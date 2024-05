« La France est-elle enfin prête à reconnaître la Palestine ? »

@Aristide

Personnellement je suis content, rassuré et fier que les jeunes générations se sentent impliquées et qu’elles sont conscientes des dangers et qu’elles ne se résignent pas à l’avenir que les classes dirigeantes américaines et israéliennes et bien d’autres préparent pour aboutir à encore plus d’injustices et d’horreurs auxquelles nous assistons. Bien sûr, comme toujours dans ce genre de circonstances, des erreurs et des dérapages auront lieu dont s’empareront avec l’habituel masque de la condamnation vertueuse et hypocrite ceux qui ont approuvé tout ce qui nous a menés dans cette impasse mortifère et ces malheurs.

D’ailleurs vous illustrez avec pertinence mes propos en condamnant le Hamas oubliant volontairement en filou expérimenté de nous rappeler que ce sont les autorités israéliennes qui l’ont poussé et soutenu un temps afin affaiblir les instances de représentation laïque de la résistance palestinienne. A-t-on encore le droit dans votre monde d’appeler résistants des gens qui défendent et leur territoire et leur existence ?

Tout cela nous concerne tous au plus haut point parce que l’enjeu profond est celui des conditions d’existence et de coexistence des peuples et des nations dans un monde pacifié dans lequel la démocratie avancera de concert avec la justice sociale qui inclut maintenant la responsabilité écologique sans lesquelles elle n’a pas d’avenir.