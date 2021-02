La France essuie un « nein » immédiat de Berlin sur sa demande d’arrêter Nord Stream 2

La France a essuyé un refus immédiat de Berlin concernant sa demande de stopper la construction de Nord Stream 2, à peine celle-ci effectuée. En effet, l'Allemagne veut toujours construire le projet et balaie d'un revers de main la demande française mais aussi les volontés européennes sur ce dossier.

Le gouvernement allemand reste favorable au projet d'oléoduc germano-russe. La porte-parole adjointe du gouvernement, Martina Fietz, a déclaré que « ces derniers jours, le gouvernement fédéral a "souligné que sa position de base n'avait pas changé" » alors que, précédemment, c'est à dire le matin même, le secrétaire d'Etat français à l'Europe, Clément Beaune, avait appelé à l'arrêt du projet de Nord Stream 2 évoquant l'action des autorités russes contre les manifestations émanant de l'opposition.

Le quotidien allemand Die Welt précise qu' « un porte-parole du ministère fédéral des Affaires étrangères a déclaré que la position française était connue du gouvernement allemand » et que « Berlin est en ''échange très étroit'' avec le gouvernement à Paris ».

La demande française vient après l'arrestation de l'activiste Alexeï Navalny à son retour en Russie. Le même média précise que « les ministres des Affaires étrangères de l'UE ont discuté, le lundi de la semaine dernière, pour mettre en place une éventuelle réaction européenne contre les autorités russes en raison de l'emprisonnement d'Alexeï Navalny et de ses partisans.

En raison des nouvelles arrestations survenues lors des manifestations en Russie de ce week-end, Clément Beaune a appelé à la suspension du projet de gazoduc Nord Stream 2 ce lundi 1 février en précisant sur Franceinfo la volonté de la France d'effectuer encore des sanctions contre la Russie : « Des sanctions, on en a déjà prises mais il faut être lucide, ça ne suffit pas. Il y a des protestations, il faut des sanctions, il faut aller plus loin, on l'a fait hier. Cela ne suffit pas. Je pense que l'option Nord Stream est une option qui se regarde. Vous savez, c'est aujourd'hui une décision allemande puisque c'est un gazoduc qui est en Allemagne. Et nous avons toujours dit que nous avions les plus grands doutes sur ce projet ». « Au début du mois de décembre, les travaux pour ce projet de plus de 9 milliards d'euros et 1 200 kilomètres de liaison sous-marine avaient repris dans les eaux allemandes, après avoir été suspendus pendant près d'un an en raison de sanctions américaines », a souligné la radio française dans son article accompagnant l'entretien réalisé avec le secrétaire d'Etat français à l'Europe.

La France suit la ligne politique des Etats-Unis et de Bruxelles. Comme le précise Courrier International, « l’arrestation de l’opposant a soulevé une vague d’indignation en Occident, de l’Union européenne (UE) aux Etats-Unis en passant par les pays baltes », indiquant que « le président du Conseil européen, Charles Michel, a dénoncé un acte “inacceptable”, tandis que Jake Sullivan, futur conseiller à la sécurité intérieure de Joe Biden, a réclamé la “libération immédiate de l’opposant” ». « Le secrétaire d’Etat américain, Mike Pompeo, a exprimé ''sa grave inquiétude''' face à cette nouvelle tentative de ''faire taire Navalny'', et les pays Baltes, d’une seule voix, ont exhorté l’UE à ''imposer des sanctions'' à la Russie si l’opposant n’était pas libéré », a souligné l'hebdomadaire français.

Mais, dans ce jeu diplomatique, il faut surtout observer la faiblesse de la diplomatie française face à l’Allemagne et le double jeu de Berlin qui veut le beurre et l'argent du beurre. Est-ce que l'Allemagne, qui a pourtant été aux petits soins pour Alexeï Navalny, utilise cette carte pour négocier sur le dos de l'opposant russe certains contrats préférentiels sur l'achat du gaz russe en faisant pression sur Moscou tout en prenant le leadership de la vente de gaz russe sur la zone euro ?

Pierre Duval

Les opinions exprimées par les analystes ne peuvent être considérées comme émanant des éditeurs du portail. Elles n'engagent que la responsabilité des auteurs

Source : http://www.observateurcontinental.fr/?module=articles&action=view&id=2397