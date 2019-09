La France Insoumise peut-elle sortir de l’ornière

@Albert123

Bonjour Si tu as lu l’article j’ai ciblé ce peuple celui qui est capable d’entreprendre net ne pas vivre dans l’immobilisme. LFI ne défend pas particulièrement une religion elle défend la laïcité qui garanti à tous la religion de leur choix, y compris celles d’être chrétiens. Mais si toutes notre morale est judeo- Chrétienne et qu’elle est le fondement de notre pays nous ne sommes pas une théocratie. Je n’ai aucune gêne à dire que chaque citoyens vivent comme des chrétiens, même s’ils ne croient pas en leur dieu. Et La FI reste libre de critiquer toutes les position politique de toutes les religions. Que les religions les prennent pour parole divine c’est leur conviction religieuse elle est certes respectable. Mais si d’aventure je conçois l’idée d’une indéfinissable puissance créatrice, je ne vis plus dans l’Antiquité et si je puis actualisé les récit biblique ou coranique et autres, c’est comme dans l’enfance en grandissant l’on ne croit plus au père Noël et encore moins à un dieu qui parle à l’oreille des hommes Cela n’empêche pas de penser que la paix du monde puisse se trouver dans l’acceptation des autres. Qu’il faut pouvoir aimer comme soit même pour pouvoir pardonner Il faut donc mettre l’HUMAIN avant toute chose pour qu’il puisse librement choisir son existence. Ensuite si tu es chrétien les erreurs ne devraient pas te choquer et tu devrais être en mesure de les pardonner Ce qui d’évidence si je me fie a ton commentaire semble être au dessus de tes forces. Cordialement ddacoudre OverBlog