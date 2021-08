La France garrotée ? Un non définitif et absolu !

"Les pays sont comme les fruits, les vers sont toujours à l'intérieur » Jean Giraudoux , Siegfried et le Limousin, Grasset (1922)

La herse annoncée est finalement tombée

<docimg250917|right> Comme l’expliquait le 18 juillet 2021 l’auteur d’une très bonne analyse parue sur le site Lundi Matin[i], « Ça va ressembler à un témoignage à la première personne, un genre un peu embarrassant, mais c’est bien le propre de ce genre d’opérations politiques : parachèvement historique de la société du contrôle, du monde cybernétique et de la smart city, qui nous assigne à notre misérable condition individuelle.

Nous y voilà rendu : pas d’obligation vaccinale mais il faudra être muni de notre précieux Pass sanitaire pour aller dépenser nos maigres économies au supermarché, nous brancher sur les flux culturels au cinoche ou dans une salle de concert officielle, travailler dans le secteur médical, se transporter en avion, en TGV ou en car, entretenir la machine au club de sport.

« On ne vous oblige à rien, vous faites bien comme vous voulez, mais si vous faites le mauvais choix, la vie va être beaucoup plus désagréable ».

On rejoint enfin cet apartheid soft qui voit les smart people accéder de plein droit à la société et les loosers (sans téléphone intelligent, suspecté d’être des arriérés, des tarés complotistes, des réactionnaires irresponsables, des empoisonneurs de puits ou de fontaines) glisser irrémédiablement dans les marges. »

Nombreux sont ceux qui, aujourd’hui, pour reprendre une expression et citer les propos qui suivent, entament leur « vie de merde », selon le vœu d’un haut fonctionnaire de l’État.

( Libération mercredi 21 juillet 2021, certaines discussions à l’Assemblée nationale tourneraient autour d’un renforcement des mesures si la situation sanitaire ne s’améliorait pas. « C’est évitable uniquement si les gens se bougent le cul », a expliqué avec délicatesse un député de la majorité. « On va mettre en place un confinement de fait pour les personnes qui ne se sont pas fait vacciner en limitant l’accès à tout un tas d’endroits. On ne peut pas les forcer à rester chez eux mais on ne va pas non plus pénaliser les Français qui ont envie d’emmener leur gamin à l’aquarium de La Rochelle. Ça va être primauté aux vaccinés et vie de merde pour les non vaccinés », a confié le conseiller d’un ministre. Et ce, alors que le projet de loi sur l’extension du passe sanitaire et la vaccination obligatoire des soignants obtenait le feu vert des députés dans la nuit de jeudi 22 à vendredi 23 juillet).

https://www.valeursactuelles.com/societe/un-conseiller-ministeriel-promet-une-vie-de-merde-pour-les-non-vaccines/

"Cet anathème aux relents de latrines vaudrait, à lui seul, une étude des personnages qui (croient) avoir notre destin entre les mains – leur intelligence médiocre, leur culture approximative, leur morale corrompue.

La violence comme la vulgarité de ce propos ne semblent pas avoir troublé les esprits en haut lieu tant il est vrai que ce langage de voyou est fort prisé parmi les membres d’une hiérarchie qui, dépourvue d’idées, pense qu’il suffit de « faire jeune » pour gouverner."

Voyez l’adolescent pré-pubère qui revêt un T-shirt noir pour s’adresser aux « jeunes » dans un langage indigent, les prenant réellement pour des imbéciles.

