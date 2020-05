La France macronienne a interdit aux gueux le protocole Raoult, mais elle l’a massivement utilisé…

Le protocole Raoult a été utilisé malgré les interdictions officielles. C’est une bonne nouvelle. Des médecins de terrain ont bravé les directives pour soigner, mais malheureusement toutes les catégories sociales n’ont pu en bénéficier. Nous savons tous que les détracteurs de Raoult ont utilisé l’hydroxychloroquine et l’azithromycine, une étude de l’asm permet d’en savoir plus. Elle ne concerne pas les hôpitaux mais la seule médecine de ville. Les généralistes ont prescrit du doliprane à 400 000 patients de plus qu’attendu, de l’azithromycine à 100 000. Seuls 10 000 malades ont pu accéder à la thérapie interdite.

L’azithromycine seule : le traitement des pauvres

L’azithromycine, antibiotique de la famille des macrolides et proposé dans les pneumopathies Covid19 avait augmenté par rapport à l’attendu de 70% en semaines 13 et 14 et concernaient environ 100 000 personnes supplémentaires. Notons que 400 000 patients supplémentaires se sont vu prescrire du paracétamol.

La biothérapie interdite : traitement des riches

À qui ces traitements ont-ils été prescrits ? À une population « relativement jeune » et majoritairement féminine : 62 % de moins de 60 ans, 57 % sont des femmes, note l’étude, qui relève également des disparités sociales.

Il est notable que l’utilisation de l’azithromycine combinée à l’hydroxychloroquine est associée à un gradient social fort avec une utilisation plus de deux fois plus fréquente par les populations plus favorisées (indice de désavantage social Q1), par rapport au plus défavorisées (Q5). L’association hydroxychloroquine et azithromycine qui n’était qu’exceptionnellement utilisée avant l’épidémie de Covid-19 avait bondi de 7 000 % en semaine 13. Au total durant les 5 semaines de confinement le surplus de personnes concernées par cette association était de l’ordre de 10 000 patients pour la France entière. Particularités pour certaines populations Il existait des particularités pour certaines populations : pour les personnes résidant dans les zones favorisées socialement une tendance à un plus grand recours à l’hydroxychloroquine et à l’association hydroxychloroquine et azithromycine pour le Covid-19 et un taux de « stockage » de précaution des médicaments de pathologies chroniques un peu supérieur.

La population ayant acquis sur ordonnance de l’hydroxychloroquine – sans traitement antérieur pour notamment lupus érythémateux aigu disséminé (LEAD) ou polyarthrite rhumatoïde – était socialement nettement plus favorisée et plus jeune que la population des personnes hospitalisées pour Covid-19.

À l’échelle départementale, on a plus prescrit à Paris (64,2 pour 100 000) que dans les Bouches-du-Rhône (57,5), le Var (41,4) ou la Corse-du-Sud (39,4). Les auteurs estiment néanmoins à 41 000 « le nombre de personnes supplémentaires (par rapport au nombre attendu, ndlr) ayant acquis sur ordonnance un traitement d’hydroxychloroquine (ou plus rarement de chloroquine) » entre le 16 mars et le 19 avril.

Le Nouveau Monde c’est l’hypocrisie

En contrôlant l’activité des médecins, le pouvoir a accentué les inégalités sociales.

La France compte 35 000 morts …

