN RETARD ! MACRON, CASTEX ET LES AUTRES SE DISQUALIFIENT EUX MEMES POUR LE FUTUR !

AVEC LA LOI SECURITE GLOBALE ET LES DECISIONS HASARDEUSES...

LA FRANCE EST DESORMAIS EN COMA DEPASSE !