Voyez encore le même président de la République s’entretenant et jouant avec deux bouffons.

https://www.agoravox.fr/tribune-libre/article/le-president-et-ses-bouffons-allo-233282

Lorsque la France regardait la sortie grotesque de Macron d’entre les ombres du Louvre, voulant signifier que c’est la longue histoire de ce pays qui l’enfantait, pouvait-elle imaginer que ce président improvisé, issu d’une formidable imposture, allait se mettre, avec ses complices, à l’insulter chaque fois que l’occasion leur était donnée, pour finir par des menaces de zonard : « Je vais te faire une vie de merde, mec ! Je vais t’exploser ! »

Certainement pas, quoique pourtant tout était déjà soigneusement décrit, même s’il est honnête et nécessaire d’apporter quelques nuances pour éviter des appréciations trop hâtives, toujours sources d’erreur :

https://librescommeres.fr/read/167

Il n’empêche qu'aujourd'hui l’intéressé et ses séides sont aux commandes, suivis par une majorité de la population béni-oui-oui, trouillarde et/ou désireuse de « vivre-comme-avant », et ce quoiqu’il puisse en coûter à une autre partie de la population dont ils se moquent littéralement et qu’ils méprisent et menacent désormais ouvertement.

Grave, très grave erreur !

« La catastrophe psychique qu’implique ce verrouillage ou cette sécurisation massive de l’existence (je badge au lycée, je badge à la piscine, je badge au concert, je badge pour prendre mon train, je dois potentiellement pouvoir justifier de mon identité partout) va pouvoir générer son lot de « loups solitaires » comme on dit ; tous ces gens que la certitude de ne pas appartenir à ce monde-là pourra aisément entraîner vers des pétages de plomb plus ou moins visibles ou des califats apocalyptiques, et vers la déflagration des passages à l’acte. Pièces humaines de plus jetées pour relancer les mécaniques antiterroristes : donc un peu plus de caméras intelligentes, un peu plus de traçage- tracking, un peu plus de moyens pour les forces de l’ordre, un peu plus de président à la télé[ii]. »

Le monde se referme un peu plus.

« Muni de ton Pass sanitaire, toi qui entre ici abandonne tout espoir ». Sauf peut-être celui de la sécession, puisqu’ils nous y jettent de fait. Alors on se retrouve en bas, dans le demi-monde.

Mais qui peut sérieusement accepter d'être impunément assujetti à pareil monde ?

La « vie de merde » commence ainsi pour ceux que M.Macron - l'encore président de la République, faut-il le rappeler -, appelle « une menace pour la démocratie », ceux qui « créent un désordre permanent » et qu’il se propose, sûrement, de mettre au pas.

Mais où a-t-on vu un chef d'Etat mépriser autant ses concitoyens, ses compatriotes ? Les prédécesseurs de M. Macron, avec leurs personnalités sans doute parfois arrogantes, hautaines, cassantes ou maladroites à l'occasion, ne se seraient jamais permis d'exploser les frontières jusqu'aujourd'hui intangibles du respect minimal de toutes les populations qui font la France.

Et voici que maintenant une partie de cette population pourrait bien être réduite à une vie diminuée, dans une sorte de seconde zone invisible, munie d'une sorte de pré-"propiska", comme ce fut longtemps le cas en Russie, ce permis intérieur dont on trouvera ci-après une description précise : https://www.liberation.fr/planete/1996/06/26/la-propiska-l-oeil-de-l-etat-dans-les-maisons-russes-cet-enregistrement-obligatoire-sur-le-lieu-de-r_173352/

Vie diminuée, contrôlée, de tous ceux qui, justement, maladie ou pas, vaccin ou pas, mènent déjà une « vie de merde ».

Les condamner, en plus, à l’exil intérieur, comme dans l’Union soviétique de Staline, et à la dégradation sociale, est effectivement d’une odieuse, insupportable et inacceptable indécence.

Voilà pourquoi le retour de flamme se prépare.

Sachez qu'il aura lieu et sera violent si cette mesure de passe sanitaire s’inscrit dans la durée d’un « état d’urgence » pensé comme devant désormais se perpétuer en étant aménagé indéfiniment, avec tensions et relâches, comme celles d’un collier étrangleur ou, mieux encore, avec la menace désormais constante pour tous les citoyens - y compris les vaccinés titulaires du pass nazitaire, de cet horrible instrument de mort que fut le garrot.

Il va falloir très sérieusement songer à jeter les fruits pourris de l'intérieur pour sauver le panier de la moniliose générale.

Alors en avant, droit et calme !