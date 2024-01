La France qui ne sait plus trop où s’asseoir, prisonnière de ses « amis », de ses dirigeants compromis... et d’une ambiguïté mortelle

Les politiques ont en commun avec les vampires d'avoir l'aveuglante clarté en sainte horreur.



Eric Dupin, Slate, 22 Août 2013 i D’abord mal à l’aise, le cul entre deux chaises, ils ne tardaient pas à se sentir pousser des ailes quand, parlant cash, je leur conseillais de se tenir parés à toute éventualité, prêts à remplacer du jour au lendemain celui que j’avais dû nommer contraint et forcé, alors que ma préférence m’eût plus volontiers porté à les choisir, eux. — Claude Durand, J’étais numéro un, Éditions Albin Michel, 2011) Le gouvernement tâtonne, d’après mon chef. Nos dirigeants ont le cul entre deux chaises, pardon pour l’expression : il faut chercher un moyen de dégommer ces billes, tout en essayant de ne pas affoler l’opinion. — Pierre Bordage,( Les Dames blanches, L’Atalante, 2015)

L'excellent chroniqueur Eric Dupin rappelle fort judicieusement que Les politiques ont en commun avec les vampires d'avoir l'aveuglante clarté en sainte horreur. Mais il faut les comprendre, ajoute-t-il. Tout responsable public, tout élu voit son discours saturé de lourdes contraintes.

Il s'exprime au nom d'un groupe (parti, exécutif, etc.) plus ou moins hétérogène.

Il lui faut forger des compromis en naviguant entre les aspirations et les intérêts contradictoires qui travaillent la population.

Il doit, enfin, ruser pour déjouer les manoeuvres de ses adversaires et, pis encore, de ses concurrents du même camp.

Mais voilà.

Les affinités électives, les copinages, l'entre-soi, l'endogamie politique, les "fascinations en miroir", les autocongatulations, les mains dans le dos, les gratouilles, les renvois d'ascenseur, les promotions météoriques, tout ceci est incompatible avec une prose de clarté cristalline car le discours politique est obligatoirement lesté d'une bonne dose d'ambiguïtés, de double sens, de contradictions sous-jacentes grosses de dangers. Encore faut-il savoir gérer efficacement ce clair-obscur et ne pas croire ou faire croire que l'on en a les capacités et le talent en se déclarant « bon communiquant » ou en agissant « en même temps » tel un autocrate hors-sol, car de la politique à la diplomatie, de la diplomatie aux affinités électives, de ces affinités électives aux copinages, on finit par se retrouver dans un champ de mines sur lesquelles il suffit de mettre le pied ou à côté desquelles il suffit smplement de passer pour qu'elles explosent.

Chacun aura reconnu la situation actuelle de la France avec l'éternel recyclage de produits avariés dans le sempiternel jeu de chaises musicales des gouvernements "restreints" recomposés avec les moyens du bord.

Et voilà qu'avec le nouveau gouvernement Attal et la nomination de M. Stéphane Séjourné, le président du parti présidentiel et eurodéputé récupère le portefeuille du Quai d'Orsay et aura donc désormais, entre autres, la charge des dossiers brûlants comme ceux de la guere en Ukraine et du conflit à Gaza. et des attaques de navires de commerce occidentaux au large du Yemen par Houthis et Iran interposés. Si côté vie personnelle on sait que M. Séjourné a été en couple avec M. Attal avec qui il s'est pacsé en 2017 et dont il serait paraît-il séparé, les observateurs internationaux ne retiendront de ces "alliances" que l'accentuation d'une image encore plus désastreuse de la France après les étrangetés du couple présidentiel.

Cette situation qui semble avaoir totalement échappé à M. Macron comme aux intéressés est inacceptable tant elle fragilise et désagrège encore plus, tout en la menaçant et en l'exposant à tous les dangers, la crédibilité réduite à néant d'une France totalement décadente à l'image de cette nouvelle équipe.

Le péril est réel.

Un magazine de qualité - The Palestine Chronicle - vient de publier un très bon articleii intitulé Trois principales raisons pour lesquelles la France change de position sur la guerre d’Israël contre Gaza, dont le sujet pourrait bien mettre sous fort ampèrage M. E. Macron et son nouveau Premier ministre.

Un baptême du feu, en quelque sorte, avec toutefois un détail qui pourrait bien déclencher un processus bien inconfortable pour la France dans la séquence politique qu'elle vient d'ouvrir.

Si l'on considère en effet les influences, allégeances et tropismes qui font qu'avec l'équipe actuelle la France présente à ses amis une image brouillée avec des dirigeants dont le tropisme et l'inclination marqués pour Israël risquent en effet d'être de moins en moins bien acceptés par d'autres acteurs – amis, ennemis, faux-amis mais vrais ennemis – réellement en guerre, ceux-là, chez eux mais aussi chez nous, en France, hé oui ! parfaitement pénétrés du proverbe qui veut que l'on ne sort de l'ambiguité qu'à ses dépens, il se pourrait bien que nous entrions dans une zone de très fortes turbulences d'ordre économique et politique, géopolitique et financier, énergétique et commercial.

