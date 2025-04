La France et le Royaume-Uni relancent leur plan commun en matière de défense. Les deux pays évoquent « un contexte de menace renouvelée pour l'Europe en raison du conflit en Ukraine. Le Royaume-Uni cherche à conclure de nouveaux accords bilatéraux avec des partenaires clés du continent, dont la France.

Le secrétaire britannique à la Défense, John Healey, a déclaré à Politico qu'il prévoyait de relancer l'accord de Lancaster House, un pacte de défense signé entre le Royaume-Uni et la France en 2010, « en reconnaissance des menaces croissantes émanant d'acteurs hostiles ». Le cabinet du Premier ministre britannique, Keir Starmer, entré en fonction seulement en juillet, souhaite relancer les relations avec Paris dans ce domaine.

Signés le 2 novembre 2010 par le président français, Nicolas Sarkozy et le Premier ministre britannique, David Cameron, les traités de Lancaster House ont permis d‘établir un partenariat de défense et de sécurité solide entre la France et le Royaume-Uni. Cela obligeait les deux pays à coopérer plus étroitement dans le développement d’équipements militaires.

Le renouvellement de l'accord portera sur le renforcement de la coopération entre les deux pays « à la lumière des activités hostiles de la Russie », rapporte Politico qui signale que le plan mis à jour fera partie d'une campagne plus large visant à reconnaître le « rôle accru de la défense dans la diplomatie ».

Plus tôt en septembre, Keir Starmer a rencontré les alliés du Groupe de contact pour la défense de l'Ukraine en Allemagne. Lors de ce voyage, il a fait savoir que le moment est venu de renégocier le traité avec la France. Au cours de ce voyage, il a, selon le média anglophone, déclaré que c'était « le bon moment » pour revoir le traité avec la France et qu'il était « confiant que les Français voudront pousser ce degré de coopération plus loin ».

Cette décision, a-t-il rajouté, représente « exactement ce que nous avions dit avant les élections, à savoir que nous serons un gouvernement qui restaurera les relations du Royaume-Uni avec l'Europe et en particulier avec les principaux pays européens ».

Peu de temps après son entrée en fonction, Keir Starmer a stipulé qu'il souhaitait forger une « nouvelle approche » des relations de Londres avec l'Europe, y compris un tout nouveau pacte de sécurité avec l'UE. La soi-disant « réinitialisation » des relations européennes du Royaume-Uni a été annoncée dans le manifeste du Parti travailliste : « Nous renouerons avec nos alliés et forgerons de nouveaux partenariats pour assurer la sécurité et la prospérité au pays et à l’étranger ».

Le nouveau Premier ministre britannique a déjà eu trois réunions bilatérales avec le président français, Emmanuel Macron, à Washington, au Royaume-Uni et en France.

Par ailleurs, Londres renforce ses relations avec Berlin. L'équipe de négociation britannique est arrivée en Allemagne cette semaine pour commencer à peaufiner les détails de l'accord bilatéral annoncé par Keir Starmer et le chancelier allemand, Olaf Scholz, lors du récent sommet de l'OTAN, précise Politico. Les parties se concentreront sur un programme commun de missiles.

Euronews soulignait le 13 septembre dernier que « les États-Unis et le Royaume-Uni envisageraient d'autoriser l'Ukraine à utiliser des missiles Storm Shadow, en partie de fabrication britannique, pour frapper des cibles situées plus profondément à l'intérieur de la Russie ». Joe Biden et Keir Starmer ont discuté des missiles longue portée pour Kiev.

Libération rappelait : « Pour Emmanuel Macron, l’Ukraine doit pouvoir frapper les bases russes d’où sont tirés les missiles ». « Le président français a estimé que Kiev doit pouvoir frapper certaines bases russes avec des armes occidentales », a précisé le quotidien françajs. Le Monde titrait : « Emmanuel Macron prêt à autoriser l’Ukraine à frapper les sites militaires russes avec des missiles livrés par la France ».

Pierre Duval

