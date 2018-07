La France République indivisible, laïque, démocratique et sociale : constitution de 1958 donc qui ne reconnaît pas les communautés. Ah Bon !

Article premier de la Constitution de 1958 !

La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle respecte toute les croyances .Son organisation est centralisée.

La loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux responsabilités professionnelles et sociales : source : Constitution Française de 1958..

En France le communautarisme n'a pas lieu d'exister !

Si l'on se réfère à notre constitution, la France pays laïque ( contrairement par exemple au communautarisme du Royaume Uni, et à celui des USA ), chez nous en France le communautrisme n'a pas lieu d'exister, … néanmoins depuis quelque décennies des groupes de pressions par leurs lobbying veulent malgré tout nous l'imposer avec notamment la sphère LGBT et celle de l'Islam politique.

Le forcing LGBT actuel !

Le meilleur exemple de ce forcing, a été le 29/06 du déploiement ( autorisé par le Président de l’Assemblée Nationale François de Rugy ), de leur oriflamme sur la façade du Palais Bourbon à Paris, bâtiment qui abrite la chambre de députés français : photos Google.A noter que quelques jours auparavant, à Paris l’hidalgo aux manettes avait fait peindre certains passages piétons de la capitale aux couleurs LGBT : articles, photos., .. ben merle, depuis longtemps j’avais remarqué que parfois la nature avait des penchant LGBT, la preuve :1 – 2 – 3

Pour info, concernant le déploiement de cet oriflamme communautaire sur le bâtiment qui abrite l'Assemblée Nationale, ben certains n'ont pas du tout apprécié !

Le forcing de l'Islam politique !

L'autre forcing communautarisme est celui de l’Islam politique, avec de plus en plus en France la présence de femmes voilées sur la voie publique : Ici, Là . D’ailleurs qui n'a en tête Maryam Pougetoux la présidente syndicat étudiant Unef lorsqu'elle est apparue voilée. Pour qui concerne les hommes, ces derniers avec leurs tenues spécifiques comme celles-ci, ne sont pas en reste, car qui n’a pas vu des hommes se déplaçant à pieds sur la voie publique habillés avec de telles tenues :1 – 2 – 3

Concernant la tenue religieuse des juifs orthodoxes !

Si l'on se réfère à notre constitution, les tenues ( hommes et femmes ) des juifs orthodoxes ( bien que leur prosélytisme soit assez discret ) fait que néanmoins leurs tenues ne répondent pas aux critères de l'esprit de notre constitution.

Conclusion !

Dans l'esprit de la constitution,et de la loi de séparation de l’Église et de l’État de décembre 1905, seuls les ministres des différents cultes religieux ( juif, chrétien, musulman ) qui peuvent revêtir un uniforme spécifique,,... mais dans un peuple de « Mougeons » : 1 - 2, et de « piteons » ( pigeon avec une tête de mouton :ci ) Il est certain que ces « phénomènes » identitaires et communautaires, vont s’amplifier,sans que personne ne bouge le petit doigt !

L'est pas belle la France, « allez roulez jeunesse » !

L'image qui illustre mon article à été copiée sur ce site.

Gilbert Spagnolo dit P@py