Une vraie guerre.

Non pas une "guerre" annoncée par des dirigeants qui ne savent pas se battre, n'ont jamais appris à le faire, n'ont proba blement jamais entendu un coup de fusil ni même usé d'une arme à feu et qui pourraient bien calter comme des volailles en entendant le renard rôder autour du poulailler.

L'impact de l'avion gouvernemental est imminent, comme le montre l'image mise en exergue.

Voici :

Il y a moins de trois mois, ( après le déclenchement du conflit Israélo-Gazaoui le 7 octobre 2023) le gouvernement français appelait à une alliance de type ISIS contre le Hamas. Aujourd’hui, comme l'écrivent les éditeurs de The Palestine Chronicle, la France affirme qu’Israël n’a pas le droit de déterminer l’avenir de Gaza.

Il s'est passé quelque chose entre la déclaration initiale de la France du 24 octobre, qui montrait un soutien total à Israël, et la dernière déclaration de vendredi de la ministre française des Affaires étrangères, Catherine Colonna, critiquant les actions d'Israël à Gaza.

La première impression est que plus de trois mois de génocide israélien incessant dans la bande de Gaza ont suffi à la France pour développer une position morale, exigeant ainsi un cessez-le-feu.

Mais cela ne peut pas être le cas, pour deux raisons :

Premièrement, la moralité n’est guère un enjeu dans la politique étrangère française, qui repose exclusivement sur les intérêts économiques, les alliances régionales et les calculs géopolitiques.

Deuxièmement, Paris a dû connaître l'ampleur du génocide israélien à Gaza, si ce n'était à travers le langage génocidaire utilisé par les politiciens israéliens, puis à travers les milliers de morts palestiniens et les destructions massives survenues immédiatement après la déclaration de guerre de Tel-Aviv.

“It’s not up to Israel to determine the future of Gaza, which is Palestinian land, we need to return to the principle of international law”.

QUELLE ÉTAIT ALORS LA POSITION FRANÇAISE ?

La France a fortement soutenu la guerre israélienne immédiatement après son déclenchement. Ce soutien s’est poursuivi sans entrave, même après qu’il soit devenu clair que la guerre israélienne visait principalement des civils innocents.

Le 24 octobre, Macron s'est rendu en Israël, déclarant à son homologue israélien, Isaac Herzog, qu'il se tenait « aux côtés d'Israël » et a promis le « plein soutien » de la France au bombardement de la bande de Gaza par Tel Aviv.

Il est allé encore plus loin, suggérant la nécessité d’une alliance internationale contre le Hamas, similaire à l’ alliance internationale formée contre l’Etat islamique en 2014.

"La France est prête à ce que la coalition qui combat en Irak et en Syrie contre l'EI lutte également contre le Hamas", a déclaré Macron au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

Cela signifie que contrairement aux États-Unis, qui cherchaient à réduire les tensions régionales, Macron voulait faire exactement le contraire, à savoir une escalade régionale, dans l'espoir de compenser les pertes géopolitiques de la France en Afrique de l'Ouest et dans la région du Sahel, en apparaissant comme un leader mondial. .

Pire encore, Macron a accepté les déclarations israéliennes farfelues, comme celles de Netanyahu, selon lesquelles, en effet, « le Hamas est ISIS ».

QUELLE EST LA POSITION FRANÇAISE AUJOURD’HUI ?

Pourtant, vendredi 5 janvier 2024, le ministre français des Affaires étrangères Mme Colonna a fait la déclaration la plus ferme de la France depuis le début de la guerre.

« Nous devons revenir au principe du droit international et le respecter », a déclaré Mme Colonna, ajoutant que « ce n'est pas à Israël de déterminer l'avenir de Gaza, qui est une terre palestinienne ».

Sa déclaration a coïncidé avec l' annonce selon laquelle les forces aériennes françaises et jordaniennes avaient largué sept tonnes d'aide humanitaire et médicale d'urgence pour un hôpital de campagne à Khan Yunis, dans le sud de Gaza.

COMMENT EXPLIQUER LE CHANGEMENT DE POSITION DES FRANÇAIS ?

Plusieurs explications peuvent être avancées pour expliquer pourquoi le gouvernement français tente de prendre ses distances avec le génocide israélien à Gaza et le soutien américain à ce génocide.

Ils comprennent :

Premièrement, la décision stratégique du Yéménite Ansrallah visant à cibler tout navire entrant ou sortant vers Israël, car elle perturbe finalement le trafic dans la mer Rouge, via l'une des voies navigables commerciales les plus fréquentées au monde, Bab Al-Mandab.

La décision d'Ansarallah est directement liée au génocide israélien à Gaza, une guerre que la France, comme Washington, a pleinement soutenue.

Même si la France a accepté l'opération américaine « Prosperity Guardian » – censée protéger les navires de la mer Rouge – elle a insisté sur le fait qu'elle le ferait sous son propre commandement militaire et qu'elle ne participerait à aucune action militaire menée par les États-Unis contre Ansarallah. au Yémen.

