La France est-elle sur la voie d’une VIème République ?

Hallucinant nous sommes une colonie américaine et c’est la Veme republique qui est bafouée dans l’esprit et dans la lettre qui est blâmée.

Avons nous à faire à un aveuglement politique ou bien est ce une volonté de tromper la population qui n’est plus souveraine à cause de l’UE de l’euro et l’OTAN et non pas à cause de sa constitution ?

Nous ne faisons plus nos lois ni n’assurons notre justice au niveau national, nous n’avons plus la main sur la monnaie c’est à dire sur l’économie, nous ne decidons plus de la paix et de la guerre car c’est l’OTAN qui s’en charge mais sans rétablir cela ( c’est à dire sans s’attaquer à ce qui empêche la souveraineté du peuple ), il faudrait une nouvelle constitution... peut être pour décider si et quand le barbecue , la corrida , l’avortement , la sodomie, les drag-queen en maternelle,... doivent avoir lieu.