Il s'agit d'une raison très importante qui pourrait expliquer en partie le changement de position de Paris, la France étant fortement dépendante de Bab Al-Mandab pour une grande partie de ses échanges commerciaux avec l'Asie et certaines parties du Moyen-Orient.

Deuxièmement, les alliances étroites de la France avec les pays arabes.

Contrairement à Washington, la diplomatie de Paris au Moyen-Orient ne repose pas sur une action militaire en soi, même si elle a été impliquée, à divers titres, dans la soi-disant guerre contre le terrorisme des États-Unis, dans l’alliance anti-EI, etc.

Paris tente de se présenter comme une version plus douce de l’approche militante américaine de la diplomatie, en établissant des liens politiques forts et en apparaissant, bien que superficiellement, plus équilibrée dans son approche du soi-disant conflit israélo-arabe.

De plus, la France tente souvent de manipuler la fracture irano-arabe, en plus de la fracture au Liban entre le groupe de la Résistance Hezbollah et les autres forces politiques pro-françaises du pays.

Le génocide israélien à Gaza a indubitablement, et peut-être de manière irréversible – à moyen et long termes – renforcé toutes les forces de la Résistance au Moyen-Orient et renforcé la position géopolitique de l'Iran aux dépens des alliés arabes traditionnels de Paris.

Macron a dû l’avoir compris et tente de revenir sur la position fortement pro-israélienne adoptée par son gouvernement depuis plus de trois mois.

Le fait que le largage aérien d'une aide médicale vers un hôpital de Khan Yunis, dans le sud de Gaza, vendredi, ait eu lieu en coordination avec le roi Abdallah II, illustre encore davantage le fait que la France tente de pacifier ses alliés, sans nécessairement marquer des points avec les Palestiniens eux-mêmes.

Troisièmement, l'instabilité sociale en France.

(Je souligne ici l'importance de ce développement car s'il est un grave problème que M.M. Macron et Attal se devront de considérer avec le même soin que prend un artificier pour manipuler un détonateur au risque de le voir exploser au visage, c'est bien celui-là : une vraie politique pour lutter efficacement conte les périls et dangers d'une immigration démentielle et d'une Cinquième Colonne qui a montré qu'elle pouvait déclencher des désordres dont les événements récents ne sont que des prodromes avec un nouveau paramètre qui n'est autre que l'importation en France du conflit israélo-palestiniens opposants Juifs israéliens, « Franco-israéliens », « Franco-Arabes », « Franco-Palestiniens », Israéliens et Palestiniens, avec les nébuleuses du Hamas et du Hezbollah, mais aussi de l'Iran).

La société française, écrivent les éditeurs du Palestine Chronicle, est tout sauf docile et diverses problématiques sociales et politiques ont tendance à se chevaucher.

Si le soutien de Washington à Tel-Aviv devient désormais une préoccupation majeure de l’administration Biden lors des prochaines élections présidentielles, on peut imaginer à quel point le génocide israélien à Gaza serait encore plus pertinent en tant que question sociale et politique interne à la société française.

De nombreuses forces progressistes en France ont souvent perçu la Palestine comme un enjeu majeur dans leur lutte pour la justice et l’égalité. Ces forces ont été très actives ces derniers mois et ces dernières années, protestant contre diverses questions, allant de l'allongement de l'âge de la retraite aux réductions des aides sociales, en passant par la hausse du chômage.

Couplé aux quelque cinq millions de musulmans français, également actifs dans ces cercles, Gaza est devenu un enjeu quotidien pour la société française, qui n'a cessé de protester, exigeant un cessez-le-feu depuis les premiers jours de la guerre.

Macron comprend qu’en raison de la fragilité politique de son gouvernement, et en fait de sa propre position, il ne peut pas se permettre de prolonger ces protestations, qui pourraient évoluer et se chevaucher avec d’autres enjeux.

Le changement politique en France pourrait être significatif s’il reste cohérent et, en fait, se transforme en une position politique plus forte qui va au-delà de la rhétorique pour se traduire par des actions.

Il faut cependant rappeler que la position de l'Elysée est dénuée de toute moralité et fondée uniquement sur des intérêts et rien d'autre. »

Il est difficile d'être plus clair.

J'ajouterais aussi, pour ma part, que cette position de l'Elysée, dénuée de toute moralité, n'est pas uniquement fondée sur des intérêts mais aussi sur des compromissions qu'un nouveau Pouvoir – en rupture complète avec le Macronisme et ses agents, séides, obligés, complices - saura dissiper en restaurant une véritable diplomatie française – avec des acteurs uniquement et réellement Français , sans allégeance ni conflits d'intérêts, dont les actes comme les paroles seront parfaitement intelligibles -, étant ici rappelé que la politique étrangère de la France, ou diplomatie française, est la politique menée par la France vis-à-vis des autres pays en vue de favoriser ses intérêts géostratégiques, politiques et économiques, et eux seuls, en pleine souveraineté.

